https://sarabic.ae/20251208/-ترامب-يهدد-بفرض-رسوم-جمركية-إضافية-على-المكسيك--1107956513.html
ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية إضافية على المكسيك
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين بفرض رسوم جمركية إضافية خمسة بالمئة على المكسيك إذا لم توفر المزيد من المياه على الفور لمساعدة المزارعين في... 08.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-08T23:57+0000
2025-12-08T23:57+0000
2025-12-09T00:04+0000
المكسيك
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107845265_0:0:1836:1034_1920x0_80_0_0_a07248a81aa1452cb7aafc6bd54a5498.jpg
واتهم ترامب المكسيك بانتهاك معاهدة لتقاسم المياه تلزمها بإرسال 1.75 مليون فدان-قدم من المياه إلى الولايات المتحدة من نهر ريو جراندي عبر شبكة من السدود والخزانات المترابطة كل خمس سنوات.وقال ترامب في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي إن المكسيك "مدينة" للولايات المتحدة بما حجمه 800 ألف فدان من المياه بسبب انتهاكات المعاهدة على مدى السنوات الخمس الماضية.وكتب ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال: "تطالب الولايات المتحدة المكسيك بالإفراج عن 200 ألف فدان-قدم من المياه قبل 31 ديسمبر، ويجب أن تأتي البقية بعد ذلك بفترة وجيزة".وقال:وأضاف أن نقص المياه يضر بالمحاصيل والثروة الحيوانية في تكساس.وقالت وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز في أبريل/ نيسان إن المكسيك وافقت على زيادة شحناتها من المياه إلى تكساس للمساعدة في سد النقص بموجب معاهدة عام 1944.وتقول المكسيك إنها تعاني من ظروف جفاف تضغط على مواردها المائية.وتقول المكسيك إنها تعاني من ظروف جفاف تضغط على مواردها المائية.
https://sarabic.ae/20250731/ترامب-اتفقنا-مع-المكسيك-على-تمديد-الاتفاق-التجاري-لمدة-90-يوما-1103243890.html
المكسيك
2025
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107845265_130:0:1762:1224_1920x0_80_0_0_85f6263e75dcc3d3d9862af59053edbf.jpg
المكسيك, ترامب
23:57 GMT 08.12.2025 (تم التحديث: 00:04 GMT 09.12.2025)
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين بفرض رسوم جمركية إضافية خمسة بالمئة على المكسيك إذا لم توفر المزيد من المياه على الفور لمساعدة المزارعين في الولايات المتحدة.
واتهم ترامب المكسيك بانتهاك معاهدة لتقاسم المياه تلزمها بإرسال 1.75 مليون فدان-قدم من المياه إلى الولايات المتحدة من نهر ريو جراندي عبر شبكة من السدود والخزانات المترابطة كل خمس سنوات.
وقال ترامب في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي إن المكسيك "مدينة" للولايات المتحدة بما حجمه 800 ألف
فدان من المياه بسبب انتهاكات المعاهدة على مدى السنوات الخمس الماضية.
وكتب ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال: "تطالب الولايات المتحدة المكسيك بالإفراج عن 200 ألف فدان-قدم من المياه قبل 31 ديسمبر، ويجب أن تأتي البقية بعد ذلك بفترة وجيزة".
: "المكسيك لا تستجيب حتى الآن، وهذا أمر غير عادل للغاية لمزارعينا الأمريكيين الذين يستحقون هذه المياه التي تشتد الحاجة إليها. ولهذا السبب أجّز فرض رسوم جمركية خمسة بالمئة على المكسيك إذا لم تفرج عن هذه المياه على الفور".
وأضاف أن نقص المياه يضر بالمحاصيل والثروة الحيوانية في تكساس.
وقالت وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز في أبريل/ نيسان إن المكسيك وافقت على زيادة شحناتها من المياه إلى تكساس للمساعدة في سد النقص بموجب معاهدة عام 1944.وتقول المكسيك إنها تعاني من ظروف جفاف تضغط على مواردها المائية.
وتقول المكسيك إنها تعاني من ظروف جفاف تضغط على مواردها المائية.