https://sarabic.ae/20251011/الرئيس-الجزائري-يشيد-بالعلاقات-مع-دول-الخليج-ما-عدا-دولة-واحدة-فيديو-1105863160.html
الرئيس الجزائري يشيد بالعلاقات مع دول الخليج "ما عدا دولة واحدة".. فيديو
الرئيس الجزائري يشيد بالعلاقات مع دول الخليج "ما عدا دولة واحدة".. فيديو
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، متانة علاقات بلاده مع دول الخليج العربية، ما عدا دولة "لن يذكر اسمها"، بحسب قوله. 11.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-11T06:17+0000
2025-10-11T06:17+0000
2025-10-11T06:17+0000
الجزائر
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
عبد المجيد تبون
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/07/1092479247_0:0:1641:923_1920x0_80_0_0_45c17579a3e553b8f107c2a254ef43b2.jpg
وأشاد خلال زيارته لمقر وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، بـ"علاقات الأخوة التي تجمع الجزائر بالسعودية والكويت والعراق وقطر وسلطنة عُمان".وشدّد تبون على أن الجزائر لا تواجه أي خلافات مع دول الخليج، باستثناء الدولة التي رفض الكشف عنها.وأضاف: "من يحاول تخريب بيتي لأسباب مشبوهة والتدخل في شؤوننا الداخلية عليه أن يحافظ على قدره، فنحن لم نسمح حتى للدول العظمى بالتدخل في شؤوننا"، في إشارة غير مباشرة إلى الدولة المعنية.وختم بالتأكيد على أن "الجزائر تتحلى باليقظة للحفاظ على علاقاتها الطيبة مع الدول الشقيقة والصديقة، وتوجيه جهودها نحو التنمية والاستقرار".
https://sarabic.ae/20250719/تبون-يكشف-سر-توازن-الجزائر-في-علاقاتها-مع-روسيا-والصين-وأمريكا-1102822734.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/07/1092479247_0:0:1457:1093_1920x0_80_0_0_b93a48fb95a0110b257994fef6583305.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, عبد المجيد تبون
الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري يشيد بالعلاقات مع دول الخليج "ما عدا دولة واحدة".. فيديو
أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، متانة علاقات بلاده مع دول الخليج العربية، ما عدا دولة "لن يذكر اسمها"، بحسب قوله.
وأشاد خلال زيارته لمقر وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، بـ"علاقات الأخوة التي تجمع الجزائر بالسعودية والكويت والعراق وقطر وسلطنة عُمان".
وشدّد تبون على أن الجزائر لا تواجه أي خلافات مع دول الخليج، باستثناء الدولة التي رفض الكشف عنها.
وأضاف: "من يحاول تخريب بيتي لأسباب مشبوهة والتدخل في شؤوننا الداخلية عليه أن يحافظ على قدره، فنحن لم نسمح حتى للدول العظمى بالتدخل في شؤوننا"، في إشارة غير مباشرة إلى الدولة المعنية.
وختم بالتأكيد على أن "الجزائر تتحلى باليقظة للحفاظ على علاقاتها الطيبة مع الدول الشقيقة والصديقة، وتوجيه جهودها نحو التنمية والاستقرار".