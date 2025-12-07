رئيس جامعة الكتاب بالعراق لـ"سبوتنيك": نسعى لتعزيز التعاون مع الجامعات الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
09:31 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية تخدم مصالح واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251207/رئيس-جامعة-الكتاب-بالعراق-لـسبوتنيك-نسعى-لتعزيز-التعاون-مع-الجامعات-الروسية-1107905448.html
رئيس جامعة الكتاب بالعراق لـ"سبوتنيك": نسعى لتعزيز التعاون مع الجامعات الروسية
رئيس جامعة الكتاب بالعراق لـ"سبوتنيك": نسعى لتعزيز التعاون مع الجامعات الروسية
سبوتنيك عربي
أكد رئيس جامعة الكتاب في محافظة كركوك العراقية، الأستاذ الدكتور إياد بارزينشي، اليوم الأحد، أن الجامعات العراقية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون الأكاديمي مع... 07.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-07T11:56+0000
2025-12-07T12:28+0000
حصري
العراق
روسيا
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107905291_0:0:770:433_1920x0_80_0_0_73e782493b342140c9b28d319711d7fe.jpg
وقال بارزينشي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش فعاليات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية بالقاهرة، إن "جامعة الكتاب تسعى إلى توقيع مذكرات تعاون مع عدد من الجامعات الروسية، بهدف توسيع مجالات الشراكة في البحوث والدراسات العليا والورش والدورات الأكاديمية، إضافة إلى العمل على برامج "التوأمة"، التي تتيح للطالب العراقي الحصول على شهادتين من العراق وروسيا".وأوضح أن "مذكرة التعاون المرتقبة ستفتح المجال أمام الطلبة والأساتذة للحصول على زمالات دراسية في الجامعات الروسية"، مشيرا إلى أن هذا المسار يمثل "أحد أهم أهداف التعاون المشترك" بين الجامعات في البلدين.وأضاف الأستاذ الدكتور إياد بارزينشي أن "تعزيز التعاون الجامعي يمكن أن يسهم في توسيع نطاق الشراكة بين روسيا والدول العربية"، لافتا إلى أن "الجامعات الروسية تعد وجهة مهمة تسعى المؤسسات الأكاديمية العراقية والعربية إلى بناء علاقات متقدمة معها".وأعرب بارزينشي عن أمله في أن يفضي المنتدى الخامس للتعاون الأكاديمي إلى توقيع مذكرات تفاهم جديدة تعزز هذا المسار.
https://sarabic.ae/20251207/نائب-وزير-العلوم-والتعليم-العالي-الروسي-لـسبوتنيك-تطوير-التعليم-العالي-لمواكبة-التحولات-العالمية-1107902650.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107905291_47:0:624:433_1920x0_80_0_0_f2490a65d07121e28ea82776c87fec5c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, العراق, روسيا, العالم العربي, أخبار العالم الآن
حصري, العراق, روسيا, العالم العربي, أخبار العالم الآن

رئيس جامعة الكتاب بالعراق لـ"سبوتنيك": نسعى لتعزيز التعاون مع الجامعات الروسية

11:56 GMT 07.12.2025 (تم التحديث: 12:28 GMT 07.12.2025)
© Sputnik . mohamed Hemidaرئيس جامعة الكتاب في محافظة كركوك العراقية، الأستاذ الدكتور إياد بارزينشي
رئيس جامعة الكتاب في محافظة كركوك العراقية، الأستاذ الدكتور إياد بارزينشي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
© Sputnik . mohamed Hemida
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أكد رئيس جامعة الكتاب في محافظة كركوك العراقية، الأستاذ الدكتور إياد بارزينشي، اليوم الأحد، أن الجامعات العراقية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون الأكاديمي مع الجامعات الروسية، نظرا لـ"رصانتها وتقدمها العلمي".
وقال بارزينشي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش فعاليات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية بالقاهرة، إن "جامعة الكتاب تسعى إلى توقيع مذكرات تعاون مع عدد من الجامعات الروسية، بهدف توسيع مجالات الشراكة في البحوث والدراسات العليا والورش والدورات الأكاديمية، إضافة إلى العمل على برامج "التوأمة"، التي تتيح للطالب العراقي الحصول على شهادتين من العراق وروسيا".
وأوضح أن "مذكرة التعاون المرتقبة ستفتح المجال أمام الطلبة والأساتذة للحصول على زمالات دراسية في الجامعات الروسية"، مشيرا إلى أن هذا المسار يمثل "أحد أهم أهداف التعاون المشترك" بين الجامعات في البلدين.
نائب وزير العلوم والتعليم العالي الروسي، كونستانتين موغيليفيسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
نائب وزير العلوم والتعليم العالي الروسي لـ"سبوتنيك": تطوير التعليم العالي لمواكبة التحولات العالمية
10:40 GMT
وأضاف الأستاذ الدكتور إياد بارزينشي أن "تعزيز التعاون الجامعي يمكن أن يسهم في توسيع نطاق الشراكة بين روسيا والدول العربية"، لافتا إلى أن "الجامعات الروسية تعد وجهة مهمة تسعى المؤسسات الأكاديمية العراقية والعربية إلى بناء علاقات متقدمة معها".
وأعرب بارزينشي عن أمله في أن يفضي المنتدى الخامس للتعاون الأكاديمي إلى توقيع مذكرات تفاهم جديدة تعزز هذا المسار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала