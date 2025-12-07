https://sarabic.ae/20251207/انطلاق-فعاليات-المنتدى-الخامس-لـ-اتحاد-رؤساء-الجامعات-الروسية-والعربية-بالقاهرة-صور-وفيديو--1107901309.html

انطلاق فعاليات المنتدى الخامس لـ "اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية" بالقاهرة.. صور وفيديو

انطلقت صباح اليوم الأحد فعاليات المنتدى الخامس لـ "اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية"، والذي تستضيفه جامعة حلوان تحت شعار: "جسور حضارات المعرفة: التعليم،... 07.12.2025, سبوتنيك عربي

يشكل المنتدى بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد الجامعات الروسية، منصة دولية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية في العالم العربي وروسيا، ومناقشة مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة، الذكاء الاصطناعي، وعلوم الفضاء. يدير الجلسة الدكتور أنس راتب السالم المدير التنفيذي لـ "اتحاد الجامعات العربية"، ويشارك فيها نخبة من كبار الأكاديميين والخبراء، من بينهم: -الدكتور عصام الدين عجمي رئيس جامعة الشارقة – الإمارات.-الدكتور ألكسندر بلينسكي – جامعة لومونوسوف موسكو الحكومية، روسيا.-الأستاذ الدكتور نبيل ياسين – جامعة حلوان، مصر-الدكتور غينادي الفيرينكو – شركة تكنولوجيز أوف تراست، روسيا. ويمثل المنتدى خطوة استراتيجية نحو بناء جسور معرفية بين الحضارتين العربية والروسية، ويعكس حرص جامعة حلوان على أن تكون مركزًا فاعلًا في دعم الحوار الأكاديمي الدولي، بما يسهم في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، ويدعم رؤية مصر في تعزيز مكانتها العلمية عالميًا.

