الرئاسة اللبنانية: روسيا تؤكد دعمها للبنان بشأن التفاوض مع إسرائيل
09:36 GMT 08.12.2025 (تم التحديث: 09:46 GMT 08.12.2025)
أكدت الرئاسة اللبنانية، اليوم الاثنين، أن سفير روسيا الاتحادية لدى بيروت، ألكسندر روداكوف، نقل إلى الرئيس جوزاف عون، دعم بلاده لمواقف لبنان حيال التطورات الأخيرة بشأن التفاوض عبر لجنة "الميكانيزم".
ونشرت الرئاسة اللبنانية، بيانا صباح اليوم الاثنين، أوضحت من خلاله أن السفير الروسي، شدد على رغبة موسكو في تعزيز العلاقات بين البلدين.
وبحسب الرئاسة اللبنانية، أكد السفير الروسي، للرئيس اللبناني، دعم روسيا لمواقف لبنان، حيال ملف التفاوض مع إسرائيل عبر لجنة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية والمعروفة بلجنة الـ"ميكانيزم".
وكانت لجنة الـ"ميكانيزم"، قد عقدت اجتماعها في بلدة الناقورة جنوبي لبنان، بعدما كلّف الرئيس اللبناني جوزاف عون، السفير السابق المحامي سيمون كرم، بترؤس وفد اللجنة التقنية العسكرية للبنان إلى اجتماعات لجنة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الـ"ميكانيزم".
ونفى مصدر حكومي لبناني مطّلع على ملف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن يكون هناك أي لقاء مباشر بين الوفد اللبناني والإسرائيلي.
وأكد أن وجود عضو مدني في الوفد اللبناني إلى جانب اللجنة العسكرية غير المباشرة هو بحد ذاته تطور إيجابي.
ويشار إلى أن لجنة الـ"ميكانيزم" هي إطار يجمع لبنان وإسرائيل وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، تحت رعاية أمريكية فرنسية، بهدف مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية.
وأُعيد تأسيسها رسميا في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين، لتشكّل تطويرا للجنة الثلاثية التي انبثقت عن القرار 1701 عقب حرب يوليو/تموز 2006.
ويذكر أن اللجنة تعمل كقناة تواصل غير مباشر، تعرض فيها التقارير الميدانية اليومية، وتناقش الخروقات بجميع أنواعها، سواء كانت جوية أو بحرية أو على طول الخط الأزرق، وذلك بحسب وثيقة الأمم المتحدة حيث تُوكل إلى اللجنة 4 مهام أساسية وهي مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وضع آليات للتحقق والتفتيش في نقاط محددة جنوب نهر الليطاني، جمع المعلومات الميدانية وتبادلها عبر "اليونيفيل"، ودعم الجيش اللبناني في عمليات الانتشار والسيطرة على المنطقة الحدودية.
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".