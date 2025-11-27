الاتحاد الأفريقي يدعو إلى إفراج فوري عن رئيس غينيا بيساو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:29 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
13:33 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: روسيا تولي أهمية قصوى للشراكة مع قيرغيزستان
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
الاتحاد الأفريقي يدعو إلى إفراج فوري عن رئيس غينيا بيساو
الاتحاد الأفريقي يدعو إلى إفراج فوري عن رئيس غينيا بيساو
وفي بيان نشر على موقعه الرسمي، طالب الاتحاد "بالإفراج الفوري من دون شروط عن الرئيس إمبالو وجميع المسؤولين المعتقلين"، حاثًا جميع الأطراف على "التزام أكبر قدر من ضبط النفس بهدف تجنب أي تدهور للوضع".وكانت مجموعة من كبار ضباط جيش غينيا بيساو قد أعلنت، أمس الأربعاء، سيطرتهم على السلطة في البلاد، وفقًا لإذاعة فرنسا الدولية.وأوضح الضباط أن سيطرتهم على مقاليد الحكم ستكون "حتى إشعار آخر"، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك" نقلاً عن مصادر أن "قوات عسكرية احتلت مقر اللجنة الانتخابية في غينيا بيساو". وصرح رئيس غينيا بيساو لوسائل الإعلام بأنه أُطيح به في انقلاب.من ناحية أخرى، أفاد شاهد عيان بأن السكان كانوا يفرون من مكان الحادث بينما استمر إطلاق النار بالقرب من مبنى لجنة الانتخابات في نحو الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش.وتعتبر هذه هي محاولة الانقلاب الحادية عشرة في غينيا بيساو منذ استقلالها عام 1974. ومن المتوقع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، في 27 نوفمبر.
الاتحاد الأفريقي يدعو إلى إفراج فوري عن رئيس غينيا بيساو

14:36 GMT 27.11.2025
ندد الاتحاد الأفريقي بـ "الانقلاب العسكري" في غينيا بيساو، على حد قوله، مطالبًا بالإفراج "الفوري من دون شروط" عن الرئيس المنتهية ولايته عمر سيسوكو إمبالو، الذي أُعتقل أمس الأربعاء من قبل عناصر عسكرية.
وفي بيان نشر على موقعه الرسمي، طالب الاتحاد "بالإفراج الفوري من دون شروط عن الرئيس إمبالو وجميع المسؤولين المعتقلين"، حاثًا جميع الأطراف على "التزام أكبر قدر من ضبط النفس بهدف تجنب أي تدهور للوضع".
جنود في غينيا بيساو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
إعلام: ضباط من جيش غينيا بيساو يعلنون السيطرة على السلطة في البلاد
أمس, 15:33 GMT
وكانت مجموعة من كبار ضباط جيش غينيا بيساو قد أعلنت، أمس الأربعاء، سيطرتهم على السلطة في البلاد، وفقًا لإذاعة فرنسا الدولية.
وأوضح الضباط أن سيطرتهم على مقاليد الحكم ستكون "حتى إشعار آخر"، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وأكد مصدر لوكالة "سبوتنيك" أن رئيس غينيا بيساو، إمبالو، اتصل برئيس تحرير صحيفة "جون أفريك" للإبلاغ عن الانقلاب، ووفقًا لمصدر مطلع، اتصل الرئيس للإبلاغ عن اعتقاله من قبل الجيش.
وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك" نقلاً عن مصادر أن "قوات عسكرية احتلت مقر اللجنة الانتخابية في غينيا بيساو".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي رئيس غينيا بيساو عمرو سيسوكو إمبالو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
بوتين: شركات روسية عديدة تبدي اهتمامها بالعمل في سوق غينيا بيساو
26 فبراير, 13:15 GMT
وصرح رئيس غينيا بيساو لوسائل الإعلام بأنه أُطيح به في انقلاب.
وأفاد أنطونيو يايا سيدي، المتحدث باسم إمبالو، بأن مسلحين مجهولين شنوا هجوما على لجنة الانتخابات لمنع إعلان نتائج التصويت، لافتا إلى أن المسلحين من أنصار دياس، لكنه لم يقدم أدلة على ذلك. ولم يرد متحدث باسم دياس على طلب للتعليق.
من ناحية أخرى، أفاد شاهد عيان بأن السكان كانوا يفرون من مكان الحادث بينما استمر إطلاق النار بالقرب من مبنى لجنة الانتخابات في نحو الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش.
وتعتبر هذه هي محاولة الانقلاب الحادية عشرة في غينيا بيساو منذ استقلالها عام 1974. ومن المتوقع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، في 27 نوفمبر.
