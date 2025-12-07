https://sarabic.ae/20251207/رئيس-بنين-يؤكد-أن-الوضع-في-البلاد-تحت-السيطرة-عقب-محاولة-الانقلاب--1107917851.html
رئيس بنين يؤكد أن الوضع في البلاد "تحت السيطرة" عقب محاولة الانقلاب
أعلن رئيس بنين، باتريس تالون، في خطابٍ مصوّرٍ، اليوم الأحد، أن "الجيش قد طهّر البلاد من المتورطين في محاولة الانقلاب الفاشلة". 07.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال في خطاب بث في قناة "بنين" التلفزيونية: "مع الجيش، تمكنّا من تطهير البلاد بالكامل من المتورطين في التمرد وقمع المقاومة".
وأعلنت قوات عسكرية بقيادة المقدم باسكال تيغري في بنين، في وقت سابق اليوم الأحد، عزل الرئيس باتريس تالون من السلطة، والسيطرة على المراكز الحكومية على رأسها التلفزيون الرسمي، فيما أكدت وسائل إعلام أن الحرس الجمهوري سيطر على بناء التلفزيون واعتقل المتورطين في العملية.
ووفقا للبيان الذي نشر أعلن في بث مباشر، سيقود تيغري مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، تمل اسم "اللجنة العسكرية لإعادة التأسيس (CMR)".
وسيطرت القوات التابعة للمجلس على هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية صباح الأحد، وبثت البيان بشكل مباشر على (BTV).
وبدورها، كشفت تقارير إعلامية، أن الحرس الوطني يقاوم المتمردين المتحصنين داخل مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية، وألقى القبض على المتورطين في العملية.
وأفاد موقع "24heuresauBenin" بأن "الانقلاب لم يحدث في بنين. مجموعة الانقلابيين الذين أعلنوا الإطاحة بالرئيس باتريس تالون أصبحت الآن في قبضة الحرس الجمهوري. تم تحرير محطة التلفزيون الوطني، التي استولى عليها الانقلابيون بهدف زعزعة استقرار الوضع. ولا يزال النظام الدستوري الذي أُسس قبل عدة سنوات ساريًا".
وسُمع إطلاق نار قرب منزل تالون، الذي لا يزال موقعه مجهولا، وحثت السفارة الفرنسية المواطنين على البقاء في منازلهم.
ويتولى الرئيس، باتريس تالون، السلطة في بنين منذ عام 2016، وكان من المقرر أن يتنحى عن منصبه في نيسان/ أبريل المقبل بعد الانتخابات الرئاسية.
وتأتي هذه الخطوة، بعد محاولات انقلاب سابقة، منها مؤامرة يناير 2025 التي شارك فيها مساعدوه (حكم عليه بالسجن 20 عامًا).