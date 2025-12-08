إعلام: كمبوديا تهاجم قاعدة عسكرية وتايلاند ترسل مقاتلات إف - 16 للرد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251208/اشتباك-خطير-بين-كمبوديا-وتايلاند-هجوم-على-قاعدة-عسكرية-وتايلاند-تُرسل-مقاتلات-إف--16-للرد-1107920111.html
إعلام: كمبوديا تهاجم قاعدة عسكرية وتايلاند ترسل مقاتلات إف - 16 للرد
إعلام: كمبوديا تهاجم قاعدة عسكرية وتايلاند ترسل مقاتلات إف - 16 للرد
سبوتنيك عربي
أفاد بوابة "خاوسود" الإخبارية بأن قوات كمبودية شنّت هجوماً على قاعدة أنوفونغ العسكرية داخل الأراضي التايلاندية، الأمر الذي دفع سلاح الجو التايلاندي إلى إقلاع... 08.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-08T02:22+0000
2025-12-08T02:26+0000
أخبار تايلاند
كمبوديا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/19/1103024750_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_790b87f5c3abbf5e33ad90cdd2dcd70a.jpg
ووفقاً للتقارير، قُتل جندي تايلاندي وأصيب اثنان آخران صباح الاثنين نتيجة الاشتباكات.وكانت التوترات قد تصاعدت قبل ذلك بيوم واحد، حين أمر الجيش التايلاندي سكان أربع محافظات حدودية بإخلاء منازلهم والتوجه إلى الملاجئ بسبب خطر احتدام المواجهات.ولا تزال الأوضاع متوترة على الجانبَين فيما يجري تقييم التطورات على الأرض.شكّل النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا أحد أطول الخلافات الإقليمية في جنوب شرق آسيا، حيث تكرر خلال العقود الماضية اندلاع اشتباكات محدودة بسبب مناطق حدودية متنازع عليها، خصوصاً في محيط المعابد التاريخية والممرات الجبلية. ورغم المحاولات السابقة لتهدئة التوتر، ظلّ خط الحدود الممتد بين البلدين عرضة لانفجارات مفاجئة للعنف، ما أدى في كثير من الأحيان إلى سقوط ضحايا من المدنيين والعسكريين ونزوح السكان من المناطق المتاخمة.وفي أكتوبر 2025، نجح البلدان في توقيع معاهدة سلام برعاية دولية وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة وُصفت حينها بأنها اختراق دبلوماسي مهم أنهى سنوات من التوتر المزمن. وشملت الاتفاقية آليات لمراقبة وقف إطلاق النار، وترسيم حدود مؤقتة، وتعزيز التعاون الأمني لمنع تكرار الاشتباكات. غير أن التطورات الأخيرة تشير إلى هشاشة هذا السلام، مع تجدد التوترات وعودة الاتهامات المتبادلة بين الجانبين حول المسؤولية عن إطلاق النار على الحدود.
https://sarabic.ae/20251026/تايلاند-وكمبوديا-توقعان-معاهدة-سلام-في-حضور-ترامب-1106397841.html
أخبار تايلاند
كمبوديا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/19/1103024750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e5f380d0834590c6f3d28f5ca6260dcb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تايلاند, كمبوديا, العالم
أخبار تايلاند, كمبوديا, العالم

إعلام: كمبوديا تهاجم قاعدة عسكرية وتايلاند ترسل مقاتلات إف - 16 للرد

02:22 GMT 08.12.2025 (تم التحديث: 02:26 GMT 08.12.2025)
© AP Photoالجيش التايلاندي
الجيش التايلاندي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أفاد بوابة "خاوسود" الإخبارية بأن قوات كمبودية شنّت هجوماً على قاعدة أنوفونغ العسكرية داخل الأراضي التايلاندية، الأمر الذي دفع سلاح الجو التايلاندي إلى إقلاع مقاتلاتF-16 في خطوة اعتُبرت رداً سريعاً على التصعيد.
ووفقاً للتقارير، قُتل جندي تايلاندي وأصيب اثنان آخران صباح الاثنين نتيجة الاشتباكات.
وكانت التوترات قد تصاعدت قبل ذلك بيوم واحد، حين أمر الجيش التايلاندي سكان أربع محافظات حدودية بإخلاء منازلهم والتوجه إلى الملاجئ بسبب خطر احتدام المواجهات.
وبحسب الرواية التايلاندية، فتح جنود كمبوديون النار على قوات الأمن التايلاندية، ما أدى لإصابة جنديين، بينما نفت صحيفة "خمير تاميز" الكمبودية هذه المعلومات، مؤكدة أن القوات التايلاندية هي من أطلقت النار أولاً على الوحدات الكمبودية قرب الحدود.
ولا تزال الأوضاع متوترة على الجانبَين فيما يجري تقييم التطورات على الأرض.

شكّل النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا أحد أطول الخلافات الإقليمية في جنوب شرق آسيا، حيث تكرر خلال العقود الماضية اندلاع اشتباكات محدودة بسبب مناطق حدودية متنازع عليها، خصوصاً في محيط المعابد التاريخية والممرات الجبلية.

ورغم المحاولات السابقة لتهدئة التوتر، ظلّ خط الحدود الممتد بين البلدين عرضة لانفجارات مفاجئة للعنف، ما أدى في كثير من الأحيان إلى سقوط ضحايا من المدنيين والعسكريين ونزوح السكان من المناطق المتاخمة.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برفقة رئيس الوزراء الكمبودي، هون مانيت، ورئيس الوزراء التايلاندي، أنوتين تشارنفيراكول، خلال حفل التوقيع على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في كوالالمبور، ماليزيا، 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
تايلاند وكمبوديا توقعان معاهدة سلام في حضور ترامب
26 أكتوبر, 05:34 GMT
وفي أكتوبر 2025، نجح البلدان في توقيع معاهدة سلام برعاية دولية وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة وُصفت حينها بأنها اختراق دبلوماسي مهم أنهى سنوات من التوتر المزمن.

وشملت الاتفاقية آليات لمراقبة وقف إطلاق النار، وترسيم حدود مؤقتة، وتعزيز التعاون الأمني لمنع تكرار الاشتباكات. غير أن التطورات الأخيرة تشير إلى هشاشة هذا السلام، مع تجدد التوترات وعودة الاتهامات المتبادلة بين الجانبين حول المسؤولية عن إطلاق النار على الحدود.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала