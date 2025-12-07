https://sarabic.ae/20251207/خبير-حول-محاولة-الانقلاب-في-بنين-لا-يزال-الوضع-غامضا-1107904386.html
ذكر المحلل البنيني موديستي دوسو، لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على محاولة الانقلاب في بنين، أنه "حتى الآن، تعتبر هذه محاولة انقلاب، إذ لم يُسيطر إلا على محطة التلفزيون الوطنية".
وأضاف دوسو أيضا، أنه "صدت وحدات الحرس الجمهوري بالفعل محاولتهم للسيطرة على القصر الرئاسي. ليس لدينا أي تأكيد حتى الآن على وقوع انقلاب بالفعل. ومع ذلك، فقد كانت هناك محاولة انقلاب، ولا يزال الوضع غامضًا."أعلنت قوات عسكرية بقيادة المقدم باسكال تيغري في بنين عزل الرئيس باتريس تالون من السلطة، والسيطرة على المراكز الحكومية على رأسها التلفزيون الرسمي.وسيطر القوات التابعة للمجلس على هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية صباح الأحد، وبثت البيان بشكل مباشر على (BTV).وأكدت المجموعة في بيانها أنها سيطرت على الوضع بعد "انتهاكات عديدة ارتكبتها حكومة باتريس تالون".وبدورها، كشفت تقارير إعلامية، أن الحرس الوطني يقاوم المتمردين المتحصنين داخل مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية.وأعلنت المجموعة تعليق العمل بالدستور وإغلاق جميع الحدود البرية والمجال الجوي.ويتولى الرئيس، باتريس تالون، السلطة في بنين منذ عام 2016، وكان من المقرر أن يتنحى عن منصبه في نيسان/ أبريل المقبل بعد الانتخابات الرئاسية.وتأتي هذه الخطوة، بعد محاولات انقلاب سابقة، منها مؤامرة يناير 2025 التي شارك فيها مساعدوه (حكم عليه بالسجن 20 عامًا).
ذكر المحلل البنيني موديستي دوسو، لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على محاولة الانقلاب في بنين، أنه "حتى الآن، تعتبر هذه محاولة انقلاب، إذ لم يُسيطر إلا على محطة التلفزيون الوطنية".
وأضاف دوسو أيضا، أنه "صدت وحدات الحرس الجمهوري بالفعل محاولتهم للسيطرة على القصر الرئاسي. ليس لدينا أي تأكيد حتى الآن على وقوع انقلاب بالفعل. ومع ذلك، فقد كانت هناك محاولة انقلاب، ولا يزال الوضع غامضًا."
أعلنت قوات عسكرية بقيادة المقدم باسكال تيغري في بنين عزل الرئيس باتريس تالون من السلطة، والسيطرة على المراكز الحكومية على رأسها التلفزيون الرسمي.
ووفقا للبيان الذي نشر أعلن في بث مباشر، سيقود تيغري مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، تمل اسم "اللجنة العسكرية لإعادة التأسيس (CMR)".
وسيطر القوات التابعة للمجلس على هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية صباح الأحد، وبثت البيان بشكل مباشر على (BTV).
وأكدت المجموعة في بيانها أنها سيطرت على الوضع بعد "انتهاكات عديدة ارتكبتها حكومة باتريس تالون".
وبدورها، كشفت تقارير إعلامية، أن الحرس الوطني يقاوم المتمردين المتحصنين داخل مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية.
وأعلنت المجموعة تعليق العمل بالدستور وإغلاق جميع الحدود البرية والمجال الجوي.
وسُمع إطلاق نار قرب منزل تالون، الذي لا يزال موقعه مجهولا، وحثت السفارة الفرنسية المواطنين على البقاء في منازلهم.
ويتولى الرئيس، باتريس تالون، السلطة في بنين منذ عام 2016، وكان من المقرر أن يتنحى عن منصبه في نيسان/ أبريل المقبل بعد الانتخابات الرئاسية.
وتأتي هذه الخطوة، بعد محاولات انقلاب سابقة، منها مؤامرة يناير 2025 التي شارك فيها مساعدوه (حكم عليه بالسجن 20 عامًا).