رغم التعادل السلبي بينهما.. فلسطين وسوريا تتأهلان لربع نهائي كأس العرب 2025

رغم التعادل السلبي بينهما.. فلسطين وسوريا تتأهلان لربع نهائي كأس العرب 2025

تأهل منتخبا فلسطين وسوريا إلى ربع نهائي كأس العرب 2025 المقامة في قطر، بعد انتهاء مباراتهما معا بالتعادل السلبي، اليوم الأحد. 07.12.2025

وصعد الفريقان بعد التعادل السلبي في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على استاد المدينة التعليمية، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب.واحتلت فلسطين صدارة المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، فيما تواجد "نسور قاسيون" في الوصافة، بعدد النقاط أيضا، ولكن تفوقت "كتيبة الفدائي" بفارق الأهداف، حيث سجل 3 أهداف واستقبلت شباكه هدفين فقط.وفي المقابل صعد منتخب سوريا هو الآخر أيضا للدور نفسه، في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ولكنه سجل أهدافا أقل من منافسه الفلسطيني.وفي المجموعة نفسها، احتل المنتخب التونسي المركز الثالث رغم فوزه على قطر، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم أيضا، حيث رفع رصيده إلى 4 نقاط فقط ولكن جاء ترتيبه الثالث، فيما احتلت قطر البلد المضيف المركز الرابع.وتقام بطولة "كأس العرب 2025" في دولة قطر، بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القُمر والسودان.وافتُتحت البطولة، الاثنين الماضي، بمباراة تونس وسوريا، عند الساعة 4:00 عصرًا على أرض ملعب أحمد بن علي.فيما ستنقل 5 قنوات مجانية مباريات "كأس العرب"، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات "الكأس" القطرية، "دبي الرياضية"، "أبوظبي الرياضية"، "الكويت الرياضية" وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.

