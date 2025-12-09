مسؤول ملف "بريكس" في التعليم العالي المصرية لـ"سبوتنيك": مصر أسهمت بانتشار اللغة الروسية في أفريقيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الشعب السوري قوي ويستطيع أن يخرج من الأزمات بسهولة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما تقوم به إسرائيل لا يمكن أن يؤسس لسلام حقيقي لا في غزة ولا في المنطقة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
11:43 GMT
17 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:03 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
17:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251209/مسؤول-ملف-بريكس-في-التعليم-العالي-المصرية-لـسبوتنيك-مصر-أسهمت-بانتشار-اللغة-الروسية-في-أفريقيا-1107978656.html
مسؤول ملف "بريكس" في التعليم العالي المصرية لـ"سبوتنيك": مصر أسهمت بانتشار اللغة الروسية في أفريقيا
مسؤول ملف "بريكس" في التعليم العالي المصرية لـ"سبوتنيك": مصر أسهمت بانتشار اللغة الروسية في أفريقيا
سبوتنيك عربي
أكد صالح هاشم، مسؤول ملف "بريكس" في وزارة التعليم العالي المصرية ومستشار الوزير، أن مصر تمثل إحدى أهم الدول الداعمة لتعليم اللغة الروسية في المنطقة العربية... 09.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-09T13:14+0000
2025-12-09T13:14+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار روسيا اليوم
روسيا
حصري
أخبار العالم الآن
العالم العربي
مجموعة بريكس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/10/1046861757_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8aec3b7e87b4160731b209dd2788c898.jpg
وقال هاشم، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش فعاليات الأسبوع الروسي للغة الروسية في أفريقيا في القاهرة، إن مصر نجحت عبر عقود طويلة في تأسيس مدرسة علمية قوية في تدريس الروسية، ما أسهم في إنشاء 12 قسمًا متخصصًا في الجامعات المصرية، إلى جانب تخريج آلاف الخبراء والمترجمين والأساتذة والدبلوماسيين الذين يتقنون اللغة الروسية.وأضاف أن جهود مصر لم تتوقف عند حدودها الجغرافية، بل امتدت إلى دول عربية أخرى، بينها المملكة العربية السعودية، حيث تم تأسيس أقسام جديدة لتدريس اللغة الروسية بمساهمة خبراء مصريين.وتحدث هاشم عن دور مجموعة "بريكس" في دعم انتشار اللغة الروسية، خاصة بعد انضمام مصر رسميًا إلى التجمع الدولي في يناير/كانون الثاني 2024، تزامنًا مع رئاسة روسيا الدورة الحالية للمجموعة.وأشار إلى أن العمل جارٍ لإنشاء شبكة تربط جامعات دول "بريكس"، إضافة إلى مشاريع مستقبلية تشمل تأسيس مدارس "بريكس" ثم جامعات "بريكس" في الدول الأعضاء، مؤكدًا أن هذه الخطوات ستشكل نقلة نوعية في التعاون التعليمي بين الدول المشاركة.وأوضح أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون بين مراكز البحث العلمي في البلدين، وتوسيع الشراكة بين الجامعات المصرية والروسية في مجالات متعددة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية للعلاقات الأكاديمية والعلمية بين القاهرة وموسكو.
https://sarabic.ae/20251208/مدير-المراكز-الثقافية-التعاون-الثقافي-بين-مصر-وروسيا-يشمل-مجالات-هامة-ويشهد-تطويرا-مستمرا-1107932457.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/10/1046861757_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_df1e2467f791590a2ed53e8895d308ba.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار روسيا اليوم, روسيا, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, مجموعة بريكس
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار روسيا اليوم, روسيا, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, مجموعة بريكس

مسؤول ملف "بريكس" في التعليم العالي المصرية لـ"سبوتنيك": مصر أسهمت بانتشار اللغة الروسية في أفريقيا

13:14 GMT 09.12.2025
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / الانتقال إلى بنك الصوردول مجموعة البريكس
دول مجموعة البريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أكد صالح هاشم، مسؤول ملف "بريكس" في وزارة التعليم العالي المصرية ومستشار الوزير، أن مصر تمثل إحدى أهم الدول الداعمة لتعليم اللغة الروسية في المنطقة العربية وأفريقيا، مشيرًا إلى أن القاهرة تمتلك واحدة من أقدم المدارس المتخصصة في تدريس اللغة الروسية منذ خمسينيات القرن الماضي.
وقال هاشم، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش فعاليات الأسبوع الروسي للغة الروسية في أفريقيا في القاهرة، إن مصر نجحت عبر عقود طويلة في تأسيس مدرسة علمية قوية في تدريس الروسية، ما أسهم في إنشاء 12 قسمًا متخصصًا في الجامعات المصرية، إلى جانب تخريج آلاف الخبراء والمترجمين والأساتذة والدبلوماسيين الذين يتقنون اللغة الروسية.
وأضاف أن جهود مصر لم تتوقف عند حدودها الجغرافية، بل امتدت إلى دول عربية أخرى، بينها المملكة العربية السعودية، حيث تم تأسيس أقسام جديدة لتدريس اللغة الروسية بمساهمة خبراء مصريين.
مدير المراكز الثقافية في مصر، فاديم زايتشيكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
مدير المراكز الثقافية: التعاون الثقافي بين مصر وروسيا يشمل مجالات هامة ويشهد تطويرا مستمرا
أمس, 11:01 GMT
وتحدث هاشم عن دور مجموعة "بريكس" في دعم انتشار اللغة الروسية، خاصة بعد انضمام مصر رسميًا إلى التجمع الدولي في يناير/كانون الثاني 2024، تزامنًا مع رئاسة روسيا الدورة الحالية للمجموعة.
وأشار إلى أن العمل جارٍ لإنشاء شبكة تربط جامعات دول "بريكس"، إضافة إلى مشاريع مستقبلية تشمل تأسيس مدارس "بريكس" ثم جامعات "بريكس" في الدول الأعضاء، مؤكدًا أن هذه الخطوات ستشكل نقلة نوعية في التعاون التعليمي بين الدول المشاركة.
وفي ما يتعلق بملفات التعاون العلمي بين القاهرة وموسكو، كشف الدكتور هاشم عن توقيع اتفاق تعاون ثقافي وعلمي وبرنامج تنفيذي مشترك قبل يومين في جامعة حلوان، بحضور مسؤولين كبار من البلدين، بينهم نائب وزير التعليم العالي الروسي ميغليفسكي ونائب وزير التعليم العالي المصري الدكتور حسام عثمان.
وأوضح أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون بين مراكز البحث العلمي في البلدين، وتوسيع الشراكة بين الجامعات المصرية والروسية في مجالات متعددة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية للعلاقات الأكاديمية والعلمية بين القاهرة وموسكو.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала