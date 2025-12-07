عربي
صور مذهلة للقمر العملاق من بلدان عدة
صور مذهلة للقمر العملاق من بلدان عدة
صور مذهلة للقمر العملاق من بلدان عدة
جمع لكم فريق "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي توثق ظهور آخر قمر عملاق " القمر البارد" لعام 2025، في حدث فلكي يجمع بين الدقة العلمية والمشهدية الأخاذة. ويتميز... 07.12.2025, سبوتنيك عربي
صور مذهلة للقمر العملاق من بلدان عدة

06:19 GMT 07.12.2025 (تم التحديث: 06:53 GMT 07.12.2025)
جمع لكم فريق "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي توثق ظهور آخر قمر عملاق " القمر البارد" لعام 2025، في حدث فلكي يجمع بين الدقة العلمية والمشهدية الأخاذة. ويتميز هذا القمر بحجمه الظاهر الأكبر وسطوعه القوي، نتيجة اقترابه من أقرب نقطة إلى الأرض ضمن مداره، ما يجعله يبدو بنحو 10% أكبر من الأقمار الكاملة المعتادة.
صورة تظهر القمر مكتملًا خلف ضوء مدينة على شكل "جنيّه" تهب نحو القمر في سماء لندن

1/10
صورة تظهر القمر مكتملًا خلف ضوء مدينة على شكل "جنيّه" تهب نحو القمر في سماء لندن

صورة تظهر، بزوغ القمر العملاق "البارد" خلف مبنى "إمباير ستيت" و"برج وان فاندربيلت" مع غروب الشمس في مدينة نيويورك

2/10
صورة تظهر، بزوغ القمر العملاق "البارد" خلف مبنى "إمباير ستيت" و"برج وان فاندربيلت" مع غروب الشمس في مدينة نيويورك

القمر العملاق الأخير، المعروف أيضا باسم "القمر البارد"، يرتفع خلف أضواء الشوارع في سريناغار، كشمير، الهند

3/10
القمر العملاق الأخير، المعروف أيضا باسم "القمر البارد"، يرتفع خلف أضواء الشوارع في سريناغار، كشمير، الهند

أضاء القمر المكتمل سماء الليل في 4 ديسمبر/كانون الأول ،2025 في هواي بيه، مقاطعة آنهوي الصينية.

4/10
أضاء القمر المكتمل سماء الليل في 4 ديسمبر/كانون الأول ،2025 في هواي بيه، مقاطعة آنهوي الصينية.

صورة تظهر، رجل يقف لالتقاط صورة وكأنه يحمل القمر المكتمل في عربة يدوية بينما يرتفع خلف الأفق في منطقة "ساريكاميش" التركية

5/10
صورة تظهر، رجل يقف لالتقاط صورة وكأنه يحمل القمر المكتمل في عربة يدوية بينما يرتفع خلف الأفق في منطقة "ساريكاميش" التركية

القمر العملاق "البارد" فوق المغراقة في وسط غزة، التي عانت من دمار واسع بسبب الحرب

6/10
القمر العملاق "البارد" فوق المغراقة في وسط غزة، التي عانت من دمار واسع بسبب الحرب

القمر العملاق، أخر قمر مكتمل لهذا العام، يرتفع خلف مسجد "الكتبية" الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني عشر في مدينة مراكش المغربية

7/10
القمر العملاق، أخر قمر مكتمل لهذا العام، يرتفع خلف مسجد "الكتبية" الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني عشر في مدينة مراكش المغربية

ظهور القمر العملاق فوق كنيسة المهد مع استمرار الاستعدادات لعيد الميلاد في جميع أنحاء بيت لحم في الضفة الغربية

8/10
ظهور القمر العملاق فوق كنيسة المهد مع استمرار الاستعدادات لعيد الميلاد في جميع أنحاء بيت لحم في الضفة الغربية

يرتفع القمر العملاق الكامل خلف تمثال "الروح" أعلى برج النصب التذكاري للحرية في المتحف الوطني للحرب العالمية، في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري

9/10
يرتفع القمر العملاق الكامل خلف تمثال "الروح" أعلى برج النصب التذكاري للحرية في المتحف الوطني للحرب العالمية، في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري

صورة تظهر بزوغ القمر متحديا البرد القارس في موقع بناء معرض هاربين صن آيلاند الدولي الثامن والثلاثين لفنون النحت على الجليد

10/10
صورة تظهر بزوغ القمر متحديا البرد القارس في موقع بناء معرض هاربين صن آيلاند الدولي الثامن والثلاثين لفنون النحت على الجليد

