بوتين ومودي يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب محادثاتهما في نيودلهي- عاجل
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو

يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
تابعنا عبر
انتهت الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة كأس العرب 2025 التي تستضيفها قطر، بنهاية مباراة الأردن والإمارات العربية المتحدة، والتي أقيمت لحساب المجموعة الثالثة.
وجاءت حصيلة الجولة 17 هدفا، وتعادلين في 8 مباريات أقيمت عن المجموعات الأربع، وكان واحدا منهم من نصيب منتخبنا الوطني، بينما التعادل الثاني كان سلبيا، وهي المباراة الوحيدة التي لم يتم تسجيل أي هدف فيها.
المباراة الأولى في المجموعات من بطولة كأس العرب 2025 شهدت تسجيل هدف عالمي، إذ جمعت بين سوريا وتونس، وسجل عمر خريبين هدفا رائعا من ركلة حرة مباشرة، وانتهت بانتصار "نسور قاسيون" بهدف دون رد، وفي المجموعة ذاتها، أقيمت مباراة قطر وفلسطين، وسبقها حفل افتتاح مذهل للمسابقة على ملعب البيت، ولكن المواجهة انتهت بصدمة للمستضيف وسيناريو قاتل؛ إذ تم تسجيل هدف ذاتي لمدافع قطر بالخطأ في مرماه في الثانية الأخيرة من اللقاء، ما أهدى الفوز للفدائي.
اليوم الثاني شهد إقامة 3 مباريات، الأولى حقق فيها المغرب فوزا سهلا على جزر القُمر بنتيجة (3-1)، وجاء أول تعادل في المجموعات بالمباراة الثانية التي جمعت بين مصر والكويت، وانتهت (1-1)، وشهدت احتساب الحكم ركلتي جزاء للمنتخب المصري، منهم واحدة تم إهدارها عن طريق السولية، وهي كانت أول ركلة جزاء في كأس العرب 2025، بينما الركلة الثانية تم تسجيلها بنجاح من جانب، محمد مجدي أفشة.
في المباراة الثالثة، حقق منتخب السعودية فوزا مثيرا على عمان بنتيجة (2-1)، وعقب المواجهة خرج كارلوس كيروش مدرب سلطنة عمان غاضبا من القرارات التحكيمية، إذ ظهر بحاسوب محمول في المؤتمر الصحفي وفي المقابلات التليفزيونية، اعتراضا على قرارات الحكم الأردني.
اليوم الثالث كان الختامي، إذ شهد التعادل الثاني، وكان سلبيا بين الجزائر، والسودان وشهد هذا اللقاء أول بطاقة حمراء في البطولة، وكان لآدم وناس لاعب الخُضر، في حين فاز العراق على البحرين (2-1)، وانتهت الجولة الأولى لمجموعات بطولة كأس العرب 2025 بفوز مثير للأردن على الإمارات (2-1)، في مباراة شهدت احتساب الحكم ركلتي جزاء لـ النشامى، منهم واحدة تم إهدارها، بينما الأخرى تم تسجيلها.
قال المراسل الصحفي، علي أبو طبل، إن "قطر تشهد كرنفالا عربيا، إذ تكتسي الدوحة بألوان الأعلام العربية، والجماهير تتواجد بكثافة وتحفز منتخاباتها"، لافتا إلى أن "الافتتاح الذي شهده ستاد البيت كان حديث الجماهير، خاصة بسبب النشيد العربي الموحد".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "نتائج الجولة الأولى وما شهدته من مفاجآت وجهت رسالة شديدة اللهجة للمنتخبات الكبيرة، بأن المنافسة على البطولة ستكون صعبة"، موضحا أن "المنتخبات التي لا ترتبط بكأس العالم أو كأس الأمم الأفريقية تأخذ البطولة بجدية شديدة، لزيادة احتكاكها وخبراتها".
وبسؤاله عن ما حدث بين مهاجم المنتخب المصري، محمد شريف، ومدربه، حلمي طولان، من مشادة بعد استبداله أمام الكويت، أكد أبو طبل أنه "كان هناك اتجاه لاستبعاد اللاعب من المشاركة في بقية البطولة، إلا أنه تم احتواء الأمر داخل معسكر المنتخب المصري".
