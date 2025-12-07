مدون أوكراني: كييف تحضر عملية توبيخ علني" تستهدف وزير الخارجية الأمريكي ونائب الرئيس فانس

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
09:31 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية تخدم مصالح واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
مدون أوكراني: كييف تحضر عملية توبيخ علني" تستهدف وزير الخارجية الأمريكي ونائب الرئيس فانس
مدون أوكراني: كييف تحضر عملية توبيخ علني" تستهدف وزير الخارجية الأمريكي ونائب الرئيس فانس
مدون أوكراني: كييف تحضر عملية توبيخ علني" تستهدف وزير الخارجية الأمريكي ونائب الرئيس فانس
سبوتنيك عربي
ادعى المدوّن الأوكراني المنفي أناتولي شاري، أن أجهزة الاستخبارات الخارجية في بلاده تعمل على إعداد "عملية خاصة" تهدف إلى تنفيذ ما وصفه بـ"توبيخ علني" لكل من... 07.12.2025
2025-12-07T23:30+0000
2025-12-07T23:30+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
توبيخ
نائب الرئيس الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104867432_0:0:1124:633_1920x0_80_0_0_4448f035082ae6d01e986a734c963fef.jpg
وقال شاري عبر قناته على تلغرام،إن العملية "مخطط لها في المستقبل القريب"، مؤكداً أن الاستخبارات الأوكرانية تسعى لتجنيد "عدد من الشخصيات الكاثوليكية الأمريكية والأوروبية والسياسيين"، بعضهم - كما يقول - سيُستَخدم دون علمه بما يجري.وأوضح شاري أن مفهوم "التوبيخ العلني" يعود لممارسة مسيحية يتم فيها توجيه اللوم الورع لشخص آخر لاعتبار سلوكه غير مسيحي، مضيفاً: "هذه عملية مخططة بالكامل من قبل الاستخبارات الأوكرانية، وهناك وثيقة تتضمن أسماء الشخصيات المراد إشراكهم في تنفيذها".وأرفق المدوّن صوراً لوثائق قال إنها تكشف قائمةً لأساقفة وكاردينالات وواعظين ولاهوتيين وشخصيات عامة، يُعتقد أنهم جزء من العملية المزعومة.
https://sarabic.ae/20251129/باحث-سياسي-زيلينسكي-أصبح-أكثر-خوفا-من-أي-وقت-مضى-1107612764.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104867432_125:0:1124:749_1920x0_80_0_0_ccb2426b1f22da372dda4def5b79d2f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, توبيخ, نائب الرئيس الأمريكي, وزير الخارجية الأمريكي
روسيا, أخبار أوكرانيا, توبيخ, نائب الرئيس الأمريكي, وزير الخارجية الأمريكي

مدون أوكراني: كييف تحضر عملية توبيخ علني" تستهدف وزير الخارجية الأمريكي ونائب الرئيس فانس

23:30 GMT 07.12.2025
© AP Photo / Kin Cheungجي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Kin Cheung
تابعنا عبر
ادعى المدوّن الأوكراني المنفي أناتولي شاري، أن أجهزة الاستخبارات الخارجية في بلاده تعمل على إعداد "عملية خاصة" تهدف إلى تنفيذ ما وصفه بـ"توبيخ علني" لكل من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب الرئيس جي دي فانس.
وقال شاري عبر قناته على تلغرام،إن العملية "مخطط لها في المستقبل القريب"، مؤكداً أن الاستخبارات الأوكرانية تسعى لتجنيد "عدد من الشخصيات الكاثوليكية الأمريكية والأوروبية والسياسيين"، بعضهم - كما يقول - سيُستَخدم دون علمه بما يجري.
وأوضح شاري أن مفهوم "التوبيخ العلني" يعود لممارسة مسيحية يتم فيها توجيه اللوم الورع لشخص آخر لاعتبار سلوكه غير مسيحي، مضيفاً: "هذه عملية مخططة بالكامل من قبل الاستخبارات الأوكرانية، وهناك وثيقة تتضمن أسماء الشخصيات المراد إشراكهم في تنفيذها".
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
باحث سياسي: زيلينسكي أصبح أكثر خوفا من أي وقت مضى
29 نوفمبر, 10:18 GMT
وأرفق المدوّن صوراً لوثائق قال إنها تكشف قائمةً لأساقفة وكاردينالات وواعظين ولاهوتيين وشخصيات عامة، يُعتقد أنهم جزء من العملية المزعومة.
