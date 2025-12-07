https://sarabic.ae/20251207/المجموعة-الاقتصادية-لدول-غرب-أفريقيا-تعلن-استعدادها-لنشر-قوات-في-بنين-1107913424.html
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تعلن استعدادها لنشر قوات في بنين
أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، اليوم الأحد، في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في بنين، استعدادها لنشر قوات مسلحة لضمان سلامة أراضي البلاد.
وقالت المجموعة في بيان: "ستدعم إيكواس الحكومة والشعب بكل الوسائل اللازمة، بما في ذلك نشر قوات احتياطية إقليمية، للدفاع عن دستور بنين وسلامة أراضيها". وفي وقت لاحق، ظهر وزير الداخلية الحسن سيدو على التلفزيون الوطني، وأعلن عن استعادة النظام، ودعا المواطنين إلى العودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية.
وقالت المجموعة في بيان: "ستدعم إيكواس الحكومة والشعب بكل الوسائل اللازمة، بما في ذلك نشر قوات احتياطية إقليمية، للدفاع عن دستور بنين وسلامة أراضيها".
وكانت استولت مجموعة من العسكريين البنينيين على التلفزيون الوطني، اليوم الأحد، مدّعية عزل الرئيس باتريس تالون من السلطة، وتعطيل الدستور، وتعليق أنشطة الأحزاب السياسية.
وأعلن المقدم باسكال تيغري نفسه رئيسا للجنة إعادة بناء الجيش. ووفقا لمجلة "جون أفريك"، حاول الجيش اقتحام مقر الرئاسة، لكن تم صده، وذكرت وكالات غربية، نقلًا عن مرافقي تالون، أن الرئيس وعائلته بخير.
وفي وقت لاحق، ظهر وزير الداخلية الحسن سيدو على التلفزيون الوطني، وأعلن عن استعادة النظام، ودعا المواطنين إلى العودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية.