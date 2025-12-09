https://sarabic.ae/20251209/المسيرة-الروسية-سوبر-كام-إس-350-1107991378.html
سبوتنيك عربي
تعد المسيرة "سوبر كام إس 350" من أبرز الطائرات من دون طيار الروسية المستخدمة في مهام المراقبة والاستطلاع، بفضل قدرتها على الطيران لساعات طويلة وتحمل ظروف... 09.12.2025, سبوتنيك عربي
تعد المسيرة "سوبر كام إس 350" من أبرز الطائرات من دون طيار الروسية المستخدمة في مهام المراقبة والاستطلاع، بفضل قدرتها على الطيران لساعات طويلة وتحمل ظروف التشغيل القاسية، يستخدم هذا الطراز في قطاعات متعددة، من الطاقة إلى الأمن وحماية الحدود. تعرف على تفاصيل المسيرة الروسية عبر الفيديوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".