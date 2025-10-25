https://sarabic.ae/20251025/رئيس-وزراء-تايلاند-يعتزم-زيارة-ماليزيا-لتوقيع-إعلان-تسوية-النزاع-مع-كمبوديا-1106378097.html
رئيس وزراء تايلاند يعتزم زيارة ماليزيا لتوقيع إعلان تسوية النزاع مع كمبوديا
أعلنت وزارة الخارجية التايلاندية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول، يعتزم زيارة ماليزيا لتوقيع إعلان تسوية النزاع مع كمبوديا، وذلك
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية نيكورناديج بالانكورا، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش قمة "آسيان" ردا على سؤال حول ما إذا كان رئيس وزراء تايلاند سيحضر توقيع الإعلان: "يمكنني أن أخبرك الآن أنه على الأرجح سيكون هنا. نحن نعمل حالياً على جدوله الزمني. قد يصل في وقت متأخر جداً الليلة أو صباح الغد، قبل التوقيع مباشرة، وسيحتاج إلى العودة إلى تايلاند بشكل عاجل".ويتفاوض الجانبان حالياً لتطبيع الوضع الحدودي واستعادة علاقات حسن الجوار.
أعلنت وزارة الخارجية التايلاندية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول، يعتزم زيارة ماليزيا لتوقيع إعلان تسوية النزاع مع كمبوديا، وذلك بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية نيكورناديج بالانكورا، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش قمة "آسيان" ردا على سؤال حول ما إذا كان رئيس وزراء تايلاند سيحضر توقيع الإعلان: "يمكنني أن أخبرك الآن أنه على الأرجح سيكون هنا. نحن نعمل حالياً على جدوله الزمني. قد يصل في وقت متأخر جداً الليلة أو صباح الغد، قبل التوقيع مباشرة، وسيحتاج إلى العودة إلى تايلاند بشكل عاجل".
وأضاف أن "توقيع الإعلان التايلاندي الكمبودي على هامش قمة آسيان في ماليزيا مخطط أن يحضره رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، الذي سهل وقف إطلاق النار بين القوات التايلاندية والكمبودية على طول الحدود في تموز/ يوليو 2025".
وكان النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا قد تصاعد في أيار /مايو الماضي، إلى قتال عنيف استخدمت فيه الأسلحة الثقيلة والمدفعية والضربات الجوية من 24 إلى 29 تموز/ يوليو الماضي، لينتهي بعد ذلك، بوقف إطلاق نار توسطت فيه الولايات المتحدة والصين وماليزيا، باعتبارها الرئيسة الحالية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) خلال العام الحالي، والتي تضم أيضا تايلاند وكمبوديا.
ويتفاوض الجانبان حالياً لتطبيع الوضع الحدودي واستعادة علاقات حسن الجوار.