https://sarabic.ae/20251207/الحكومة-تستعيد-النظام-في-بنين-والحرس-الجمهوري-يحتجز-المتمردين--1107905569.html

الحكومة تستعيد النظام في بنين والحرس الجمهوري يحتجز المتمردين

الحكومة تستعيد النظام في بنين والحرس الجمهوري يحتجز المتمردين

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الداخلية في بنين، الحسن سيدو، اليوم الأحد استعادة النظام في البلاد واحتجاز المتمردين العسكريين من قبل الحرس الجمهوري، بعد محاولة انقلاب فاشلة قام بها... 07.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-07T11:53+0000

2025-12-07T11:53+0000

2025-12-07T12:19+0000

العالم

بنين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107899739_0:64:1616:973_1920x0_80_0_0_32da1e63ee92370b5d6e9d42bb131510.jpg

وأكد سيدو، في كلمة متلفزة بثت بشكل مباشر، "استعادة النظام في البلاد بعد محاولة انقلاب قام بها مجموعة عسكرية، وأن المتمردين العسكريين تم احتجازهم من قبل الحرس الجمهوري".ووفقا للبيان الذي نشر أعلن في بث مباشر، سيقود تيغري مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، تمل اسم "اللجنة العسكرية لإعادة التأسيس (CMR)".وسيطر القوات التابعة للمجلس على هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية صباح الأحد، وبثت البيان بشكل مباشر على (BTV).وأكدت المجموعة في بيانها أنها سيطرت على الوضع بعد "انتهاكات عديدة ارتكبتها حكومة باتريس تالون" معلنة تعليق العمل بالدستور وإغلاق جميع الحدود البرية والمجال الجوي.. ويتولى الرئيس، باتريس تالون، السلطة في بنين منذ عام 2016، وكان من المقرر أن يتنحى عن منصبه في نيسان/ أبريل المقبل بعد الانتخابات الرئاسية.وتأتي هذه الخطوة، بعد محاولات انقلاب سابقة، منها مؤامرة يناير 2025 التي شارك فيها مساعدوه (حكم عليه بالسجن 20 عامًا).

https://sarabic.ae/20251207/خبير-حول-محاولة-الانقلاب-في-بنين-لا-يزال-الوضع-غامضا-1107904386.html

بنين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, بنين