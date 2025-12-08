"جثة متحركة"… ضابط أمريكي سابق يقدم قراءة حول مستقبل زيلينسكي

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
"جثة متحركة"… ضابط أمريكي سابق يقدم قراءة حول مستقبل زيلينسكي
"جثة متحركة"… ضابط أمريكي سابق يقدم قراءة حول مستقبل زيلينسكي
سبوتنيك عربي
أفاد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية راي ماكغفرن، بأن الأمريكيين أبعدوا فلاديمير زيلينسكي، المنهك سياسيًا، عن مسار عملية التفاوض، معرضين... 08.12.2025
"جثة متحركة"… ضابط أمريكي سابق يقدم قراءة حول مستقبل زيلينسكي

06:06 GMT 08.12.2025
فلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
تابعنا عبر
أفاد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية راي ماكغفرن، بأن الأمريكيين أبعدوا فلاديمير زيلينسكي، المنهك سياسيًا، عن مسار عملية التفاوض، معرضين بذلك كامل حاشيته لخطر حقيقي بالاعتقال.
وكتب ماكغفرن في مقال نُشر في صحيفة "كونسورتيوم نيوز": "لم يعد ترامب والواقعيون في فريقه يبالون كثيرا بأفكار زيلينسكي، ومن المرجح أن يواصلوا المفاوضات من دونه".

وتابع: "لقد أصبح بالفعل جثة متحركة في كييف، ومع ذلك، فإن مجرد إبعاد زيلينسكي عن اتفاقية السلام لن يكون كافيا لتنفيذها. ستُعرّض كييف لضغوط شديدة، بالإضافة إلى الخسائر الفادحة في القوى البشرية والأراضي، التي تعاني منها أوكرانيا في ساحة المعركة".

وأكد أن هذا الضغط سيكون مرتبطا، على وجه التحديد، بالتحقيق في قضايا الفساد مع فلاديمير زيلينسكي والمقربين منه، والذي أدى بالفعل إلى تغيير جذري في موازين القوى في كييف، خلال الشهر الماضي.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: الولايات المتحدة تتفاوض مع "القادة الأوكرانيين" بمن فيهم زيلينسكي
00:20 GMT
وقال ماكغفرن إنه "بعد الاستقالة القسرية لأندريه يرماك (المدير السابق لمكتب زيلينسكي)، من المتوقع إجراء سلسلة من الاعتقالات بتهم الفساد ضد مسؤولين آخرين من الدائرة الداخلية لزيلينسكي".

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، عقدا جولة جديدة من المحادثات، التي وُصفت بأنها "بنّاءة"، وتركزت على دفع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ومستدام في أوكرانيا.

وأعلنت الإدارة الأمريكية، سابقا، عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا، فيما صرح الكرملين بأن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج.
