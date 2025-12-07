صور مذهلة للقمر العملاق من بلدان عدة

جمع لكم فريق "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي توثق ظهور آخر قمر عملاق " القمر البارد" لعام 2025، في حدث فلكي يجمع بين الدقة العلمية والمشهدية الأخاذة. ويتميز هذا القمر بحجمه الظاهر الأكبر وسطوعه القوي، نتيجة اقترابه من أقرب نقطة إلى الأرض ضمن مداره، ما يجعله يبدو بنحو 10% أكبر من الأقمار الكاملة المعتادة.