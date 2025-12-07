https://sarabic.ae/20251207/الحكومة-تستعيد-النظام-في-بنين-والحرس-الجمهوري-يحتجز-المتمردين--1107905569.html
أعلن وزير الداخلية في بنين، الحسن سيدو، اليوم الأحد استعادة النظام في البلاد واحتجاز المتمردين العسكريين من قبل الحرس الجمهوري، بعد محاولة انقلاب فاشلة قام بها...
2025-12-07T11:53+0000
2025-12-07T11:53+0000
2025-12-07T12:19+0000
وأكد سيدو، في كلمة متلفزة بثت بشكل مباشر، "استعادة النظام في البلاد بعد محاولة انقلاب قام بها مجموعة عسكرية، وأن المتمردين العسكريين تم احتجازهم من قبل الحرس الجمهوري".ووفقا للبيان الذي نشر أعلن في بث مباشر، سيقود تيغري مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، تمل اسم "اللجنة العسكرية لإعادة التأسيس (CMR)".وسيطر القوات التابعة للمجلس على هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية صباح الأحد، وبثت البيان بشكل مباشر على (BTV).وأكدت المجموعة في بيانها أنها سيطرت على الوضع بعد "انتهاكات عديدة ارتكبتها حكومة باتريس تالون" معلنة تعليق العمل بالدستور وإغلاق جميع الحدود البرية والمجال الجوي.. ويتولى الرئيس، باتريس تالون، السلطة في بنين منذ عام 2016، وكان من المقرر أن يتنحى عن منصبه في نيسان/ أبريل المقبل بعد الانتخابات الرئاسية.وتأتي هذه الخطوة، بعد محاولات انقلاب سابقة، منها مؤامرة يناير 2025 التي شارك فيها مساعدوه (حكم عليه بالسجن 20 عامًا).
11:53 GMT 07.12.2025 (تم التحديث: 12:19 GMT 07.12.2025)
أعلن وزير الداخلية في بنين، الحسن سيدو، اليوم الأحد استعادة النظام في البلاد واحتجاز المتمردين العسكريين من قبل الحرس الجمهوري، بعد محاولة انقلاب فاشلة قام بها عناصر من الجيش في وقت سابق من اليوم.
وأكد سيدو، في كلمة متلفزة بثت بشكل مباشر، "استعادة النظام في البلاد بعد محاولة انقلاب قام بها مجموعة عسكرية، وأن المتمردين العسكريين تم احتجازهم من قبل الحرس الجمهوري".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات عسكرية بقيادة المقدم باسكال تيغري في بنين عزل الرئيس باتريس تالون من السلطة، والسيطرة على المراكز الحكومية على رأسها التلفزيون الرسمي، فيما أكدت وسائل إعلام أن الحرس الجمهوري سيطر على بناء التلفزيون وأعتقل المتورطين في العملية.
نشر أعلن في بث مباشر، سيقود تيغري مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، تمل اسم "اللجنة العسكرية لإعادة التأسيس (CMR)".
وسيطر القوات التابعة للمجلس على هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية صباح الأحد، وبثت البيان بشكل مباشر على (BTV).
أنها سيطرت على الوضع بعد "انتهاكات عديدة ارتكبتها حكومة باتريس تالون" معلنة تعليق العمل بالدستور وإغلاق جميع الحدود البرية والمجال الجوي..
ويتولى الرئيس، باتريس تالون، السلطة في بنين منذ عام 2016، وكان من المقرر أن يتنحى عن منصبه في نيسان/ أبريل المقبل بعد الانتخابات الرئاسية.
وتأتي هذه الخطوة، بعد محاولات انقلاب سابقة، منها مؤامرة يناير 2025 التي شارك فيها مساعدوه (حكم عليه بالسجن 20 عامًا).