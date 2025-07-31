https://sarabic.ae/20250731/ترامب-اتفقنا-مع-المكسيك-على-تمديد-الاتفاق-التجاري-لمدة-90-يوما-1103243890.html

ترامب: اتفقنا مع المكسيك على تمديد الاتفاق التجاري لمدة 90 يوما

ترامب: اتفقنا مع المكسيك على تمديد الاتفاق التجاري لمدة 90 يوما

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأنه اتفق مع رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، على تمديد اتفاق تجاري قائم بين البلدين لمدة 90 يوما، مع مواصلة... 31.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-31T16:41+0000

2025-07-31T16:41+0000

2025-07-31T16:41+0000

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وكانت المكسيك قد انتقدت بشدة، مطلع هذا الشهر، تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% عليها. وأعلنت وزارتا الاقتصاد والخارجية المكسيكيتان، في بيان مشترك، أنهما أُبلغتا بالرسوم الجمركية الجديدة خلال اجتماع عُقد في العاصمة الامريكية واشنطن. وعقب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكدت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، أن "سيادة الشعب المكسيكي غير قابلة للتفاوض"، قائلة إن الرسوم الجمركية "تشمل جميع دول العالم، وقد أُرسلت رسالة إلى كل منها".وأكدت رئيسة المكسيك أن بلدها وأمريكا "تسعيان إلى التوصل إلى اتفاق يقضي بإلغاء هذه الرسوم". وأعلنت شينباوم أن المكسيك ستحافظ على هدوئها، وتدافع عن سيادتها، في مواجهة الرسوم الجمركية البالغة 30% التي أعلنها ترامب. وأعربت شينباوم عن ثقتها في أن طاولة الحوار التي أقيمت في واشنطن ستتيح التوصل إلى اتفاق يتجنب زيادة الرسوم الجمركية، المقرر تطبيقها في الأول من أغسطس/ آب 2025. وفي رسالتها، جددت شينباوم التأكيد على "صمود الشعب المكسيكي وشجاعته، وأكدت أن حكومتها تمثل كرامة الأمة". كما شددت على أن هناك حدودا واضحة للعلاقات الثنائية، وأن السيادة الوطنية غير قابلة للتفاوض، وأكدت أن الحكومة المكسيكية واضحة بشأن ما يمكنها قبوله وما لا يمكنها قبوله.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطلع هذا الشهر، عن فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك بنسبة 30%.

https://sarabic.ae/20250712/المكسيك-ترفض-تهديدات-ترامب-بفرض-رسوم-جمركية-عليها-وتؤكد-السيادة-الوطنية-غير-قابلة-للتفاوض-1102634132.html

https://sarabic.ae/20250712/ترامب-يفرض-رسوما-جمركية-بنسبة-30-على-المكسيك-والاتحاد-الأوروبي-1102629607.html

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