https://sarabic.ae/20251207/رئيس-بنين-يؤكد-أن-الوضع-في-البلاد-تحت-السيطرة-عقب-محاولة-الانقلاب--1107917851.html

رئيس بنين يؤكد أن الوضع في البلاد "تحت السيطرة" عقب محاولة الانقلاب

رئيس بنين يؤكد أن الوضع في البلاد "تحت السيطرة" عقب محاولة الانقلاب

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس بنين، باتريس تالون، في خطابٍ مصوّرٍ، اليوم الأحد، أن "الجيش قد طهّر البلاد من المتورطين في محاولة الانقلاب الفاشلة". 07.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-07T20:33+0000

2025-12-07T20:33+0000

2025-12-07T20:33+0000

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107899739_0:64:1616:973_1920x0_80_0_0_32da1e63ee92370b5d6e9d42bb131510.jpg

وقال في خطاب بث في قناة "بنين" التلفزيونية: "مع الجيش، تمكنّا من تطهير البلاد بالكامل من المتورطين في التمرد وقمع المقاومة".ووفقا للبيان الذي نشر أعلن في بث مباشر، سيقود تيغري مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، تمل اسم "اللجنة العسكرية لإعادة التأسيس (CMR)".وسيطرت القوات التابعة للمجلس على هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية صباح الأحد، وبثت البيان بشكل مباشر على (BTV).وبدورها، كشفت تقارير إعلامية، أن الحرس الوطني يقاوم المتمردين المتحصنين داخل مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية، وألقى القبض على المتورطين في العملية.وسُمع إطلاق نار قرب منزل تالون، الذي لا يزال موقعه مجهولا، وحثت السفارة الفرنسية المواطنين على البقاء في منازلهم.ويتولى الرئيس، باتريس تالون، السلطة في بنين منذ عام 2016، وكان من المقرر أن يتنحى عن منصبه في نيسان/ أبريل المقبل بعد الانتخابات الرئاسية.وتأتي هذه الخطوة، بعد محاولات انقلاب سابقة، منها مؤامرة يناير 2025 التي شارك فيها مساعدوه (حكم عليه بالسجن 20 عامًا).

https://sarabic.ae/20251207/المجموعة-الاقتصادية-لدول-غرب-أفريقيا-تعلن-استعدادها-لنشر-قوات-في-بنين-1107913424.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم