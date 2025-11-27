https://sarabic.ae/20251127/الاتحاد-الأفريقي-يدعو-إلى-إفراج-فوري-عن-رئيس-غينيا-بيساو-1107555284.html

الاتحاد الأفريقي يدعو إلى إفراج فوري عن رئيس غينيا بيساو

سبوتنيك عربي

ندد الاتحاد الأفريقي بـ "الانقلاب العسكري" في غينيا بيساو، على حد قوله، مطالبًا بالإفراج "الفوري من دون شروط" عن الرئيس المنتهية ولايته عمر سيسوكو إمبالو، الذي... 27.11.2025, سبوتنيك عربي

أفريقيا

وفي بيان نشر على موقعه الرسمي، طالب الاتحاد "بالإفراج الفوري من دون شروط عن الرئيس إمبالو وجميع المسؤولين المعتقلين"، حاثًا جميع الأطراف على "التزام أكبر قدر من ضبط النفس بهدف تجنب أي تدهور للوضع".وكانت مجموعة من كبار ضباط جيش غينيا بيساو قد أعلنت، أمس الأربعاء، سيطرتهم على السلطة في البلاد، وفقًا لإذاعة فرنسا الدولية.وأوضح الضباط أن سيطرتهم على مقاليد الحكم ستكون "حتى إشعار آخر"، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك" نقلاً عن مصادر أن "قوات عسكرية احتلت مقر اللجنة الانتخابية في غينيا بيساو". وصرح رئيس غينيا بيساو لوسائل الإعلام بأنه أُطيح به في انقلاب.من ناحية أخرى، أفاد شاهد عيان بأن السكان كانوا يفرون من مكان الحادث بينما استمر إطلاق النار بالقرب من مبنى لجنة الانتخابات في نحو الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش.وتعتبر هذه هي محاولة الانقلاب الحادية عشرة في غينيا بيساو منذ استقلالها عام 1974. ومن المتوقع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، في 27 نوفمبر.

أفريقيا

2025

الأخبار

سبوتنيك عربي

أفريقيا