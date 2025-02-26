بوتين: شركات روسية عديدة تبدي اهتمامها بالعمل في سوق غينيا بيساو
13:15 GMT 26.02.2025 (تم التحديث: 14:02 GMT 26.02.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي رئيس غينيا بيساو عمرو سيسوكو إمبالو
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna/
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العلاقات بين روسيا وغينيا بيساو تتطور بنجاح على أساس الاحترام المتبادل والثقة المتنامية.
وقال بوتين خلال لقائه مع رئيس غينيا بيساو، عمرو سيسوكو إمبالو، الذي يزور روسيا: "يصادف هذا العام، مرور 50 عامًا، بل أكثر من 50 عامًا، 52 عامًا، على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، وقد تطورت هذه العلاقات طوال هذه السنوات بنجاح على أساس الاحترام المتبادل والثقة المتنامية".
📹 لقطات لمراسم الاستقبال الرسمي لرئيس جمهورية غينيا بيساو، عمر سيسكو إمبالو، من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين pic.twitter.com/dLLh6t7nXG— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 26, 2025
وأكد الرئيس بوتين أن معظم الشركات الروسية تبدي اهتمامها بالعمل في سوق غينيا بيساو.
وقال: "أظهرت العديد من شركاتنا اهتمامًا متزايدًا بالعمل في سوقكم (سوق غينيا بيساو)".
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وأوضح بوتين ان ارتفاع حجم التجارة بين روسيا والقارة الأفريقية بنسبة 10% خلال عام 2024.
وأعرب الرئيس بوتين عن أمله في أن يدعم شعب غينيا بيساو الرئيس الحالي عمرو سيسوكا إمبالو في الانتخابات.
وفي السياق ذاته، قال رئيس غينيا بيساو خلال لقائه مع الرئيس بوتين: "نشكر موسكو على زيادة الحصص المقدمة لأبنائنا من العسكريين والشرطة والطلاب الذين يدرسون في روسيا".
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وتابع: "زيارتنا لموسكو تهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، وتربطنا بالشعب الروسي علاقة أخوية وشراكة موثوقة".
ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات في الكرملين مع رئيس غينيا بيساو، عمرو سيسوكو إمبالو الذي يقوم بزيارة دولة إلى روسيا.
وكانت المرة الأخيرة التي تحدث فيها الرئيس بوتين مع رئيس غينيا بيساو، في يناير/كانون الثاني من هذا العام، عبر الهاتف، حيث ناقشا عددا من القضايا الملحة المتعلقة بتوسيع التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والإنسانية.