https://sarabic.ae/20250226/بوتين-شركات-روسية-عديدة-تبدي-اهتمامها-بالعمل-في-سوق-غينيا-بيساو-1098198791.html

بوتين: شركات روسية عديدة تبدي اهتمامها بالعمل في سوق غينيا بيساو

بوتين: شركات روسية عديدة تبدي اهتمامها بالعمل في سوق غينيا بيساو

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العلاقات بين روسيا وغينيا بيساو تتطور بنجاح على أساس الاحترام المتبادل والثقة المتنامية. 26.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-26T13:15+0000

2025-02-26T13:15+0000

2025-02-26T14:02+0000

روسيا

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وقال بوتين خلال لقائه مع رئيس غينيا بيساو، عمرو سيسوكو إمبالو، الذي يزور روسيا: "يصادف هذا العام، مرور 50 عامًا، بل أكثر من 50 عامًا، 52 عامًا، على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، وقد تطورت هذه العلاقات طوال هذه السنوات بنجاح على أساس الاحترام المتبادل والثقة المتنامية".وقال: "أظهرت العديد من شركاتنا اهتمامًا متزايدًا بالعمل في سوقكم (سوق غينيا بيساو)".وأوضح بوتين ان ارتفاع حجم التجارة بين روسيا والقارة الأفريقية بنسبة 10% خلال عام 2024.وفي السياق ذاته، قال رئيس غينيا بيساو خلال لقائه مع الرئيس بوتين: "نشكر موسكو على زيادة الحصص المقدمة لأبنائنا من العسكريين والشرطة والطلاب الذين يدرسون في روسيا".وتابع: "زيارتنا لموسكو تهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، وتربطنا بالشعب الروسي علاقة أخوية وشراكة موثوقة".وكانت المرة الأخيرة التي تحدث فيها الرئيس بوتين مع رئيس غينيا بيساو، في يناير/كانون الثاني من هذا العام، عبر الهاتف، حيث ناقشا عددا من القضايا الملحة المتعلقة بتوسيع التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والإنسانية.

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