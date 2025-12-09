https://sarabic.ae/20251209/المستشار-الألماني-يلمح-لإمكانية-إعادة-الخدمة-العسكرية-الإلزامية-في-ألمانيا-1107956764.html

المستشار الألماني يلمح لإمكانية إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا

المستشار الألماني يلمح لإمكانية إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا

سبوتنيك عربي

أكد المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، الاثنين، إمكانية العودة إلى الخدمة العسكرية الإلزامية في حال لم يكفِ العدد المتطوعين لتلبية احتياجات الجيش. 09.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-09T00:51+0000

2025-12-09T00:51+0000

2025-12-09T00:59+0000

أخبار ألمانيا

المستشارية الألمانية

البوندستاغ

الجيش الألماني

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/12/1105003615_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_4d20d0e491fa455cc1dbc729d31efc42.jpg

وقال ميرتس، خلال إجابته على أسئلة المواطنين في برنامج ARD-Arena: "إذا نجحت الخدمة التطوعية، فسأكون سعيدًا. وإذا لم تنجح، سيتعين علينا مناقشة مسألة الخدمة العسكرية الإلزامية مرة أخرى".وأضاف المستشار الألماني أن السلطات حالياً تعتمد على تجنيد المتطوعين لضمان تحقيق العدد المطلوب من العسكريين. موضحا: "نراهن على الخدمة التطوعية، وآمل أن نتمكن من جذب الجنود إلى البوندسفير من خلال عروض جذابة".وكان البوندستاغ قد أقر الأسبوع الماضي قانونًا لتحديث الخدمة العسكرية في ألمانيا. وينص القانون الجديد على استمرار الخدمة العسكرية على أساس طوعي، لكنه يفرض تسجيلًا عسكريًا لجميع الشباب الألمان البالغين 18 عامًا عبر الفحص الطبي الإلزامي.كما ينص القانون على إمكانية العودة إلى الخدمة العسكرية الإلزامية التي أُوقفت عام 2011، في حال نقص المتطوعين أو تدهور الوضع الأمني. وفي هذه الحالة، يمكن للبوندستاغ تطبيق ما يسمى بـ "الخدمة العسكرية حسب الحاجة"، بما في ذلك استكمال العدد المطلوب للجيش عبر الاختيار العشوائي.ويبلغ الهدف الحالي لعدد العسكريين 203 آلاف شخص، لكن القوات المسلحة الألمانية شهدت انخفاضًا على مدار عامين متتاليين، لتصل بحلول مارس 2025 إلى نحو 182 ألف فرد.

https://sarabic.ae/20250712/الشيخوخة-وضغط-سوق-العمل-ألمانيا-تواجه-تحديات-في-تعزيز-صفوف-جيشها-1102623094.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ألمانيا, المستشارية الألمانية, البوندستاغ, الجيش الألماني