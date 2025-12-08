https://sarabic.ae/20251208/الشرع-علاقات-سوريا-مثالية-مع-3-دول-خليجية-ومقبولة-مع-دولتين-عربيتين-1107940519.html
الشرع: علاقات سوريا "مثالية" مع 3 دول خليجية و"مقبولة" مع دولتين عربيتين
وصف الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، علاقات بلاده مع تركيا و3 دول خليجية بـ"المثالية"، فيما اعتبر العلاقات مع دولتين عربيتين "مقبولة". 08.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال الشرع، خلال لقاء مع وفد من أبناء دمشق، أمس الأحد: "اليوم سوريا حققت نوعا من التوازن في علاقاتها خلال 100 سنة الماضية، ولدينا علاقات جيدة مع روسيا والصين وأمريكا في الوقت نفسه، وكل الأمور تسير بشكل جيد".وأضاف: "إقليميا، علاقاتنا مثالية مع تركيا والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة ومع كل الدول الفاعلة، فيما العلاقة مع مصر والعراق مقبولة ونتطلع لتطورها إلى حالة أفضل".وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أثار جدلا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد تصريحات حول مصر والعراق، إذ أشاد بنجاح السعودية والإمارات وقطر، وأكد حينها على فرص التكامل مع "رؤية السعودية 2030"، مشيرا إلى أن "هذه الدول تتقدم بسرعة لمواكبة التطور التقني والتكنولوجي، بينما الدول الأخرى مثل مصر والعراق تسعى جاهدة لتحقيق النجاح".
وقال الشرع، خلال لقاء مع وفد من أبناء دمشق، أمس الأحد: "اليوم سوريا حققت نوعا من التوازن في علاقاتها خلال 100 سنة الماضية، ولدينا علاقات جيدة مع روسيا والصين وأمريكا في الوقت نفسه، وكل الأمور تسير بشكل جيد".
وأضاف: "إقليميا، علاقاتنا مثالية مع تركيا والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة ومع كل الدول الفاعلة، فيما العلاقة مع مصر والعراق مقبولة ونتطلع لتطورها إلى حالة أفضل".
وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أثار جدلا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد تصريحات حول مصر والعراق، إذ أشاد بنجاح السعودية والإمارات وقطر، وأكد حينها على فرص التكامل مع "رؤية السعودية 2030"، مشيرا إلى أن "هذه الدول تتقدم بسرعة لمواكبة التطور التقني والتكنولوجي، بينما الدول الأخرى مثل مصر والعراق تسعى جاهدة لتحقيق النجاح".