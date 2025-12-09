https://sarabic.ae/20251209/مسؤول-ملف-بريكس-في-التعليم-العالي-المصرية-لـسبوتنيك-مصر-أسهمت-بانتشار-اللغة-الروسية-في-أفريقيا-1107978656.html

مسؤول ملف "بريكس" في التعليم العالي المصرية لـ"سبوتنيك": مصر أسهمت بانتشار اللغة الروسية في أفريقيا

أكد صالح هاشم، مسؤول ملف "بريكس" في وزارة التعليم العالي المصرية ومستشار الوزير، أن مصر تمثل إحدى أهم الدول الداعمة لتعليم اللغة الروسية في المنطقة العربية... 09.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال هاشم، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش فعاليات الأسبوع الروسي للغة الروسية في أفريقيا في القاهرة، إن مصر نجحت عبر عقود طويلة في تأسيس مدرسة علمية قوية في تدريس الروسية، ما أسهم في إنشاء 12 قسمًا متخصصًا في الجامعات المصرية، إلى جانب تخريج آلاف الخبراء والمترجمين والأساتذة والدبلوماسيين الذين يتقنون اللغة الروسية.وأضاف أن جهود مصر لم تتوقف عند حدودها الجغرافية، بل امتدت إلى دول عربية أخرى، بينها المملكة العربية السعودية، حيث تم تأسيس أقسام جديدة لتدريس اللغة الروسية بمساهمة خبراء مصريين.وتحدث هاشم عن دور مجموعة "بريكس" في دعم انتشار اللغة الروسية، خاصة بعد انضمام مصر رسميًا إلى التجمع الدولي في يناير/كانون الثاني 2024، تزامنًا مع رئاسة روسيا الدورة الحالية للمجموعة.وأشار إلى أن العمل جارٍ لإنشاء شبكة تربط جامعات دول "بريكس"، إضافة إلى مشاريع مستقبلية تشمل تأسيس مدارس "بريكس" ثم جامعات "بريكس" في الدول الأعضاء، مؤكدًا أن هذه الخطوات ستشكل نقلة نوعية في التعاون التعليمي بين الدول المشاركة.وأوضح أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون بين مراكز البحث العلمي في البلدين، وتوسيع الشراكة بين الجامعات المصرية والروسية في مجالات متعددة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية للعلاقات الأكاديمية والعلمية بين القاهرة وموسكو.

