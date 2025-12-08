انطلاق فعاليات القمة العالمية الأولى للإعلام "بريدج 2025" في أبوظبي

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251208/انطلاق-فعاليات-القمة-العالمية-الأولى-للإعلام-بريدج-2025-في-أبوظبي--1107924252.html
انطلاق فعاليات القمة العالمية الأولى للإعلام "بريدج 2025" في أبوظبي
انطلاق فعاليات القمة العالمية الأولى للإعلام "بريدج 2025" في أبوظبي
سبوتنيك عربي
انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الاثنين، فعاليات القمة العالمية الأولى للإعلام "بريدج 2025"، بمشاركة أكثر من 430 متحدثًا، و60 ألف مشارك، و150 شركة... 08.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-08T07:32+0000
2025-12-08T07:50+0000
حصري
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/08/1107924017_15:0:678:373_1920x0_80_0_0_25d1b0a539198a704afd81e89e0e1d7b.jpg
وتُنظم القمة، التي يشرف عليها المكتب الوطني للإعلام في الإمارات العربية المتحدة، كمنتدى عالمي يجمع خبراء الإعلام وقادة الفكر لاستكشاف مستقبل الإعلام عبر التعاون والتقنيات الحديثة والتنوع الثقافي، وفقا لمراسل "سبوتنيك".وتقدم القمة فعاليات وموارد تهدف إلى تمكين الجيل القادم من رواد الإعلام والمبتكرين.ويعد "بريدج" الحدث الأول من نوعه الذي يجمع جميع قطاعات الإعلام وصناعات الترفيه، موفرًا منصة للمبدعين والعلامات التجارية وصناع القرار للتنسيق والعمل المشترك نحو مستقبل إعلامي أكثر قيمة وازدهارًا.
https://sarabic.ae/20251108/الأمم-المتحدة-في-منتدى-مصر-للإعلام-مواجهة-هراء-الذكاء-الاصطناعي-ضرورية-للحقيقة-والإنسانية-1106864695.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/08/1107924017_98:0:595:373_1920x0_80_0_0_572585de071dac568dec7102e7f2ddf3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار

انطلاق فعاليات القمة العالمية الأولى للإعلام "بريدج 2025" في أبوظبي

07:32 GMT 08.12.2025 (تم التحديث: 07:50 GMT 08.12.2025)
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABانطلاق فعاليات القمة العالمية الأولي للإعلام بريدج في العاصمة الإماراتية أبو ظبي
انطلاق فعاليات القمة العالمية الأولي للإعلام بريدج في العاصمة الإماراتية أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الاثنين، فعاليات القمة العالمية الأولى للإعلام "بريدج 2025"، بمشاركة أكثر من 430 متحدثًا، و60 ألف مشارك، و150 شركة عارضة من مختلف دول العالم.
وتُنظم القمة، التي يشرف عليها المكتب الوطني للإعلام في الإمارات العربية المتحدة، كمنتدى عالمي يجمع خبراء الإعلام وقادة الفكر لاستكشاف مستقبل الإعلام عبر التعاون والتقنيات الحديثة والتنوع الثقافي، وفقا لمراسل "سبوتنيك".
وتقدم القمة فعاليات وموارد تهدف إلى تمكين الجيل القادم من رواد الإعلام والمبتكرين.
الممثلة عن الأمم المتحدة، ميليشيا فليمينغ، تتحدث في منتدى مصر للإعلام، 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
الأمم المتحدة في منتدى مصر للإعلام: مواجهة "هراء الذكاء الاصطناعي" ضرورية للحقيقة والإنسانية
8 نوفمبر, 09:03 GMT
ويعد "بريدج" الحدث الأول من نوعه الذي يجمع جميع قطاعات الإعلام وصناعات الترفيه، موفرًا منصة للمبدعين والعلامات التجارية وصناع القرار للتنسيق والعمل المشترك نحو مستقبل إعلامي أكثر قيمة وازدهارًا.
