انطلاق فعاليات المنتدى الخامس لـ "اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية" بالقاهرة.. صور وفيديو
انطلاق فعاليات المنتدى الخامس لـ "اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية" بالقاهرة

انطلقت صباح اليوم الأحد فعاليات المنتدى الخامس لـ "اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية"، والذي تستضيفه جامعة حلوان تحت شعار: "جسور حضارات المعرفة: التعليم، الابتكار، والمستقبل المستدام" يوم 7 و8 ديسمبر بالقاهرة.
يشكل المنتدى بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد الجامعات الروسية، منصة دولية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية في العالم العربي وروسيا، ومناقشة مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة، الذكاء الاصطناعي، وعلوم الفضاء.
افتتحت فعاليات المنتدى بجلسة نقاشية بعنوان: "ما وراء الحدود: مستقبل التعاون العربي–الروسي في علوم الطيران والفضاء"، والتي تتناول مشروع إنشاء اتحاد الجامعات العربية الروسية الخاص بالمرصد الفضائي لاستكشاف الكواكب الخارجية والبحث عن دلائل الحياة في الكون، وأيضًا تطوير وتحديث البرامج التدريبية والتعليمية وخاصة في مجال الطقس الفضائي وعلوم الفضاء.
1 يونيو 2023, 13:26 GMT
يدير الجلسة الدكتور أنس راتب السالم المدير التنفيذي لـ "اتحاد الجامعات العربية"، ويشارك فيها نخبة من كبار الأكاديميين والخبراء، من بينهم:
-الدكتور عصام الدين عجمي رئيس جامعة الشارقة – الإمارات.
-الدكتور ألكسندر بلينسكي – جامعة لومونوسوف موسكو الحكومية، روسيا.
انطلاق فعاليات المنتدى الخامس لـ "اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية" بالقاهرة

انطلاق فعاليات المنتدى الخامس لـ "اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية" بالقاهرة
انطلاق فعاليات المنتدى الخامس لـ "اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية" بالقاهرة

انطلاق فعاليات المنتدى الخامس لـ "اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية" بالقاهرة

انطلاق فعاليات المنتدى الخامس لـ "اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية" بالقاهرة

انطلاق فعاليات المنتدى الخامس لـ "اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية" بالقاهرة
-الأستاذ الدكتور نبيل ياسين – جامعة حلوان، مصر
-الدكتور غينادي الفيرينكو – شركة تكنولوجيز أوف تراست، روسيا.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات العربية والروسية، تبادل الخبرات في مجالات التعليم والابتكار والبحث العلمي، مناقشة مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء، دعم إنشاء مشروعات بحثية مشتركة تخدم التنمية المستدامة.
ويمثل المنتدى خطوة استراتيجية نحو بناء جسور معرفية بين الحضارتين العربية والروسية، ويعكس حرص جامعة حلوان على أن تكون مركزًا فاعلًا في دعم الحوار الأكاديمي الدولي، بما يسهم في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، ويدعم رؤية مصر في تعزيز مكانتها العلمية عالميًا.