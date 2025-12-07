https://sarabic.ae/20251207/نائب-رئيس-جامعة-الملك-سعود-لـسبوتنيك-التعاون-مع-روسيا-في-مجال-الفضاء-والتكنولوجيا-ذو-أولوية-عربية-1107912764.html

نائب رئيس جامعة الملك سعود لـ"سبوتنيك": التعاون مع روسيا في مجال الفضاء والتكنولوجيا ذو أولوية عربية

صرح الدكتور عبدالله بن محمد الصقير، نائب رئيس جامعة الملك سعود السعودية، بأن التعاون مع روسيا في مجال الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة له أولوية للدول العربية. 07.12.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح أن هناك تعاونا كبيرا وواضحا بين الجامعات العربية والروسية، في كافة المجالات خصوصا في مجال الذكاء الاصطناعي والفضاء، لأن الروس لهم باع طويل في هذا المجال.وأكد لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الأحد، على هامش المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية بالقاهرة، أن الجامعات بوجه عام هي التي تكون مؤهلة في أي دولة أن تقود البحث العلمي والتعاون البحثي مع الجامعات سواء في الجامعات الروسية أو الجامعات الثانية، كما أن الجامعات الروسية لها خبرة كبيرة في مجال أبحاث الفضاء.وأوضح الدكتور الصقير أن "هناك فرصة لجامعة الدول العربية أن نستغل الفرصة هذه وأن نتعاون مع الروس في مجالات الفضاء بالإضافة إلى المجالات الثانية مثل مجال الذكاء الاصطناعي، والمجالات والـ Data بالنسبة للـ Data هذه كلها صراحة من المهم جدا أن الجامعات العربية تستفيد من خبرة الجامعات الروسية ليس فقط خبرة تلك الجامعات لكن أيضا خبرة الجامعات العالمية".وأكد أن لروسيا باع طويل وأبحاث كبيرة متقدمة بشكل كبير سواء في مجال الذكاء الاصطناعي أو أبحاث الفضاء، لأنه الآن خصوصاً الذكاء الاصطناعي هو النقل النوعي سيكون رمانة الميزان في المستقبل، والمستقبل هنا يعني أنه الطرق التقليدية اللي كانت موجودة قبل هذا الوقت لن يكون لها دور بالمستقبل.وأشار الدكتور الصقير إلى أن "الذكاء الاصطناعي يساعد ويساهم في كل شيء في حياتنا اليوم فضلا عن أن الأبحاث والأشياء التي تساعد على تقدم البشرية، موجودة في هذا المجال".وحول ملف نقل التكنولوجيا والمساهمة في توطين الصناعات، أفاد الدكتور عبدالله بن محمد الصقير، بأن "روسيا تسهم أو تساهم بشكل كبير في مسألة مد الدول العربية بالتكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات، موضحا أن بالنسبة للمملكة السعودية، هناك تعاون كبير ومشترك بينها وبين روسيا.وأشار إلى أن الهدف السعودي ليس فقط شراء التقنية ولكن توطين تلك التقنية ونحن يهمنا الارتقاء بالعلم والارتقاء بالمجتمع والارتقاء بالأبحاث العلمية.وأوضح أن "هناك تحديات كبيرة بالنسبة للذكاء الاصطناعي، ما كانت موجودة قبل التحديات، هذه لا شك بالنسبة للمثال روسيا عندهم أبحاث كثيرة في موضوع أو ملف التحديات، وهناك فرصة كبيرة بالنسبة للجامعات العربية أنه تستفيد من الخبرة الروسية".وانطلقت، صباح اليوم الأحد، فعاليات المنتدى الخامس لـ "اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية"، والذي تستضيفه جامعة حلوان تحت شعار: "جسور حضارات المعرفة: التعليم، الابتكار، والمستقبل المستدام"، يومي 7 و8 ديسمبر/كانون الأول في القاهرة.يشكل المنتدى بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد الجامعات الروسية، منصة دولية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية في العالم العربي وروسيا، ومناقشة مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة، الذكاء الاصطناعي، وعلوم الفضاء.ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات العربية والروسية، تبادل الخبرات في مجالات التعليم والابتكار والبحث العلمي، مناقشة مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء، دعم إنشاء مشروعات بحثية مشتركة تخدم التنمية المستدامة.ويمثل المنتدى خطوة استراتيجية نحو بناء جسور معرفية بين الحضارتين العربية والروسية، ويعكس حرص جامعة حلوان على أن تكون مركزًا فاعلًا في دعم الحوار الأكاديمي الدولي، بما يسهم في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، ويدعم رؤية مصر في تعزيز مكانتها العلمية عالميًا.

