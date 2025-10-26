https://sarabic.ae/20251026/تايلاند-وكمبوديا-توقعان-معاهدة-سلام-في-حضور-ترامب-1106397841.html

تايلاند وكمبوديا توقعان معاهدة سلام في حضور ترامب

تايلاند وكمبوديا توقعان معاهدة سلام في حضور ترامب

وقع رئيس وزراء تايلاند، أنوتين تشارنفيراكول، ونظيره الكمبودي، هون مانيت، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم الأحد، اتفاق سلام ينهي النزاع المسلح بين... 26.10.2025, سبوتنيك عربي

تم توقيع الاتفاقية برعاية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، اللذان وقعا أيضا على الاتفاق.وقال ترامب قبل مراسم التوقيع إن "ما نشهده اليوم هو اتفاقيات كوالالمبور للسلام، وهو اسم مناسب. فقد اتفق الطرفان على وقف جميع الأعمال العدائية وتعزيز علاقات حسن الجوار التي بدأت بالفعل".وتابع مشيرا إلى أنه "سيتم إطلاق سراح 18 أسيرا كمبوديا، وأن مراقبين من دول الآسيان، بما فيها ماليزيا، سيتولون متابعة تنفيذ الاتفاق وضمان استمراره".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصل إلى كوالالمبور في وقت سابق من اليوم الأحد، لرعاية التوقيع على الاتفاق بين تايلاند وكمبوديا، إلى جانب بحث اتفاق تجاري جديد مع ماليزيا.ويأتي الاتفاق بعد نزاع حدودي مستمر منذ عقود بين تايلاند وكمبوديا تحول إلى مواجهات عسكرية في 24 يوليو/تموز، شملت تبادلا للقصف المدفعي والغارات الجوية، وأسفرت عن سقوط ضحايا من الجانبين، بينهم مدنيون.وفي 4 أغسطس/آب، أعلنت بانكوك وكمبوديا وقفًا فوريًا لإطلاق النار، تلاه توقيع اتفاق رسمي لتنفيذ التفاهمات بعد أيام قليلة.

