مدون أوكراني: كييف تحضر عملية توبيخ علني" تستهدف وزير الخارجية الأمريكي ونائب الرئيس فانس
مدون أوكراني: كييف تحضر عملية توبيخ علني" تستهدف وزير الخارجية الأمريكي ونائب الرئيس فانس
ادعى المدوّن الأوكراني المنفي أناتولي شاري، أن أجهزة الاستخبارات الخارجية في بلاده تعمل على إعداد "عملية خاصة" تهدف إلى تنفيذ ما وصفه بـ"توبيخ علني" لكل من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب الرئيس جي دي فانس.
وقال شاري عبر قناته على تلغرام،إن العملية "مخطط لها في المستقبل القريب"، مؤكداً أن الاستخبارات الأوكرانية تسعى لتجنيد "عدد من الشخصيات الكاثوليكية الأمريكية والأوروبية والسياسيين"، بعضهم - كما يقول - سيُستَخدم دون علمه بما يجري
وأوضح شاري أن مفهوم "التوبيخ العلني" يعود لممارسة مسيحية يتم فيها توجيه اللوم الورع لشخص آخر لاعتبار سلوكه غير مسيحي، مضيفاً: "هذه عملية مخططة بالكامل من قبل الاستخبارات الأوكرانية، وهناك وثيقة تتضمن أسماء الشخصيات المراد إشراكهم في تنفيذها".
وأرفق المدوّن صوراً لوثائق قال إنها تكشف قائمةً لأساقفة وكاردينالات وواعظين ولاهوتيين وشخصيات عامة، يُعتقد أنهم جزء من العملية المزعومة.