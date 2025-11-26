https://sarabic.ae/20251126/إعلام-ضباط-من-جيش-غينيا-بيساو-يعلنون-السيطرة-على-السلطة-في-البلاد-1107519885.html
إعلام: ضباط من جيش غينيا بيساو يعلنون السيطرة على السلطة في البلاد
إعلام: ضباط من جيش غينيا بيساو يعلنون السيطرة على السلطة في البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت مجموعة من كبار ضباط جيش غينيا بيساو، اليوم الأربعاء، سيطرتهم على السلطة في البلاد، وفقًا لإذاعة فرنسا الدولية. 26.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-26T15:33+0000
2025-11-26T15:33+0000
2025-11-26T16:00+0000
العالم
أخبار العالم الآن
غينيا
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1a/1107519606_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_3f11e16df98f2596e7985d29c6fba44f.jpg
وأوضح الضباط أن سيطرتهم على مقاليد الحكم ستكون "حتى إشعار آخر"، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.وأكد مصدر لوكالة "سبوتنيك" أن رئيس غينيا بيساو، إمبالو، اتصل برئيس تحرير صحيفة "جون أفريك" للإبلاغ عن الانقلاب، ووفقًا لمصدر مطلع، اتصل الرئيس للإبلاغ عن اعتقاله من قبل الجيش.وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك" نقلاً عن مصادر أن "قوات عسكرية احتلت مقر اللجنة الانتخابية في غينيا بيساو". وصرح رئيس غينيا بيساو لوسائل الإعلام بأنه أُطيح به في انقلاب. وأفاد أنطونيو يايا سيدي، المتحدث باسم إمبالو، بأن مسلحين مجهولين شنوا هجوما على لجنة الانتخابات لمنع إعلان نتائج التصويت، لافتا إلى أن المسلحين من أنصار دياس، لكنه لم يقدم أدلة على ذلك. ولم يرد متحدث باسم دياس على طلب للتعليق.من ناحية أخرى، أفاد شاهد عيان بأن السكان كانوا يفرون من مكان الحادث بينما استمر إطلاق النار بالقرب من مبنى لجنة الانتخابات في نحو الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش.وتعتبر هذه هي محاولة الانقلاب الحادية عشرة في غينيا بيساو منذ استقلالها عام 1974. ومن المتوقع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، في 27 نوفمبر.
https://sarabic.ae/20250226/بوتين-شركات-روسية-عديدة-تبدي-اهتمامها-بالعمل-في-سوق-غينيا-بيساو-1098198791.html
https://sarabic.ae/20241201/عشرات-القتلى-جراء-صدامات-خلال-مباراة-لكرة-القدم-في-غينيا--1095384275.html
غينيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1a/1107519606_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_0ebd73326f69772fa91d362ccb0d8e7f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, غينيا, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, غينيا, الأخبار
إعلام: ضباط من جيش غينيا بيساو يعلنون السيطرة على السلطة في البلاد
15:33 GMT 26.11.2025 (تم التحديث: 16:00 GMT 26.11.2025)
أعلنت مجموعة من كبار ضباط جيش غينيا بيساو، اليوم الأربعاء، سيطرتهم على السلطة في البلاد، وفقًا لإذاعة فرنسا الدولية.
وأوضح الضباط أن سيطرتهم على مقاليد الحكم ستكون "حتى إشعار آخر"، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وأكد مصدر لوكالة "سبوتنيك" أن رئيس غينيا بيساو، إمبالو، اتصل برئيس تحرير صحيفة "جون أفريك" للإبلاغ عن الانقلاب
، ووفقًا لمصدر مطلع، اتصل الرئيس للإبلاغ عن اعتقاله من قبل الجيش.
وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك" نقلاً عن مصادر أن "قوات عسكرية احتلت مقر اللجنة الانتخابية في غينيا بيساو". وصرح رئيس غينيا بيساو لوسائل الإعلام بأنه أُطيح به في انقلاب.
وأفاد أنطونيو يايا سيدي، المتحدث باسم إمبالو، بأن مسلحين مجهولين شنوا هجوما على لجنة الانتخابات لمنع إعلان نتائج التصويت، لافتا إلى أن المسلحين من أنصار دياس، لكنه لم يقدم أدلة على ذلك. ولم يرد متحدث باسم دياس على طلب للتعليق.
من ناحية أخرى، أفاد شاهد عيان بأن السكان كانوا يفرون من مكان الحادث بينما استمر إطلاق النار بالقرب من مبنى لجنة الانتخابات في نحو الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش.
وتعتبر هذه هي محاولة الانقلاب الحادية عشرة في غينيا بيساو منذ استقلالها عام 1974. ومن المتوقع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، في 27 نوفمبر.