انطلاق فعاليات القمة العالمية الأولى للإعلام "بريدج 2025" في أبوظبي
07:32 GMT 08.12.2025 (تم التحديث: 07:50 GMT 08.12.2025)
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الاثنين، فعاليات القمة العالمية الأولى للإعلام "بريدج 2025"، بمشاركة أكثر من 430 متحدثًا، و60 ألف مشارك، و150 شركة عارضة من مختلف دول العالم.
وتُنظم القمة، التي يشرف عليها المكتب الوطني للإعلام في الإمارات العربية المتحدة، كمنتدى عالمي يجمع خبراء الإعلام وقادة الفكر لاستكشاف مستقبل الإعلام عبر التعاون والتقنيات الحديثة والتنوع الثقافي، وفقا لمراسل "سبوتنيك".
وتقدم القمة فعاليات وموارد تهدف إلى تمكين الجيل القادم من رواد الإعلام والمبتكرين.
ويعد "بريدج" الحدث الأول من نوعه الذي يجمع جميع قطاعات الإعلام وصناعات الترفيه، موفرًا منصة للمبدعين والعلامات التجارية وصناع القرار للتنسيق والعمل المشترك نحو مستقبل إعلامي أكثر قيمة وازدهارًا.