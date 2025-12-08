https://sarabic.ae/20251208/مجلس-الأمن-يعقد-اجتماعاً-حول-أوكرانيا-الثلاثاء-بناءً-على-طلب-دول-غربية-1107919985.html
مجلس الأمن يعقد اجتماعاً حول أوكرانيا الثلاثاء بناءً على طلب دول غربية
أعلنت بعثة سلوفينيا لدى الأمم المتحدة، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر ديسمبر، أن المجلس سيعقد اجتماعاً بشأن أوكرانيا يوم الثلاثاء 9 ديسمبر، وذلك بناءً على طلب تقدمت به عدة دول غربية.
وذكرت البعثة أن الطلب جاء من الدانمارك وفرنسا واليونان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، فيما انضمت سلوفينيا إلى الطلب بصفتها الوطنية.وسيُعقد الاجتماع عند الساعة 10 صباحاً بتوقيت نيويورك (15:00 بتوقيت غرينيتش).الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا عقدا خلال اليومين الماضيين جولة جديدة من المحادثات التي وُصفت بأنها "بنّاءة"، وتركزت على دفع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ومستدام في أوكرانيا.وأعلنت الإدارة الأمريكية سابقا عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا، فيما صرح الكرملين بأن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج.وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "الخطة الأمريكية" قد تشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذه الوثيقة لا تناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.
أعلنت بعثة سلوفينيا لدى الأمم المتحدة، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر ديسمبر، أن المجلس سيعقد اجتماعاً بشأن أوكرانيا يوم الثلاثاء 9 ديسمبر، وذلك بناءً على طلب تقدمت به عدة دول غربية.
وذكرت البعثة أن الطلب جاء من الدانمارك وفرنسا واليونان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، فيما انضمت سلوفينيا إلى الطلب بصفتها الوطنية.
وسيُعقد الاجتماع عند الساعة 10 صباحاً بتوقيت نيويورك (15:00 بتوقيت غرينيتش).
وأوضحت البعثة لاحقاً لوكالة "سبوتنيك"، أن الجلسة ستُخصص لموضوع "الحفاظ على السلام والأمن في أوكرانيا"، حيث سيناقش أعضاء المجلس تطورات الوضع الميداني والإنساني داخل البلاد، في ظل استمرار النزاع وتفاقم التحديات الإنسانية.
الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا عقدا خلال اليومين الماضيين جولة جديدة من المحادثات التي وُصفت بأنها "بنّاءة"، وتركزت على دفع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل
ومستدام في أوكرانيا.
وأعلنت الإدارة الأمريكية سابقا عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا، فيما صرح الكرملين بأن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج.
وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "الخطة الأمريكية" قد تشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذه الوثيقة لا تناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.