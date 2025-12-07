https://sarabic.ae/20251207/السعودية-تضع-شرطا-لسفر-مواطنيها-إلى-دول-الخليج-1107916088.html
السعودية تضع شرطا لسفر مواطنيها إلى دول الخليج
وضعت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الأحد، شرطا ليتمكن المواطن من السفر إلى دول مجلس التعاون باستخدام الهوية الوطنية.
وذكرت المديرية السعودية، مساء اليوم الأحد، بيانا أكدت من خلاله أنه يجب تفعيل جواز السفر بعد تجديده، وبأن جواز السفر يتم "تفعليه من خلال مراجعة إدارات الجوازات أو فروعها أو المنافذ الدولية مع إحضار جواز السفر السابق دون حجز موعد مسبق".وشددت المديرية العامة للجوازات السعودية على أنه يجب عند السفر لدول الخليج ألا تكون مدة انتهاء الهوية الوطنية أقل من ثلاثة أشهر.وأشارت المديرية السعودية إلى أن الهوية الرقمية عبر منصتي "أبشر" و"توكلنا" تعد وثيقة إثبات داخل المملكة فقط، ولا تُمكّن حاملها من السفر إلى خارجها.وفي سياق متصل، أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، في 28 يونيو/حزيران الماضي، عن بدء تنفيذ مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية بمختلف أنواعها، وذلك تمهيدًا للمغادرة النهائية خلال 30 يوما، وجاء ذلك بعد سداد الرسوم والغرامات المقررة وفق الأنظمة.ونقلت قناة "العربية" عن مديرية الجوازات أن المستفيدين يمكنهم التقديم على الخدمة عبر منصة "أبشر" الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، وذلك خلال المدة المحددة.تأتي هذه المبادرة في إطار جهود المملكة لتسهيل الإجراءات النظامية للزائرين، وتمكينهم من تصحيح أوضاعهم ومغادرة البلاد بشكل منظم وقانوني، بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها.كما تُعد هذه الخطوة امتدادا لمبادرات سابقة تهدف إلى معالجة أوضاع مخالفي أنظمة الإقامة والزيارة، والحد من التكدس، مع ضمان مغادرة آمنة لمن انتهت تأشيراتهم، شريطة الالتزام بالسداد والمغادرة خلال المهلة المعلنة.
