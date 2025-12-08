إعلام: كمبوديا تهاجم قاعدة عسكرية وتايلاند ترسل مقاتلات إف - 16 للرد
أفاد بوابة "خاوسود" الإخبارية بأن قوات كمبودية شنّت هجوماً على قاعدة أنوفونغ العسكرية داخل الأراضي التايلاندية، الأمر الذي دفع سلاح الجو التايلاندي إلى إقلاع مقاتلاتF-16 في خطوة اعتُبرت رداً سريعاً على التصعيد.
ووفقاً للتقارير، قُتل جندي تايلاندي وأصيب اثنان آخران صباح الاثنين نتيجة الاشتباكات.
وكانت التوترات قد تصاعدت قبل ذلك بيوم واحد، حين أمر الجيش التايلاندي سكان أربع محافظات حدودية بإخلاء منازلهم والتوجه إلى الملاجئ بسبب خطر احتدام المواجهات.
وبحسب الرواية التايلاندية، فتح جنود كمبوديون النار على قوات الأمن التايلاندية، ما أدى لإصابة جنديين، بينما نفت صحيفة "خمير تاميز" الكمبودية هذه المعلومات، مؤكدة أن القوات التايلاندية هي من أطلقت النار أولاً على الوحدات الكمبودية قرب الحدود.
ولا تزال الأوضاع متوترة على الجانبَين فيما يجري تقييم التطورات على الأرض.
شكّل النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا أحد أطول الخلافات الإقليمية في جنوب شرق آسيا، حيث تكرر خلال العقود الماضية اندلاع اشتباكات محدودة بسبب مناطق حدودية متنازع عليها، خصوصاً في محيط المعابد التاريخية والممرات الجبلية.
ورغم المحاولات السابقة لتهدئة التوتر، ظلّ خط الحدود الممتد بين البلدين عرضة لانفجارات مفاجئة للعنف، ما أدى في كثير من الأحيان إلى سقوط ضحايا من المدنيين والعسكريين ونزوح السكان من المناطق المتاخمة.
وفي أكتوبر 2025، نجح البلدان في توقيع معاهدة سلام برعاية دولية وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة وُصفت حينها بأنها اختراق دبلوماسي مهم أنهى سنوات من التوتر المزمن.
وشملت الاتفاقية آليات لمراقبة وقف إطلاق النار، وترسيم حدود مؤقتة، وتعزيز التعاون الأمني لمنع تكرار الاشتباكات. غير أن التطورات الأخيرة تشير إلى هشاشة هذا السلام، مع تجدد التوترات وعودة الاتهامات المتبادلة بين الجانبين حول المسؤولية عن إطلاق النار على الحدود.
