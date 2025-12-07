الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه بعد محاولة الانقلاب في بنين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
09:31 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية تخدم مصالح واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251207/الاتحاد-الأفريقي-يعرب-عن-قلقه-بعد-محاولة-الانقلاب-في-بنين-1107910101.html
الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه بعد محاولة الانقلاب في بنين
الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه بعد محاولة الانقلاب في بنين
سبوتنيك عربي
أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، محاولة الانقلاب العسكري في جمهورية بنين التي جرت اليوم الأحد، مؤكدا أن أي تدخل عسكري في العملية السياسية يعد... 07.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-07T13:21+0000
2025-12-07T13:23+0000
أفريقيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/11/1095896053_0:42:1115:669_1920x0_80_0_0_85535c68e826c549ba66d6af017f7472.jpg
وأشار في بيان رسمي، إلى أن الأطر المعيارية للاتحاد الأفريقي، بما في ذلك القانون التأسيسي للاتحاد (2000)، وإعلان لومي (2000)، والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحوكمة (2007)، وإطار إيزولويني (2009)، ترفض جميعها التدخل العسكري، وتؤكد على أهمية النظام الدستوري والشرعية الديمقراطية كركائز للسلام والاستقرار.ودعا رئيس المفوضية الجهات المشاركة في محاولة الانقلاب إلى التوقف فورا عن أي أعمال غير قانونية، والالتزام بدستور بنين، والعودة إلى ثكناتها، مع التشديد على أهمية الحوار والوحدة الوطنية للحفاظ على السلم الداخلي.وأكد على موقف الاتحاد الأفريقي الرافض لأي تغيير غير دستوري للحكومة، مشددا على التزامه بالدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون وإرادة الشعوب الأفريقية.وأعلن وزير الداخلية في بنين، الحسن سيدو، اليوم الأحد، استعادة النظام في البلاد واحتجاز المتمردين العسكريين من قبل الحرس الجمهوري، بعد محاولة انقلاب فاشلة قام بها عناصر من الجيش في وقت سابق من اليوم.وأكد سيدو، في كلمة متلفزة بثت بشكل مباشر، "استعادة النظام في البلاد بعد محاولة انقلاب قام بها مجموعة عسكرية، وأن المتمردين العسكريين تم احتجازهم من قبل الحرس الجمهوري".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات عسكرية بقيادة المقدم باسكال تيغري في بنين عزل الرئيس باتريس تالون من السلطة، والسيطرة على المراكز الحكومية على رأسها التلفزيون الرسمي، فيما أكدت وسائل إعلام أن الحرس الجمهوري سيطر على بناء التلفزيون وأعتقل المتورطين في العملية.ويتولى الرئيس، باتريس تالون، السلطة في بنين منذ عام 2016، وكان من المقرر أن يتنحى عن منصبه في نيسان/ أبريل المقبل بعد الانتخابات الرئاسية.وتأتي هذه الخطوة، بعد محاولات انقلاب سابقة، منها مؤامرة يناير 2025 التي شارك فيها مساعدوه (حكم عليه بالسجن 20 عامًا).
https://sarabic.ae/20251207/الحكومة-تستعيد-النظام-في-بنين-والحرس-الجمهوري-يحتجز-المتمردين--1107905569.html
https://sarabic.ae/20251207/أهم-المعلومات-عن-انقلاب-بنين-حتى-اللحظة-1107903472.html
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/11/1095896053_60:0:1049:742_1920x0_80_0_0_eae82cf17e5aa3ffd8fe09638a02e37c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه بعد محاولة الانقلاب في بنين

13:21 GMT 07.12.2025 (تم التحديث: 13:23 GMT 07.12.2025)
© Photo / Unsplash/ Solen Feyissaمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا
مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
© Photo / Unsplash/ Solen Feyissa
تابعنا عبر
أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، محاولة الانقلاب العسكري في جمهورية بنين التي جرت اليوم الأحد، مؤكدا أن أي تدخل عسكري في العملية السياسية يعد انتهاكا خطيرا لمبادئ الاتحاد الأفريقي.
وأشار في بيان رسمي، إلى أن الأطر المعيارية للاتحاد الأفريقي، بما في ذلك القانون التأسيسي للاتحاد (2000)، وإعلان لومي (2000)، والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحوكمة (2007)، وإطار إيزولويني (2009)، ترفض جميعها التدخل العسكري، وتؤكد على أهمية النظام الدستوري والشرعية الديمقراطية كركائز للسلام والاستقرار.
ودعا رئيس المفوضية الجهات المشاركة في محاولة الانقلاب إلى التوقف فورا عن أي أعمال غير قانونية، والالتزام بدستور بنين، والعودة إلى ثكناتها، مع التشديد على أهمية الحوار والوحدة الوطنية للحفاظ على السلم الداخلي.
كما عبّر عن قلقه من الانتشار المتزايد لمحاولات الانقلاب في المنطقة، محذرا من تأثيرها على الاستقرار القاري والمكاسب الديمقراطية وثقة المواطنين بالمؤسسات العامة، كما تهدد الأمن الجماعي وسلطة الدولة.
رئيس بنين، باتريس تالون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
الحكومة تستعيد النظام في بنين والحرس الجمهوري يحتجز المتمردين
11:53 GMT
وأكد على موقف الاتحاد الأفريقي الرافض لأي تغيير غير دستوري للحكومة، مشددا على التزامه بالدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون وإرادة الشعوب الأفريقية.

وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، عن دعم الاتحاد الأفريقي لرئيس بنين، باتريس تالون، والسلطات الشرعية في البلاد، مؤكدا استعداد الاتحاد، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لمساندة حكومة وشعب بنين لاستعادة الوضع الدستوري وتعزيز المؤسسات الديمقراطية.

وأعلن وزير الداخلية في بنين، الحسن سيدو، اليوم الأحد، استعادة النظام في البلاد واحتجاز المتمردين العسكريين من قبل الحرس الجمهوري، بعد محاولة انقلاب فاشلة قام بها عناصر من الجيش في وقت سابق من اليوم.
وأكد سيدو، في كلمة متلفزة بثت بشكل مباشر، "استعادة النظام في البلاد بعد محاولة انقلاب قام بها مجموعة عسكرية، وأن المتمردين العسكريين تم احتجازهم من قبل الحرس الجمهوري".
قادة الانقلاب في بنين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
أهم المعلومات عن محاولة الانقلاب في بنين حتى اللحظة وأنباء عن فشله
11:08 GMT
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات عسكرية بقيادة المقدم باسكال تيغري في بنين عزل الرئيس باتريس تالون من السلطة، والسيطرة على المراكز الحكومية على رأسها التلفزيون الرسمي، فيما أكدت وسائل إعلام أن الحرس الجمهوري سيطر على بناء التلفزيون وأعتقل المتورطين في العملية.
ويتولى الرئيس، باتريس تالون، السلطة في بنين منذ عام 2016، وكان من المقرر أن يتنحى عن منصبه في نيسان/ أبريل المقبل بعد الانتخابات الرئاسية.
وتأتي هذه الخطوة، بعد محاولات انقلاب سابقة، منها مؤامرة يناير 2025 التي شارك فيها مساعدوه (حكم عليه بالسجن 20 عامًا).
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала