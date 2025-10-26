عربي
بوتين يدعو إلى معاملة الأسرى في إطار القانون الروسي والدولي – عاجل
تايلاند وكمبوديا توقعان معاهدة سلام في حضور ترامب
تايلاند وكمبوديا توقعان معاهدة سلام في حضور ترامب
تم توقيع الاتفاقية برعاية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، اللذان وقعا أيضا على الاتفاق.وقال ترامب قبل مراسم التوقيع إن "ما نشهده اليوم هو اتفاقيات كوالالمبور للسلام، وهو اسم مناسب. فقد اتفق الطرفان على وقف جميع الأعمال العدائية وتعزيز علاقات حسن الجوار التي بدأت بالفعل".وتابع مشيرا إلى أنه "سيتم إطلاق سراح 18 أسيرا كمبوديا، وأن مراقبين من دول الآسيان، بما فيها ماليزيا، سيتولون متابعة تنفيذ الاتفاق وضمان استمراره".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصل إلى كوالالمبور في وقت سابق من اليوم الأحد، لرعاية التوقيع على الاتفاق بين تايلاند وكمبوديا، إلى جانب بحث اتفاق تجاري جديد مع ماليزيا.ويأتي الاتفاق بعد نزاع حدودي مستمر منذ عقود بين تايلاند وكمبوديا تحول إلى مواجهات عسكرية في 24 يوليو/تموز، شملت تبادلا للقصف المدفعي والغارات الجوية، وأسفرت عن سقوط ضحايا من الجانبين، بينهم مدنيون.وفي 4 أغسطس/آب، أعلنت بانكوك وكمبوديا وقفًا فوريًا لإطلاق النار، تلاه توقيع اتفاق رسمي لتنفيذ التفاهمات بعد أيام قليلة.
تايلاند وكمبوديا توقعان معاهدة سلام في حضور ترامب

وقع رئيس وزراء تايلاند، أنوتين تشارنفيراكول، ونظيره الكمبودي، هون مانيت، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم الأحد، اتفاق سلام ينهي النزاع المسلح بين البلدين الذي تصاعد خلال الأشهر الماضية وبلغ ذروته في يوليو/ تموز الماضي.
تم توقيع الاتفاقية برعاية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، اللذان وقعا أيضا على الاتفاق.
وقال ترامب قبل مراسم التوقيع إن "ما نشهده اليوم هو اتفاقيات كوالالمبور للسلام، وهو اسم مناسب. فقد اتفق الطرفان على وقف جميع الأعمال العدائية وتعزيز علاقات حسن الجوار التي بدأت بالفعل".
ترامب يؤكد توقيع معاهدة سلام بين تايلاند وكمبوديا بحضوره فور وصوله إلى ماليزيا
01:12 GMT
01:12 GMT
وتابع مشيرا إلى أنه "سيتم إطلاق سراح 18 أسيرا كمبوديا، وأن مراقبين من دول الآسيان، بما فيها ماليزيا، سيتولون متابعة تنفيذ الاتفاق وضمان استمراره".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصل إلى كوالالمبور في وقت سابق من اليوم الأحد، لرعاية التوقيع على الاتفاق بين تايلاند وكمبوديا، إلى جانب بحث اتفاق تجاري جديد مع ماليزيا.
رئيس وزراء تايلاند يعتزم زيارة ماليزيا لتوقيع إعلان تسوية النزاع مع كمبوديا
أمس, 11:20 GMT
أمس, 11:20 GMT
ويأتي الاتفاق بعد نزاع حدودي مستمر منذ عقود بين تايلاند وكمبوديا تحول إلى مواجهات عسكرية في 24 يوليو/تموز، شملت تبادلا للقصف المدفعي والغارات الجوية، وأسفرت عن سقوط ضحايا من الجانبين، بينهم مدنيون.
وفي 4 أغسطس/آب، أعلنت بانكوك وكمبوديا وقفًا فوريًا لإطلاق النار، تلاه توقيع اتفاق رسمي لتنفيذ التفاهمات بعد أيام قليلة.
