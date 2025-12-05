https://sarabic.ae/20251205/حصاد-الجولة-الأولى-من-كأس-العرب-بداية-نارية-ومفاجآت-بالجملة-1107838889.html

حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة

انتهت الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة كأس العرب 2025 التي تستضيفها قطر، بنهاية مباراة الأردن والإمارات العربية المتحدة، والتي أقيمت لحساب المجموعة...

وجاءت حصيلة الجولة 17 هدفا، وتعادلين في 8 مباريات أقيمت عن المجموعات الأربع، وكان واحدا منهم من نصيب منتخبنا الوطني، بينما التعادل الثاني كان سلبيا، وهي المباراة الوحيدة التي لم يتم تسجيل أي هدف فيها. المباراة الأولى في المجموعات من بطولة كأس العرب 2025 شهدت تسجيل هدف عالمي، إذ جمعت بين سوريا وتونس، وسجل عمر خريبين هدفا رائعا من ركلة حرة مباشرة، وانتهت بانتصار "نسور قاسيون" بهدف دون رد، وفي المجموعة ذاتها، أقيمت مباراة قطر وفلسطين، وسبقها حفل افتتاح مذهل للمسابقة على ملعب البيت، ولكن المواجهة انتهت بصدمة للمستضيف وسيناريو قاتل؛ إذ تم تسجيل هدف ذاتي لمدافع قطر بالخطأ في مرماه في الثانية الأخيرة من اللقاء، ما أهدى الفوز للفدائي.اليوم الثاني شهد إقامة 3 مباريات، الأولى حقق فيها المغرب فوزا سهلا على جزر القُمر بنتيجة (3-1)، وجاء أول تعادل في المجموعات بالمباراة الثانية التي جمعت بين مصر والكويت، وانتهت (1-1)، وشهدت احتساب الحكم ركلتي جزاء للمنتخب المصري، منهم واحدة تم إهدارها عن طريق السولية، وهي كانت أول ركلة جزاء في كأس العرب 2025، بينما الركلة الثانية تم تسجيلها بنجاح من جانب، محمد مجدي أفشة.في المباراة الثالثة، حقق منتخب السعودية فوزا مثيرا على عمان بنتيجة (2-1)، وعقب المواجهة خرج كارلوس كيروش مدرب سلطنة عمان غاضبا من القرارات التحكيمية، إذ ظهر بحاسوب محمول في المؤتمر الصحفي وفي المقابلات التليفزيونية، اعتراضا على قرارات الحكم الأردني.اليوم الثالث كان الختامي، إذ شهد التعادل الثاني، وكان سلبيا بين الجزائر، والسودان وشهد هذا اللقاء أول بطاقة حمراء في البطولة، وكان لآدم وناس لاعب الخُضر، في حين فاز العراق على البحرين (2-1)، وانتهت الجولة الأولى لمجموعات بطولة كأس العرب 2025 بفوز مثير للأردن على الإمارات (2-1)، في مباراة شهدت احتساب الحكم ركلتي جزاء لـ النشامى، منهم واحدة تم إهدارها، بينما الأخرى تم تسجيلها.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "نتائج الجولة الأولى وما شهدته من مفاجآت وجهت رسالة شديدة اللهجة للمنتخبات الكبيرة، بأن المنافسة على البطولة ستكون صعبة"، موضحا أن "المنتخبات التي لا ترتبط بكأس العالم أو كأس الأمم الأفريقية تأخذ البطولة بجدية شديدة، لزيادة احتكاكها وخبراتها".وبسؤاله عن ما حدث بين مهاجم المنتخب المصري، محمد شريف، ومدربه، حلمي طولان، من مشادة بعد استبداله أمام الكويت، أكد أبو طبل أنه "كان هناك اتجاه لاستبعاد اللاعب من المشاركة في بقية البطولة، إلا أنه تم احتواء الأمر داخل معسكر المنتخب المصري".

