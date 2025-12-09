المستشار الألماني يلمح لإمكانية إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الشعب السوري قوي ويستطيع أن يخرج من الأزمات بسهولة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما تقوم به إسرائيل لا يمكن أن يؤسس لسلام حقيقي لا في غزة ولا في المنطقة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251209/المستشار-الألماني-يلمح-لإمكانية-إعادة-الخدمة-العسكرية-الإلزامية-في-ألمانيا-1107956764.html
المستشار الألماني يلمح لإمكانية إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا
المستشار الألماني يلمح لإمكانية إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا
سبوتنيك عربي
أكد المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، الاثنين، إمكانية العودة إلى الخدمة العسكرية الإلزامية في حال لم يكفِ العدد المتطوعين لتلبية احتياجات الجيش. 09.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-09T00:51+0000
2025-12-09T00:59+0000
أخبار ألمانيا
المستشارية الألمانية
البوندستاغ
الجيش الألماني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/12/1105003615_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_4d20d0e491fa455cc1dbc729d31efc42.jpg
وقال ميرتس، خلال إجابته على أسئلة المواطنين في برنامج ARD-Arena: "إذا نجحت الخدمة التطوعية، فسأكون سعيدًا. وإذا لم تنجح، سيتعين علينا مناقشة مسألة الخدمة العسكرية الإلزامية مرة أخرى".وأضاف المستشار الألماني أن السلطات حالياً تعتمد على تجنيد المتطوعين لضمان تحقيق العدد المطلوب من العسكريين. موضحا: "نراهن على الخدمة التطوعية، وآمل أن نتمكن من جذب الجنود إلى البوندسفير من خلال عروض جذابة".وكان البوندستاغ قد أقر الأسبوع الماضي قانونًا لتحديث الخدمة العسكرية في ألمانيا. وينص القانون الجديد على استمرار الخدمة العسكرية على أساس طوعي، لكنه يفرض تسجيلًا عسكريًا لجميع الشباب الألمان البالغين 18 عامًا عبر الفحص الطبي الإلزامي.كما ينص القانون على إمكانية العودة إلى الخدمة العسكرية الإلزامية التي أُوقفت عام 2011، في حال نقص المتطوعين أو تدهور الوضع الأمني. وفي هذه الحالة، يمكن للبوندستاغ تطبيق ما يسمى بـ "الخدمة العسكرية حسب الحاجة"، بما في ذلك استكمال العدد المطلوب للجيش عبر الاختيار العشوائي.ويبلغ الهدف الحالي لعدد العسكريين 203 آلاف شخص، لكن القوات المسلحة الألمانية شهدت انخفاضًا على مدار عامين متتاليين، لتصل بحلول مارس 2025 إلى نحو 182 ألف فرد.
https://sarabic.ae/20250712/الشيخوخة-وضغط-سوق-العمل-ألمانيا-تواجه-تحديات-في-تعزيز-صفوف-جيشها-1102623094.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/12/1105003615_101:0:1701:1200_1920x0_80_0_0_f2613ccc48bfb3b3d46eba3c013efa22.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ألمانيا, المستشارية الألمانية, البوندستاغ, الجيش الألماني
أخبار ألمانيا, المستشارية الألمانية, البوندستاغ, الجيش الألماني

المستشار الألماني يلمح لإمكانية إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا

00:51 GMT 09.12.2025 (تم التحديث: 00:59 GMT 09.12.2025)
© AP Photo / Manu Fernandezالمستشار الألماني فريدريش ميرتز
المستشار الألماني فريدريش ميرتز - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Manu Fernandez
تابعنا عبر
أكد المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، الاثنين، إمكانية العودة إلى الخدمة العسكرية الإلزامية في حال لم يكفِ العدد المتطوعين لتلبية احتياجات الجيش.
وقال ميرتس، خلال إجابته على أسئلة المواطنين في برنامج ARD-Arena: "إذا نجحت الخدمة التطوعية، فسأكون سعيدًا. وإذا لم تنجح، سيتعين علينا مناقشة مسألة الخدمة العسكرية الإلزامية مرة أخرى".
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2025
الشيخوخة وضغط سوق العمل.. ألمانيا تواجه تحديات في تعزيز صفوف جيشها
12 يوليو, 12:05 GMT
وأضاف المستشار الألماني أن السلطات حالياً تعتمد على تجنيد المتطوعين لضمان تحقيق العدد المطلوب من العسكريين. موضحا: "نراهن على الخدمة التطوعية، وآمل أن نتمكن من جذب الجنود إلى البوندسفير من خلال عروض جذابة".
وكان البوندستاغ قد أقر الأسبوع الماضي قانونًا لتحديث الخدمة العسكرية في ألمانيا. وينص القانون الجديد على استمرار الخدمة العسكرية على أساس طوعي، لكنه يفرض تسجيلًا عسكريًا لجميع الشباب الألمان البالغين 18 عامًا عبر الفحص الطبي الإلزامي.
كما ينص القانون على إمكانية العودة إلى الخدمة العسكرية الإلزامية التي أُوقفت عام 2011، في حال نقص المتطوعين أو تدهور الوضع الأمني. وفي هذه الحالة، يمكن للبوندستاغ تطبيق ما يسمى بـ "الخدمة العسكرية حسب الحاجة"، بما في ذلك استكمال العدد المطلوب للجيش عبر الاختيار العشوائي.
ويبلغ الهدف الحالي لعدد العسكريين 203 آلاف شخص، لكن القوات المسلحة الألمانية شهدت انخفاضًا على مدار عامين متتاليين، لتصل بحلول مارس 2025 إلى نحو 182 ألف فرد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала