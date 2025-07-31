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ترامب: اتفقنا مع المكسيك على تمديد الاتفاق التجاري لمدة 90 يوما
ترامب: اتفقنا مع المكسيك على تمديد الاتفاق التجاري لمدة 90 يوما
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأنه اتفق مع رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، على تمديد اتفاق تجاري قائم بين البلدين لمدة 90 يوما، مع مواصلة... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T16:41+0000
2025-07-31T16:41+0000
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وكانت المكسيك قد انتقدت بشدة، مطلع هذا الشهر، تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% عليها. وأعلنت وزارتا الاقتصاد والخارجية المكسيكيتان، في بيان مشترك، أنهما أُبلغتا بالرسوم الجمركية الجديدة خلال اجتماع عُقد في العاصمة الامريكية واشنطن. وعقب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكدت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، أن "سيادة الشعب المكسيكي غير قابلة للتفاوض"، قائلة إن الرسوم الجمركية "تشمل جميع دول العالم، وقد أُرسلت رسالة إلى كل منها".وأكدت رئيسة المكسيك أن بلدها وأمريكا "تسعيان إلى التوصل إلى اتفاق يقضي بإلغاء هذه الرسوم". وأعلنت شينباوم أن المكسيك ستحافظ على هدوئها، وتدافع عن سيادتها، في مواجهة الرسوم الجمركية البالغة 30% التي أعلنها ترامب. وأعربت شينباوم عن ثقتها في أن طاولة الحوار التي أقيمت في واشنطن ستتيح التوصل إلى اتفاق يتجنب زيادة الرسوم الجمركية، المقرر تطبيقها في الأول من أغسطس/ آب 2025. وفي رسالتها، جددت شينباوم التأكيد على "صمود الشعب المكسيكي وشجاعته، وأكدت أن حكومتها تمثل كرامة الأمة". كما شددت على أن هناك حدودا واضحة للعلاقات الثنائية، وأن السيادة الوطنية غير قابلة للتفاوض، وأكدت أن الحكومة المكسيكية واضحة بشأن ما يمكنها قبوله وما لا يمكنها قبوله.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطلع هذا الشهر، عن فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك بنسبة 30%.
https://sarabic.ae/20250712/المكسيك-ترفض-تهديدات-ترامب-بفرض-رسوم-جمركية-عليها-وتؤكد-السيادة-الوطنية-غير-قابلة-للتفاوض-1102634132.html
https://sarabic.ae/20250712/ترامب-يفرض-رسوما-جمركية-بنسبة-30-على-المكسيك-والاتحاد-الأوروبي-1102629607.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب: اتفقنا مع المكسيك على تمديد الاتفاق التجاري لمدة 90 يوما

16:41 GMT 31.07.2025
© AP Photo / Marco Ugarteرئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم
رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Marco Ugarte
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صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأنه اتفق مع رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، على تمديد اتفاق تجاري قائم بين البلدين لمدة 90 يوما، مع مواصلة المحادثات خلال هذه الفترة بهدف التوصل إلى اتفاق جديد.

وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "ستستمر المكسيك في دفع رسوم جمركية بنسبة 25% على الفنتانيل، و25% على السيارات، و50% على الصلب والألمنيوم والنحاس. وبالإضافة إلى ذلك، وافقت المكسيك على إنهاء الحواجز التجارية غير الجمركية فورا، التي يوجد منها العديد"، وفقا لوسائل إعلام غربية.

وكانت المكسيك قد انتقدت بشدة، مطلع هذا الشهر، تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% عليها.
وأعلنت وزارتا الاقتصاد والخارجية المكسيكيتان، في بيان مشترك، أنهما أُبلغتا بالرسوم الجمركية الجديدة خلال اجتماع عُقد في العاصمة الامريكية واشنطن.
وأضاف البيان: "ذكرنا خلال الاجتماع أنها صفقة غير عادلة، وأننا لم نوافق عليها".
وعقب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكدت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، أن "سيادة الشعب المكسيكي غير قابلة للتفاوض"، قائلة إن الرسوم الجمركية "تشمل جميع دول العالم، وقد أُرسلت رسالة إلى كل منها".
رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2025
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وأكدت رئيسة المكسيك أن بلدها وأمريكا "تسعيان إلى التوصل إلى اتفاق يقضي بإلغاء هذه الرسوم".
وأعلنت شينباوم أن المكسيك ستحافظ على هدوئها، وتدافع عن سيادتها، في مواجهة الرسوم الجمركية البالغة 30% التي أعلنها ترامب.
وأعربت شينباوم عن ثقتها في أن طاولة الحوار التي أقيمت في واشنطن ستتيح التوصل إلى اتفاق يتجنب زيادة الرسوم الجمركية، المقرر تطبيقها في الأول من أغسطس/ آب 2025.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يقف على سلم طائرته الرئاسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2025
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12 يوليو, 16:03 GMT
وفي رسالتها، جددت شينباوم التأكيد على "صمود الشعب المكسيكي وشجاعته، وأكدت أن حكومتها تمثل كرامة الأمة".
كما شددت على أن هناك حدودا واضحة للعلاقات الثنائية، وأن السيادة الوطنية غير قابلة للتفاوض، وأكدت أن الحكومة المكسيكية واضحة بشأن ما يمكنها قبوله وما لا يمكنها قبوله.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطلع هذا الشهر، عن فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك بنسبة 30%.
وكتب ترامب في رسائل نشرت على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "السلع المستوردة من كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك ستواجه تعرفة جمركية أمريكية بنسبة 30% اعتبارا من 1 أغسطس (آب)"، وفقا لوسائل إعلام غربية.
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