https://sarabic.ae/20251025/رئيس-وزراء-تايلاند-يعتزم-زيارة-ماليزيا-لتوقيع-إعلان-تسوية-النزاع-مع-كمبوديا-1106378097.html

رئيس وزراء تايلاند يعتزم زيارة ماليزيا لتوقيع إعلان تسوية النزاع مع كمبوديا

رئيس وزراء تايلاند يعتزم زيارة ماليزيا لتوقيع إعلان تسوية النزاع مع كمبوديا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية التايلاندية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول، يعتزم زيارة ماليزيا لتوقيع إعلان تسوية النزاع مع كمبوديا، وذلك... 25.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-25T11:20+0000

2025-10-25T11:20+0000

2025-10-25T11:20+0000

العالم

أخبار تايلاند

أخبار ماليزيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102691/24/1026912423_0:81:2560:1521_1920x0_80_0_0_bc23cad775794e69a093c21f248657e4.jpg

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية نيكورناديج بالانكورا، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش قمة "آسيان" ردا على سؤال حول ما إذا كان رئيس وزراء تايلاند سيحضر توقيع الإعلان: "يمكنني أن أخبرك الآن أنه على الأرجح سيكون هنا. نحن نعمل حالياً على جدوله الزمني. قد يصل في وقت متأخر جداً الليلة أو صباح الغد، قبل التوقيع مباشرة، وسيحتاج إلى العودة إلى تايلاند بشكل عاجل".ويتفاوض الجانبان حالياً لتطبيع الوضع الحدودي واستعادة علاقات حسن الجوار.

https://sarabic.ae/20250913/ماليزيا-تندد-بالهجمات-الإسرائيلية-على-ست-دول-وتصفها-بـالوقاحة-غير-المقبولة-1104817334.html

أخبار تايلاند

أخبار ماليزيا اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار تايلاند, أخبار ماليزيا اليوم