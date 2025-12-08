الشرع: علاقات سوريا "مثالية" مع 3 دول خليجية و"مقبولة" مع دولتين عربيتين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الشعب السوري قوي ويستطيع أن يخرج من الأزمات بسهولة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما تقوم به إسرائيل لا يمكن أن يؤسس لسلام حقيقي لا في غزة ولا في المنطقة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251208/الشرع-علاقات-سوريا-مثالية-مع-3-دول-خليجية-ومقبولة-مع-دولتين-عربيتين-1107940519.html
الشرع: علاقات سوريا "مثالية" مع 3 دول خليجية و"مقبولة" مع دولتين عربيتين
الشرع: علاقات سوريا "مثالية" مع 3 دول خليجية و"مقبولة" مع دولتين عربيتين
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، علاقات بلاده مع تركيا و3 دول خليجية بـ"المثالية"، فيما اعتبر العلاقات مع دولتين عربيتين "مقبولة". 08.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-08T13:26+0000
2025-12-08T13:26+0000
أحمد الشرع
أخبار سوريا اليوم
مصر
العراق
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/08/1107940362_0:0:1580:889_1920x0_80_0_0_3c9265b38fff24bbaa59c83a29c2ced6.jpg
وقال الشرع، خلال لقاء مع وفد من أبناء دمشق، أمس الأحد: "اليوم سوريا حققت نوعا من التوازن في علاقاتها خلال 100 سنة الماضية، ولدينا علاقات جيدة مع روسيا والصين وأمريكا في الوقت نفسه، وكل الأمور تسير بشكل جيد".وأضاف: "إقليميا، علاقاتنا مثالية مع تركيا والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة ومع كل الدول الفاعلة، فيما العلاقة مع مصر والعراق مقبولة ونتطلع لتطورها إلى حالة أفضل".وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أثار جدلا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد تصريحات حول مصر والعراق، إذ أشاد بنجاح السعودية والإمارات وقطر، وأكد حينها على فرص التكامل مع "رؤية السعودية 2030"، مشيرا إلى أن "هذه الدول تتقدم بسرعة لمواكبة التطور التقني والتكنولوجي، بينما الدول الأخرى مثل مصر والعراق تسعى جاهدة لتحقيق النجاح".
https://sarabic.ae/20251011/الرئيس-الجزائري-يشيد-بالعلاقات-مع-دول-الخليج-ما-عدا-دولة-واحدة-فيديو-1105863160.html
مصر
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/08/1107940362_80:0:1483:1052_1920x0_80_0_0_2bc4f6be1d4dcf935fa84ec16af4579b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أحمد الشرع, أخبار سوريا اليوم, مصر, العراق, العالم العربي
أحمد الشرع, أخبار سوريا اليوم, مصر, العراق, العالم العربي

الشرع: علاقات سوريا "مثالية" مع 3 دول خليجية و"مقبولة" مع دولتين عربيتين

13:26 GMT 08.12.2025
© AP Photo / Francisco Secoالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Francisco Seco
تابعنا عبر
وصف الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، علاقات بلاده مع تركيا و3 دول خليجية بـ"المثالية"، فيما اعتبر العلاقات مع دولتين عربيتين "مقبولة".
وقال الشرع، خلال لقاء مع وفد من أبناء دمشق، أمس الأحد: "اليوم سوريا حققت نوعا من التوازن في علاقاتها خلال 100 سنة الماضية، ولدينا علاقات جيدة مع روسيا والصين وأمريكا في الوقت نفسه، وكل الأمور تسير بشكل جيد".
وأضاف: "إقليميا، علاقاتنا مثالية مع تركيا والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة ومع كل الدول الفاعلة، فيما العلاقة مع مصر والعراق مقبولة ونتطلع لتطورها إلى حالة أفضل".
الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
الرئيس الجزائري يشيد بالعلاقات مع دول الخليج "ما عدا دولة واحدة".. فيديو
11 أكتوبر, 06:17 GMT
وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أثار جدلا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد تصريحات حول مصر والعراق، إذ أشاد بنجاح السعودية والإمارات وقطر، وأكد حينها على فرص التكامل مع "رؤية السعودية 2030"، مشيرا إلى أن "هذه الدول تتقدم بسرعة لمواكبة التطور التقني والتكنولوجي، بينما الدول الأخرى مثل مصر والعراق تسعى جاهدة لتحقيق النجاح".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала