مدير المراكز الثقافية: التعاون الثقافي بين مصر وروسيا يشمل مجالات هامة ويشهد تطويرا مستمرا
مدير المراكز الثقافية: التعاون الثقافي بين مصر وروسيا يشمل مجالات هامة ويشهد تطويرا مستمرا
سبوتنيك عربي
قال مدير المراكز الثقافية في مصر، فاديم زايتشيكوف، اليوم الاثنين، إن "المنتدى الخامس لرؤساء اتحاد الجامعات الروسية والعربية يأتي لتبادل الأفكار في ملف التعاون... 08.12.2025, سبوتنيك عربي
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية المنعقد في القاهرة، أن "العام الحالي يشهد تقدما في ملفات التعاون، إذ يتم بحث العديد من الملفات والأوجه في موضوعات جديدة وبرامج لم تكن موجودة في الماضي".ولفت إلى أن "مئات الآلاف من طلاب الشرق الأوسط درسوا في جامعات روسيا السوفيتية، وعادوا إلى الدول العربية وساهموا في تعزيز العلاقات بين بلدانهم وروسيا".واستطرد: "بالطبع نحن في روسيا نهتم بجميع أنواع التعاون بين الجماعات الروسية والعربية، ودراسة الطلاب من الشرق الأوسط في الجامعات الروسية، وكذلك بشأن افتتاح فروع الجامعات الروسية في القاهرة ، كما هو الحال أيضا بالنسبة جميع الدول العربية".وأشار إلى "ضرورة تعزيز التعاون، خاصة في ظل التحديات الجديدة التي فرضتها التكنولوجيا والتطور الحديث المتسارع بشكل كبير، وأن الجامعات الروسية والعربية يمكن أن تلعب دورا هاما في مواجهة بعض التحديات التي فرضها التطور السريع للتكنولوجيا الحديثة، وأن هناك مشروعات قائمة بالفعل مع الجانب المصري، تشمل التعاون في هذا الإطار، من خلال تبادل الخبرات وبناء جسور التعاون في مجالات عدة".وتابع: "يقدم البيت الروسي في إطار تعزيز التعاون بين روسيا ومصر العديد من الأنشطة وكذلك المنح الدراسية للطلبة للدراسة في روسيا، وأذكر أن الحكومة في روسيا تقدم لكل العالم 30 ألف منحة دراسية، منها 338 منحة للطلبة المصريين، ويقوم البيت الروسي باختيار الطلبة المصريين، كما يقدم العديد من الأنشطة والفعاليات لتعزيز التعاون بين البلدين".ويشكل منتدى اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد الجامعات الروسية، منصة دولية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية في العالم العربي وروسيا، ومناقشة مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة، الذكاء الاصطناعي، وعلوم الفضاء.وافتتحت فعاليات المنتدى، أمس الأحد، بجلسة نقاشية بعنوان: "ما وراء الحدود: مستقبل التعاون العربي–الروسي في علوم الطيران والفضاء"، والتي تتناول مشروع إنشاء اتحاد الجامعات العربية الروسية الخاص بالمرصد الفضائي لاستكشاف الكواكب الخارجية والبحث عن دلائل الحياة في الكون، وأيضا تطوير وتحديث البرامج التدريبية والتعليمية وخاصة في مجال الطقس الفضائي وعلوم الفضاء.ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات العربية والروسية، تبادل الخبرات في مجالات التعليم والابتكار والبحث العلمي، مناقشة مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء، دعم إنشاء مشروعات بحثية مشتركة تخدم التنمية المستدامة.
مصر
مدير المراكز الثقافية: التعاون الثقافي بين مصر وروسيا يشمل مجالات هامة ويشهد تطويرا مستمرا

11:01 GMT 08.12.2025

حصري
قال مدير المراكز الثقافية في مصر، فاديم زايتشيكوف، اليوم الاثنين، إن "المنتدى الخامس لرؤساء اتحاد الجامعات الروسية والعربية يأتي لتبادل الأفكار في ملف التعاون في مجال التعليم العالي بين الجامعات الروسية والعربية".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية المنعقد في القاهرة، أن "العام الحالي يشهد تقدما في ملفات التعاون، إذ يتم بحث العديد من الملفات والأوجه في موضوعات جديدة وبرامج لم تكن موجودة في الماضي".
ولفت إلى أن "مئات الآلاف من طلاب الشرق الأوسط درسوا في جامعات روسيا السوفيتية، وعادوا إلى الدول العربية وساهموا في تعزيز العلاقات بين بلدانهم وروسيا".
وأشار إلى أن "التعاون بين مصر وروسيا دخل مرحلة هامة، من خلال التعاون في مجال الطاقة النووية، ودراسات الفضاء، والعديد من المشروعات الجديدة الهامة للبلدين".
واستطرد: "بالطبع نحن في روسيا نهتم بجميع أنواع التعاون بين الجماعات الروسية والعربية، ودراسة الطلاب من الشرق الأوسط في الجامعات الروسية، وكذلك بشأن افتتاح فروع الجامعات الروسية في القاهرة ، كما هو الحال أيضا بالنسبة جميع الدول العربية".
نائب وزير العلوم والتعليم العالي الروسي، كونستانتين موغيليفيسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
نائب وزير العلوم والتعليم العالي الروسي لـ"سبوتنيك": تطوير التعليم العالي لمواكبة التحولات العالمية
أمس, 10:40 GMT
وأشار إلى "ضرورة تعزيز التعاون، خاصة في ظل التحديات الجديدة التي فرضتها التكنولوجيا والتطور الحديث المتسارع بشكل كبير، وأن الجامعات الروسية والعربية يمكن أن تلعب دورا هاما في مواجهة بعض التحديات التي فرضها التطور السريع للتكنولوجيا الحديثة، وأن هناك مشروعات قائمة بالفعل مع الجانب المصري، تشمل التعاون في هذا الإطار، من خلال تبادل الخبرات وبناء جسور التعاون في مجالات عدة".
وشدد مدير المراكز الثقافية في مصر، فاديم زايتشيكوف، على أن "التعاون في مجال الفضاء بين البلدين متميز، خاصة أن بعض الدراسات الفضائية لا يمكن استكمالها سوى من نطاق الفضاء العربي وهو ما يتم التعاون بشأنه من أجل الاكتشافات الجديدة وتعزيز الأبحاث والدراسات في مجال الفضاء".
وتابع: "يقدم البيت الروسي في إطار تعزيز التعاون بين روسيا ومصر العديد من الأنشطة وكذلك المنح الدراسية للطلبة للدراسة في روسيا، وأذكر أن الحكومة في روسيا تقدم لكل العالم 30 ألف منحة دراسية، منها 338 منحة للطلبة المصريين، ويقوم البيت الروسي باختيار الطلبة المصريين، كما يقدم العديد من الأنشطة والفعاليات لتعزيز التعاون بين البلدين".
انطلاق فعاليات المنتدى الخامس لـ اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
نائب رئيس جامعة الملك سعود لـ"سبوتنيك": التعاون مع روسيا في مجال الفضاء والتكنولوجيا ذو أولوية عربية
أمس, 14:52 GMT
ويشكل منتدى اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد الجامعات الروسية، منصة دولية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية في العالم العربي وروسيا، ومناقشة مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة، الذكاء الاصطناعي، وعلوم الفضاء.
وافتتحت فعاليات المنتدى، أمس الأحد، بجلسة نقاشية بعنوان: "ما وراء الحدود: مستقبل التعاون العربي–الروسي في علوم الطيران والفضاء"، والتي تتناول مشروع إنشاء اتحاد الجامعات العربية الروسية الخاص بالمرصد الفضائي لاستكشاف الكواكب الخارجية والبحث عن دلائل الحياة في الكون، وأيضا تطوير وتحديث البرامج التدريبية والتعليمية وخاصة في مجال الطقس الفضائي وعلوم الفضاء.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات العربية والروسية، تبادل الخبرات في مجالات التعليم والابتكار والبحث العلمي، مناقشة مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء، دعم إنشاء مشروعات بحثية مشتركة تخدم التنمية المستدامة.
