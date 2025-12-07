https://sarabic.ae/20251207/رئيس-جامعة-الكتاب-بالعراق-لـسبوتنيك-نسعى-لتعزيز-التعاون-مع-الجامعات-الروسية-1107905448.html
رئيس جامعة الكتاب بالعراق لـ"سبوتنيك": نسعى لتعزيز التعاون مع الجامعات الروسية
رئيس جامعة الكتاب بالعراق لـ"سبوتنيك": نسعى لتعزيز التعاون مع الجامعات الروسية
أكد رئيس جامعة الكتاب في محافظة كركوك العراقية، الأستاذ الدكتور إياد بارزينشي، اليوم الأحد، أن الجامعات العراقية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون الأكاديمي مع... 07.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال بارزينشي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش فعاليات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية بالقاهرة، إن "جامعة الكتاب تسعى إلى توقيع مذكرات تعاون مع عدد من الجامعات الروسية، بهدف توسيع مجالات الشراكة في البحوث والدراسات العليا والورش والدورات الأكاديمية، إضافة إلى العمل على برامج "التوأمة"، التي تتيح للطالب العراقي الحصول على شهادتين من العراق وروسيا".وأوضح أن "مذكرة التعاون المرتقبة ستفتح المجال أمام الطلبة والأساتذة للحصول على زمالات دراسية في الجامعات الروسية"، مشيرا إلى أن هذا المسار يمثل "أحد أهم أهداف التعاون المشترك" بين الجامعات في البلدين.وأضاف الأستاذ الدكتور إياد بارزينشي أن "تعزيز التعاون الجامعي يمكن أن يسهم في توسيع نطاق الشراكة بين روسيا والدول العربية"، لافتا إلى أن "الجامعات الروسية تعد وجهة مهمة تسعى المؤسسات الأكاديمية العراقية والعربية إلى بناء علاقات متقدمة معها".وأعرب بارزينشي عن أمله في أن يفضي المنتدى الخامس للتعاون الأكاديمي إلى توقيع مذكرات تفاهم جديدة تعزز هذا المسار.
11:56 GMT 07.12.2025 (تم التحديث: 12:28 GMT 07.12.2025)
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
