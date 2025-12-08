https://sarabic.ae/20251208/دراسة-تحذر-من-أن-حقن-إنقاص-الوزن-تسرع-الشيخوخة-بعشر-سنوات-1107942067.html
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
أفادت دراسة علمية كندية، بأن حقن إنقاص الوزن الشائعة، من شأنها تسريع وتيرة الشيخوخة بعشر سنوات.
وأشارت مراجعة علمية، للأدلة المتعلقة بهذه الحقن، إلى أن فقدان كتلة الجسم العضلية قد يعرّض الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن لخطر الضعف، والسقوط بسبب فقدان الكتلة العضلية بشكل سريع، إذ يخاطر من يتناول هذه الحقن دون تعزيز تمارين القوة بفقدان مستويات خطيرة من العضلات، وفقا لما تقوله الدراسة التي أجريت في جامعة فريزر فالي بكندا، لصالح منظمة غير ربحية.ويعد البحث من المراجعات الرئيسية الأولى التي تناولت تأثير أدوية إنقاص الوزن على كتلة الجسم، بالإضافة إلى آثارها الجانبية الأخرى، وخلصت الدراسة إلى أن كمية الكتلة العضلية المفقودة تعادل عادة عقدا كاملا من التقدم في السن.وفي حديثها لـ"سبوتنيك" قالت استشاري التغذية العلاجية والسمنة بجامعة اسبن بفرنسا، الدكتورة إيمان فكري، إن "أدوية التخسيس المنتشرة حاليا في الوطن العربي تحقق نزولا سريعا في الوزن بنسب تتراوح من 10 إلى 20 كيلو غراما في فترات قصيرة نسبيا، لكن لها آثار جانبية خطيرة، خاصة مع الاستخدام العشوائي".وتابعت مشيرة في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "هذه الأدوية تعمل على تثبيط الشهية، عن طريق إبطاء حركة الأمعاء، مما قد يؤدي إلى اضطرابات هضمية، وإمساك مزمن، وشلل معوي في حالات نادرة، وفقدان الكتلة العضلية، ويمكن استعادة الوزن بسرعة بعد التوقف عنها".وأكدت الخبيرة أن "الاستخدام الآمن لهذه الادوية يشترط الاشراف الطبي الدقيق وإجراء تحاليل شاملة قبل البدء باستخدامها، ويفضّل أن يكون العمر تحت 40 عاما، وألا تتجاوز فترة استخدامها 3 شهور متواصلة مع فاصل لمدة شهر في حالة التكرار".بينما أكدت استشارية التغذية العلاجية، الدكتورة سمر عباس، أن "أدوية التخسيس الحديثة معتمدة من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، ويجب معاملتها كأي دواء آخر، إذ لها مزايا قوية وعيوب وآثار جانبية، والطبيب المختص هو الوحيد القادر على موازنة المزايا والعيوب وتحديد من يناسبه العلاج ".واعتبرت عباس أن "المشكلة الأساسية ليست في الدواء نفسه، بل في سوء الاستخدام المنتشر، وشرائه بدون وصفة طبية، واستخدامه بدون تقييم طبي شامل، أو توقع أن هذه الحقن وحدها ستذيب الوزن دون تغيير نمط الحياة"، مشيرة إلى أن هذه العلاجات "قد تكون آمنة وفعالة عندما يحدد الطبيب المختص أنها مناسبة للشخص، وتستخدم ضمن بروتوكول طبي متكامل وليس كحل منفرد".وأكدت أن "السمنة مرض مزمن يحتاج صبرا وعلاجا متعدد الجوانب، والاستشارة الطبية المتخصصة هي الطريق الآمن الوحيد لنتائج مستدامة وصحية".
أفادت دراسة علمية كندية، بأن حقن إنقاص الوزن الشائعة، من شأنها تسريع وتيرة الشيخوخة بعشر سنوات.
وأشارت مراجعة علمية، للأدلة المتعلقة بهذه الحقن، إلى أن فقدان كتلة الجسم العضلية قد يعرّض الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن لخطر الضعف، والسقوط بسبب فقدان الكتلة العضلية بشكل سريع، إذ يخاطر من يتناول هذه الحقن دون تعزيز تمارين القوة بفقدان مستويات خطيرة من العضلات، وفقا لما تقوله الدراسة التي أجريت في جامعة فريزر فالي بكندا، لصالح منظمة غير ربحية.
ويعد البحث من المراجعات الرئيسية الأولى التي تناولت تأثير أدوية إنقاص الوزن على كتلة الجسم، بالإضافة إلى آثارها الجانبية الأخرى، وخلصت الدراسة إلى أن كمية الكتلة العضلية المفقودة تعادل عادة عقدا كاملا من التقدم في السن.
وفي حديثها لـ"سبوتنيك" قالت استشاري التغذية العلاجية والسمنة بجامعة اسبن بفرنسا، الدكتورة إيمان فكري، إن "أدوية التخسيس المنتشرة حاليا في الوطن العربي تحقق نزولا سريعا في الوزن بنسب تتراوح من 10 إلى 20 كيلو غراما في فترات قصيرة نسبيا، لكن لها آثار جانبية خطيرة، خاصة مع الاستخدام العشوائي".
وتابعت مشيرة في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "هذه الأدوية تعمل على تثبيط الشهية، عن طريق إبطاء حركة الأمعاء، مما قد يؤدي إلى اضطرابات هضمية، وإمساك مزمن، وشلل معوي في حالات نادرة، وفقدان الكتلة العضلية، ويمكن استعادة الوزن بسرعة بعد التوقف عنها".
وأكدت الخبيرة أن "الاستخدام الآمن لهذه الادوية يشترط الاشراف الطبي الدقيق وإجراء تحاليل شاملة قبل البدء باستخدامها، ويفضّل أن يكون العمر تحت 40 عاما، وألا تتجاوز فترة استخدامها 3 شهور متواصلة مع فاصل لمدة شهر في حالة التكرار".
بينما أكدت استشارية التغذية العلاجية، الدكتورة سمر عباس، أن "أدوية التخسيس الحديثة معتمدة من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، ويجب معاملتها كأي دواء آخر، إذ لها مزايا قوية وعيوب وآثار جانبية، والطبيب المختص هو الوحيد القادر على موازنة المزايا والعيوب وتحديد من يناسبه العلاج ".
واعتبرت عباس أن "المشكلة الأساسية ليست في الدواء نفسه، بل في سوء الاستخدام المنتشر، وشرائه بدون وصفة طبية، واستخدامه بدون تقييم طبي شامل، أو توقع أن هذه الحقن وحدها ستذيب الوزن دون تغيير نمط الحياة"، مشيرة إلى أن هذه العلاجات "قد تكون آمنة وفعالة عندما يحدد الطبيب المختص أنها مناسبة للشخص، وتستخدم ضمن بروتوكول طبي متكامل وليس كحل منفرد".
وأكدت أن "السمنة مرض مزمن يحتاج صبرا وعلاجا متعدد الجوانب، والاستشارة الطبية المتخصصة هي الطريق الآمن الوحيد لنتائج مستدامة وصحية".