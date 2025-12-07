https://sarabic.ae/20251207/المجموعة-الاقتصادية-لدول-غرب-أفريقيا-تعلن-استعدادها-لنشر-قوات-في-بنين-1107913424.html

المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تعلن استعدادها لنشر قوات في بنين

المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تعلن استعدادها لنشر قوات في بنين

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، اليوم الأحد، في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في بنين، استعدادها لنشر قوات مسلحة لضمان سلامة أراضي البلاد. 07.12.2025, سبوتنيك عربي

وقالت المجموعة في بيان: "ستدعم إيكواس الحكومة والشعب بكل الوسائل اللازمة، بما في ذلك نشر قوات احتياطية إقليمية، للدفاع عن دستور بنين وسلامة أراضيها". وفي وقت لاحق، ظهر وزير الداخلية الحسن سيدو على التلفزيون الوطني، وأعلن عن استعادة النظام، ودعا المواطنين إلى العودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية. الحكومة تستعيد النظام في بنين والحرس الجمهوري يحتجز المتمردين

