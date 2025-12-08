عمان تودع كأس العرب رغم انتصارها على جزر القمر
غادر المنتخب العُماني منافسات كأس العرب لكرة القدم، رغم فوزه على منتخب جزر القمر بنتيجة 2-1 اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في البطولة المقامة بقطر، إذ لم يكن الانتصار كافيا لحجز بطاقة العبور إلى دور الثمانية.
وسجّل عصام الصبحي الهدف الأول لعُمان بعد مرور نصف ساعة، مستغلا خطأ حارس جزر القمر أحمد علي، الذي فشل في التعامل مع كرة أعادها إليه أحد المدافعين، ليخطفها الصبحي ويضعها في الشباك. وفي الدقيقة 43، عاد الصبحي ليضيف الهدف الثاني برأسية قوية بعد عرضية متقنة من علي البوسعيدي من الجهة اليسرى.
وكاد جميل اليحمدي أن يعزز النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 61، بعدما انطلق خلف الدفاع وسدد كرة مرت بجوار القائم. وردّت جزر القمر بهدف تقليص الفارق عبر نصر الدين حميدو في الدقيقة 68، بعد مراوغة مميزة لمدافعين داخل منطقة الجزاء أنهاها بتسديدة أرضية ناجحة.
ورغم رفع رصيدها إلى أربع نقاط، أنهت عُمان مشوارها في المركز الثالث بالمجموعة الثانية لتودّع البطولة. أما جزر القمر، فغادرت المسابقة بلا أي نقطة بعد ثلاث هزائم.
وجاء فوز المنتخب المغربي على السعودية بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بالتوقيت نفسه، ليحسم آمال عُمان في التأهل، حيث تصدر المغرب المجموعة بسبع نقاط، تليه السعودية بست نقاط في المركز الثاني.
وتقام بطولة كأس العرب 2025 في قطر بين 1 و18 ديسمبر/كانون الأول، بمشاركة 16 منتخباً موزعين على أربع مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القمر والسودان.