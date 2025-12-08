عمان تودع كأس العرب رغم انتصارها على جزر القمر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الشعب السوري قوي ويستطيع أن يخرج من الأزمات بسهولة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما تقوم به إسرائيل لا يمكن أن يؤسس لسلام حقيقي لا في غزة ولا في المنطقة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251208/عمان-تودع-كأس-العرب-رغم-انتصارها-على-جزر-القمر-1107953236.html
عمان تودع كأس العرب رغم انتصارها على جزر القمر
عمان تودع كأس العرب رغم انتصارها على جزر القمر
سبوتنيك عربي
غادر المنتخب العُماني منافسات كأس العرب لكرة القدم، رغم فوزه على منتخب جزر القمر بنتيجة 2-1 اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في البطولة... 08.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-08T20:05+0000
2025-12-08T20:05+0000
رياضة
سلطنة عمان
جزر القمر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/08/1050655270_0:0:800:451_1920x0_80_0_0_3ebb242b31e5d24e7a243a79caa516cf.jpg
وسجّل عصام الصبحي الهدف الأول لعُمان بعد مرور نصف ساعة، مستغلا خطأ حارس جزر القمر أحمد علي، الذي فشل في التعامل مع كرة أعادها إليه أحد المدافعين، ليخطفها الصبحي ويضعها في الشباك. وفي الدقيقة 43، عاد الصبحي ليضيف الهدف الثاني برأسية قوية بعد عرضية متقنة من علي البوسعيدي من الجهة اليسرى.ورغم رفع رصيدها إلى أربع نقاط، أنهت عُمان مشوارها في المركز الثالث بالمجموعة الثانية لتودّع البطولة. أما جزر القمر، فغادرت المسابقة بلا أي نقطة بعد ثلاث هزائم.وجاء فوز المنتخب المغربي على السعودية بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بالتوقيت نفسه، ليحسم آمال عُمان في التأهل، حيث تصدر المغرب المجموعة بسبع نقاط، تليه السعودية بست نقاط في المركز الثاني.وتقام بطولة كأس العرب 2025 في قطر بين 1 و18 ديسمبر/كانون الأول، بمشاركة 16 منتخباً موزعين على أربع مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القمر والسودان.المغرب يتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على السعودية
سلطنة عمان
جزر القمر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/08/1050655270_53:0:764:533_1920x0_80_0_0_b5da28594bef3aa57432e12dd48b5819.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, سلطنة عمان, جزر القمر
رياضة, سلطنة عمان, جزر القمر

عمان تودع كأس العرب رغم انتصارها على جزر القمر

20:05 GMT 08.12.2025
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacyاستاد البيت
استاد البيت - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
تابعنا عبر
غادر المنتخب العُماني منافسات كأس العرب لكرة القدم، رغم فوزه على منتخب جزر القمر بنتيجة 2-1 اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في البطولة المقامة بقطر، إذ لم يكن الانتصار كافيا لحجز بطاقة العبور إلى دور الثمانية.
وسجّل عصام الصبحي الهدف الأول لعُمان بعد مرور نصف ساعة، مستغلا خطأ حارس جزر القمر أحمد علي، الذي فشل في التعامل مع كرة أعادها إليه أحد المدافعين، ليخطفها الصبحي ويضعها في الشباك. وفي الدقيقة 43، عاد الصبحي ليضيف الهدف الثاني برأسية قوية بعد عرضية متقنة من علي البوسعيدي من الجهة اليسرى.
وكاد جميل اليحمدي أن يعزز النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 61، بعدما انطلق خلف الدفاع وسدد كرة مرت بجوار القائم. وردّت جزر القمر بهدف تقليص الفارق عبر نصر الدين حميدو في الدقيقة 68، بعد مراوغة مميزة لمدافعين داخل منطقة الجزاء أنهاها بتسديدة أرضية ناجحة.
ورغم رفع رصيدها إلى أربع نقاط، أنهت عُمان مشوارها في المركز الثالث بالمجموعة الثانية لتودّع البطولة. أما جزر القمر، فغادرت المسابقة بلا أي نقطة بعد ثلاث هزائم.
وجاء فوز المنتخب المغربي على السعودية بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بالتوقيت نفسه، ليحسم آمال عُمان في التأهل، حيث تصدر المغرب المجموعة بسبع نقاط، تليه السعودية بست نقاط في المركز الثاني.
وتقام بطولة كأس العرب 2025 في قطر بين 1 و18 ديسمبر/كانون الأول، بمشاركة 16 منتخباً موزعين على أربع مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القمر والسودان.
المغرب يتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على السعودية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала