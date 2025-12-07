نائب رئيس جامعة الملك سعود لـ"سبوتنيك": التعاون مع روسيا في مجال الفضاء والتكنولوجيا ذو أولوية عربية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
09:31 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية تخدم مصالح واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251207/نائب-رئيس-جامعة-الملك-سعود-لـسبوتنيك-التعاون-مع-روسيا-في-مجال-الفضاء-والتكنولوجيا-ذو-أولوية-عربية-1107912764.html
نائب رئيس جامعة الملك سعود لـ"سبوتنيك": التعاون مع روسيا في مجال الفضاء والتكنولوجيا ذو أولوية عربية
نائب رئيس جامعة الملك سعود لـ"سبوتنيك": التعاون مع روسيا في مجال الفضاء والتكنولوجيا ذو أولوية عربية
سبوتنيك عربي
صرح الدكتور عبدالله بن محمد الصقير، نائب رئيس جامعة الملك سعود السعودية، بأن التعاون مع روسيا في مجال الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة له أولوية للدول العربية. 07.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-07T14:52+0000
2025-12-07T14:52+0000
حصري
روسيا
مصر
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107900446_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6dfceb51eddc0e739beb347b64547e3b.jpg
وأوضح أن هناك تعاونا كبيرا وواضحا بين الجامعات العربية والروسية، في كافة المجالات خصوصا في مجال الذكاء الاصطناعي والفضاء، لأن الروس لهم باع طويل في هذا المجال.وأكد لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الأحد، على هامش المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية بالقاهرة، أن الجامعات بوجه عام هي التي تكون مؤهلة في أي دولة أن تقود البحث العلمي والتعاون البحثي مع الجامعات سواء في الجامعات الروسية أو الجامعات الثانية، كما أن الجامعات الروسية لها خبرة كبيرة في مجال أبحاث الفضاء.وأوضح الدكتور الصقير أن "هناك فرصة لجامعة الدول العربية أن نستغل الفرصة هذه وأن نتعاون مع الروس في مجالات الفضاء بالإضافة إلى المجالات الثانية مثل مجال الذكاء الاصطناعي، والمجالات والـ Data بالنسبة للـ Data هذه كلها صراحة من المهم جدا أن الجامعات العربية تستفيد من خبرة الجامعات الروسية ليس فقط خبرة تلك الجامعات لكن أيضا خبرة الجامعات العالمية".وأكد أن لروسيا باع طويل وأبحاث كبيرة متقدمة بشكل كبير سواء في مجال الذكاء الاصطناعي أو أبحاث الفضاء، لأنه الآن خصوصاً الذكاء الاصطناعي هو النقل النوعي سيكون رمانة الميزان في المستقبل، والمستقبل هنا يعني أنه الطرق التقليدية اللي كانت موجودة قبل هذا الوقت لن يكون لها دور بالمستقبل.وأشار الدكتور الصقير إلى أن "الذكاء الاصطناعي يساعد ويساهم في كل شيء في حياتنا اليوم فضلا عن أن الأبحاث والأشياء التي تساعد على تقدم البشرية، موجودة في هذا المجال".وحول ملف نقل التكنولوجيا والمساهمة في توطين الصناعات، أفاد الدكتور عبدالله بن محمد الصقير، بأن "روسيا تسهم أو تساهم بشكل كبير في مسألة مد الدول العربية بالتكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات، موضحا أن بالنسبة للمملكة السعودية، هناك تعاون كبير ومشترك بينها وبين روسيا.وأشار إلى أن الهدف السعودي ليس فقط شراء التقنية ولكن توطين تلك التقنية ونحن يهمنا الارتقاء بالعلم والارتقاء بالمجتمع والارتقاء بالأبحاث العلمية.وأوضح أن "هناك تحديات كبيرة بالنسبة للذكاء الاصطناعي، ما كانت موجودة قبل التحديات، هذه لا شك بالنسبة للمثال روسيا عندهم أبحاث كثيرة في موضوع أو ملف التحديات، وهناك فرصة كبيرة بالنسبة للجامعات العربية أنه تستفيد من الخبرة الروسية".وانطلقت، صباح اليوم الأحد، فعاليات المنتدى الخامس لـ "اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية"، والذي تستضيفه جامعة حلوان تحت شعار: "جسور حضارات المعرفة: التعليم، الابتكار، والمستقبل المستدام"، يومي 7 و8 ديسمبر/كانون الأول في القاهرة.يشكل المنتدى بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد الجامعات الروسية، منصة دولية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية في العالم العربي وروسيا، ومناقشة مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة، الذكاء الاصطناعي، وعلوم الفضاء.ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات العربية والروسية، تبادل الخبرات في مجالات التعليم والابتكار والبحث العلمي، مناقشة مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء، دعم إنشاء مشروعات بحثية مشتركة تخدم التنمية المستدامة.ويمثل المنتدى خطوة استراتيجية نحو بناء جسور معرفية بين الحضارتين العربية والروسية، ويعكس حرص جامعة حلوان على أن تكون مركزًا فاعلًا في دعم الحوار الأكاديمي الدولي، بما يسهم في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، ويدعم رؤية مصر في تعزيز مكانتها العلمية عالميًا.
https://sarabic.ae/20251207/مستشار-رئيس-جامعة-حلوان-نتطلع-لزيادة-التعاون-الثقافي-والفني-مع-الجانب-الروسي-1107910523.html
https://sarabic.ae/20251207/رئيس-جامعة-العاصمة-نقل-الخبرات-والتعاون-بين-مصر-وروسيا-يحتل-مرتبة-متقدمة-وذات-خصوصية--1107909932.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107900446_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a26f8d7a00c883a7db43e7d97003e170.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, روسيا, مصر, العالم العربي, الأخبار
حصري, روسيا, مصر, العالم العربي, الأخبار

نائب رئيس جامعة الملك سعود لـ"سبوتنيك": التعاون مع روسيا في مجال الفضاء والتكنولوجيا ذو أولوية عربية

14:52 GMT 07.12.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA / انطلاق فعاليات المنتدى الخامس لـ "اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية" بالقاهرةانطلاق فعاليات المنتدى الخامس لـ "اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية" بالقاهرة
انطلاق فعاليات المنتدى الخامس لـ اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA / انطلاق فعاليات المنتدى الخامس لـ "اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية" بالقاهرة
تابعنا عبر
حصري
صرح الدكتور عبدالله بن محمد الصقير، نائب رئيس جامعة الملك سعود السعودية، بأن التعاون مع روسيا في مجال الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة له أولوية للدول العربية.
وأوضح أن هناك تعاونا كبيرا وواضحا بين الجامعات العربية والروسية، في كافة المجالات خصوصا في مجال الذكاء الاصطناعي والفضاء، لأن الروس لهم باع طويل في هذا المجال.
مستشار رئيس جامعة حلوان للفنون والثقافة في مصر، الدكتور أشرف رضا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
مستشار رئيس جامعة حلوان: نتطلع لزيادة التعاون الثقافي والفني مع الجانب الروسي
14:00 GMT
وأكد لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الأحد، على هامش المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية بالقاهرة، أن الجامعات بوجه عام هي التي تكون مؤهلة في أي دولة أن تقود البحث العلمي والتعاون البحثي مع الجامعات سواء في الجامعات الروسية أو الجامعات الثانية، كما أن الجامعات الروسية لها خبرة كبيرة في مجال أبحاث الفضاء.
وأوضح الدكتور الصقير أن "هناك فرصة لجامعة الدول العربية أن نستغل الفرصة هذه وأن نتعاون مع الروس في مجالات الفضاء بالإضافة إلى المجالات الثانية مثل مجال الذكاء الاصطناعي، والمجالات والـ Data بالنسبة للـ Data هذه كلها صراحة من المهم جدا أن الجامعات العربية تستفيد من خبرة الجامعات الروسية ليس فقط خبرة تلك الجامعات لكن أيضا خبرة الجامعات العالمية".
وأكد أن لروسيا باع طويل وأبحاث كبيرة متقدمة بشكل كبير سواء في مجال الذكاء الاصطناعي أو أبحاث الفضاء، لأنه الآن خصوصاً الذكاء الاصطناعي هو النقل النوعي سيكون رمانة الميزان في المستقبل، والمستقبل هنا يعني أنه الطرق التقليدية اللي كانت موجودة قبل هذا الوقت لن يكون لها دور بالمستقبل.
وأشار الدكتور الصقير إلى أن "الذكاء الاصطناعي يساعد ويساهم في كل شيء في حياتنا اليوم فضلا عن أن الأبحاث والأشياء التي تساعد على تقدم البشرية، موجودة في هذا المجال".
رئيس جامعة العاصمة السيد قنديل: نقل الخبرات والتعاون بين مصر وروسيا يحتل مرتبة متقدمة وذات خصوصية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
رئيس جامعة العاصمة: نقل الخبرات والتعاون بين مصر وروسيا يحتل مرتبة متقدمة وذات خصوصية.. فيديو
13:03 GMT
وحول ملف نقل التكنولوجيا والمساهمة في توطين الصناعات، أفاد الدكتور عبدالله بن محمد الصقير، بأن "روسيا تسهم أو تساهم بشكل كبير في مسألة مد الدول العربية بالتكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات، موضحا أن بالنسبة للمملكة السعودية، هناك تعاون كبير ومشترك بينها وبين روسيا.
وأشار إلى أن الهدف السعودي ليس فقط شراء التقنية ولكن توطين تلك التقنية ونحن يهمنا الارتقاء بالعلم والارتقاء بالمجتمع والارتقاء بالأبحاث العلمية.
وأوضح أن "هناك تحديات كبيرة بالنسبة للذكاء الاصطناعي، ما كانت موجودة قبل التحديات، هذه لا شك بالنسبة للمثال روسيا عندهم أبحاث كثيرة في موضوع أو ملف التحديات، وهناك فرصة كبيرة بالنسبة للجامعات العربية أنه تستفيد من الخبرة الروسية".
وانطلقت، صباح اليوم الأحد، فعاليات المنتدى الخامس لـ "اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية"، والذي تستضيفه جامعة حلوان تحت شعار: "جسور حضارات المعرفة: التعليم، الابتكار، والمستقبل المستدام"، يومي 7 و8 ديسمبر/كانون الأول في القاهرة.
يشكل المنتدى بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد الجامعات الروسية، منصة دولية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية في العالم العربي وروسيا، ومناقشة مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة، الذكاء الاصطناعي، وعلوم الفضاء.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات العربية والروسية، تبادل الخبرات في مجالات التعليم والابتكار والبحث العلمي، مناقشة مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء، دعم إنشاء مشروعات بحثية مشتركة تخدم التنمية المستدامة.
ويمثل المنتدى خطوة استراتيجية نحو بناء جسور معرفية بين الحضارتين العربية والروسية، ويعكس حرص جامعة حلوان على أن تكون مركزًا فاعلًا في دعم الحوار الأكاديمي الدولي، بما يسهم في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، ويدعم رؤية مصر في تعزيز مكانتها العلمية عالميًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала