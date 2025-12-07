الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه بعد محاولة الانقلاب في بنين
13:21 GMT 07.12.2025 (تم التحديث: 13:23 GMT 07.12.2025)
أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، محاولة الانقلاب العسكري في جمهورية بنين التي جرت اليوم الأحد، مؤكدا أن أي تدخل عسكري في العملية السياسية يعد انتهاكا خطيرا لمبادئ الاتحاد الأفريقي.
وأشار في بيان رسمي، إلى أن الأطر المعيارية للاتحاد الأفريقي، بما في ذلك القانون التأسيسي للاتحاد (2000)، وإعلان لومي (2000)، والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحوكمة (2007)، وإطار إيزولويني (2009)، ترفض جميعها التدخل العسكري، وتؤكد على أهمية النظام الدستوري والشرعية الديمقراطية كركائز للسلام والاستقرار.
ودعا رئيس المفوضية الجهات المشاركة في محاولة الانقلاب إلى التوقف فورا عن أي أعمال غير قانونية، والالتزام بدستور بنين، والعودة إلى ثكناتها، مع التشديد على أهمية الحوار والوحدة الوطنية للحفاظ على السلم الداخلي.
The Chairperson of the African Union Commission Strongly Condemns the Attempted Military Coup in the Republic of #Benin - 7 December 2025.— African Union (@_AfricanUnion) December 7, 2025
كما عبّر عن قلقه من الانتشار المتزايد لمحاولات الانقلاب في المنطقة، محذرا من تأثيرها على الاستقرار القاري والمكاسب الديمقراطية وثقة المواطنين بالمؤسسات العامة، كما تهدد الأمن الجماعي وسلطة الدولة.
وأكد على موقف الاتحاد الأفريقي الرافض لأي تغيير غير دستوري للحكومة، مشددا على التزامه بالدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون وإرادة الشعوب الأفريقية.
وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، عن دعم الاتحاد الأفريقي لرئيس بنين، باتريس تالون، والسلطات الشرعية في البلاد، مؤكدا استعداد الاتحاد، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لمساندة حكومة وشعب بنين لاستعادة الوضع الدستوري وتعزيز المؤسسات الديمقراطية.
وأعلن وزير الداخلية في بنين، الحسن سيدو، اليوم الأحد، استعادة النظام في البلاد واحتجاز المتمردين العسكريين من قبل الحرس الجمهوري، بعد محاولة انقلاب فاشلة قام بها عناصر من الجيش في وقت سابق من اليوم.
وأكد سيدو، في كلمة متلفزة بثت بشكل مباشر، "استعادة النظام في البلاد بعد محاولة انقلاب قام بها مجموعة عسكرية، وأن المتمردين العسكريين تم احتجازهم من قبل الحرس الجمهوري".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات عسكرية بقيادة المقدم باسكال تيغري في بنين عزل الرئيس باتريس تالون من السلطة، والسيطرة على المراكز الحكومية على رأسها التلفزيون الرسمي، فيما أكدت وسائل إعلام أن الحرس الجمهوري سيطر على بناء التلفزيون وأعتقل المتورطين في العملية.
ويتولى الرئيس، باتريس تالون، السلطة في بنين منذ عام 2016، وكان من المقرر أن يتنحى عن منصبه في نيسان/ أبريل المقبل بعد الانتخابات الرئاسية.
وتأتي هذه الخطوة، بعد محاولات انقلاب سابقة، منها مؤامرة يناير 2025 التي شارك فيها مساعدوه (حكم عليه بالسجن 20 عامًا).