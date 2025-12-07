عربي
مستشار رئيس جامعة حلوان: نتطلع لزيادة التعاون الثقافي والفني مع الجانب الروسي
مستشار رئيس جامعة حلوان: نتطلع لزيادة التعاون الثقافي والفني مع الجانب الروسي
قال مستشار رئيس جامعة حلوان للفنون والثقافة، الدكتور أشرف رضا، إن مجمع الفنون والثقافة بالقاهرة استضاف، اليوم الأحد، المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات... 07.12.2025, سبوتنيك عربي
حصري
قال مستشار رئيس جامعة حلوان للفنون والثقافة، الدكتور أشرف رضا، إن مجمع الفنون والثقافة بالقاهرة استضاف، اليوم الأحد، المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية بالقاهرة، موضحا أن المجمع يمتلك إمكانات كبيرة لاستقبال المؤتمرات الدولية.
وأضاف رضا في تصريحات لـ"سبوتنيك" على هامش المنتدى أن "المجمع يضم مسرحا كبيرا يتسع لحوالي 1500 مقعد، بالإضافة إلى 6 قاعات للندوات و12 قاعة للعروض الفنية، فضلا عن أول متحف للفن المصري المعاصر يضم أعمالا لفناني مصر من كليات الفنون المختلفة".
وأشار إلى أن المسرح الكبير مجهز لتقديم العروض المسرحية والأوبرالية والموسيقية، مؤكدا ما شاهده الحضور اليوم من أوركسترا جامعة حلوان، المكونة من طلاب وأساتذة كلية التربية الموسيقية.
رئيس جامعة الكتاب في محافظة كركوك العراقية، الأستاذ الدكتور إياد بارزينشي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
رئيس جامعة الكتاب بالعراق لـ"سبوتنيك": نسعى لتعزيز التعاون مع الجامعات الروسية
11:56 GMT
ولفت رضا إلى أن هناك مناقشات جارية مع المركز الثقافي الروسي لتنظيم عروض مشتركة وتبادل ثقافي بين الفرق الموسيقية والاستعراضية المصرية والروسية، على أن تُقام العروض في المسرح الكبير بالمجمع.
وأكد مستشار رئيس جامعة حلوان للفنون والثقافة، الدكتور أشرف رضا، على أهمية التبادل الثقافي والفني بين مصر وروسيا، مشيرا إلى أنه يتيح تبادل الخبرات والتعرف على الحضارات والفنون المختلفة ويعزز التعاون الثقافي والفني بين البلدين.
