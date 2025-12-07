https://sarabic.ae/20251207/رئيس-جامعة-العاصمة-نقل-الخبرات-والتعاون-بين-مصر-وروسيا-يحتل-مرتبة-متقدمة-وذات-خصوصية--1107909932.html

رئيس جامعة العاصمة: نقل الخبرات والتعاون بين مصر وروسيا يحتل مرتبة متقدمة وذات خصوصية

رئيس جامعة العاصمة: نقل الخبرات والتعاون بين مصر وروسيا يحتل مرتبة متقدمة وذات خصوصية

أكد السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة (حلوان سابقا)، أهمية المنتدى الخامس لـ"اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية" كمنصة حيوية للجامعات المصرية والعربية، مشددًا... 07.12.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هذا التعاون "كلل بمفاعل الضبعة للطاقة النووية"، مؤكدًا أن "روسيا من الدول الصديقة لمصر والتي تصدر لها تكنولوجيا على عكس دول أخرى"، وأن "التحالف بيننا هام جدا، نضعه في إطار علمي بين الجامعات وبعضها". وأضاف: "لدينا حوالي 50 جامعة عربية، غير الجامعات المصرية بالطبع، والتي ينتج عنها اتفاقيات كثيرة، تبادل أساتذة وطلبة، شهادات مشتركة و شهادات مزدوجة". وأبرز أن "جامعاتنا لديها تاريخ كبير والجامعات الروسية كبيرة ومعروف مدى حجمها أيضًا وأنها بتمتاز بعلوم متقدمة في مجالات كثيرة جدا"، مشيرًا إلى أن "الذكاء الاصطناعي يعتبر علم العصر المتطور بشكل سريع، ونحن كجامعات مصرية نحاول أن نمتلك هذه التكنولوجيا ونعمل على هذا، وجود شريك روسي معنا في هذا الأمر يسهل الأمور". وانطلقت صباح اليوم الأحد، فعاليات المنتدى الخامس لـ "اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية"، والذي تستضيفه جامعة حلوان تحت شعار: "جسور حضارات المعرفة: التعليم، الابتكار، والمستقبل المستدام" يوم 7 و8 ديسمبر بالقاهرة.يشكل المنتدى بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد الجامعات الروسية، منصة دولية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية في العالم العربي وروسيا، ومناقشة مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة، الذكاء الاصطناعي، وعلوم الفضاء.ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات العربية والروسية، تبادل الخبرات في مجالات التعليم والابتكار والبحث العلمي، مناقشة مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء، دعم إنشاء مشروعات بحثية مشتركة تخدم التنمية المستدامة.ويمثل المنتدى خطوة استراتيجية نحو بناء جسور معرفية بين الحضارتين العربية والروسية، ويعكس حرص جامعة حلوان على أن تكون مركزًا فاعلًا في دعم الحوار الأكاديمي الدولي، بما يسهم في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، ويدعم رؤية مصر في تعزيز مكانتها العلمية عالميًا.

