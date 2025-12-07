رئيس جامعة العاصمة: نقل الخبرات والتعاون بين مصر وروسيا يحتل مرتبة متقدمة وذات خصوصية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
09:31 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية تخدم مصالح واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251207/رئيس-جامعة-العاصمة-نقل-الخبرات-والتعاون-بين-مصر-وروسيا-يحتل-مرتبة-متقدمة-وذات-خصوصية--1107909932.html
رئيس جامعة العاصمة: نقل الخبرات والتعاون بين مصر وروسيا يحتل مرتبة متقدمة وذات خصوصية
رئيس جامعة العاصمة: نقل الخبرات والتعاون بين مصر وروسيا يحتل مرتبة متقدمة وذات خصوصية
سبوتنيك عربي
أكد السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة (حلوان سابقا)، أهمية المنتدى الخامس لـ"اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية" كمنصة حيوية للجامعات المصرية والعربية، مشددًا... 07.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-07T13:03+0000
2025-12-07T13:03+0000
حصري
أخبار مصر الآن
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107909773_4:0:1277:716_1920x0_80_0_0_d1b8d8966be1e0fae51b547f86bb4f02.jpg
وأوضح في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هذا التعاون "كلل بمفاعل الضبعة للطاقة النووية"، مؤكدًا أن "روسيا من الدول الصديقة لمصر والتي تصدر لها تكنولوجيا على عكس دول أخرى"، وأن "التحالف بيننا هام جدا، نضعه في إطار علمي بين الجامعات وبعضها". وأضاف: "لدينا حوالي 50 جامعة عربية، غير الجامعات المصرية بالطبع، والتي ينتج عنها اتفاقيات كثيرة، تبادل أساتذة وطلبة، شهادات مشتركة و شهادات مزدوجة". وأبرز أن "جامعاتنا لديها تاريخ كبير والجامعات الروسية كبيرة ومعروف مدى حجمها أيضًا وأنها بتمتاز بعلوم متقدمة في مجالات كثيرة جدا"، مشيرًا إلى أن "الذكاء الاصطناعي يعتبر علم العصر المتطور بشكل سريع، ونحن كجامعات مصرية نحاول أن نمتلك هذه التكنولوجيا ونعمل على هذا، وجود شريك روسي معنا في هذا الأمر يسهل الأمور". وانطلقت صباح اليوم الأحد، فعاليات المنتدى الخامس لـ "اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية"، والذي تستضيفه جامعة حلوان تحت شعار: "جسور حضارات المعرفة: التعليم، الابتكار، والمستقبل المستدام" يوم 7 و8 ديسمبر بالقاهرة.يشكل المنتدى بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد الجامعات الروسية، منصة دولية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية في العالم العربي وروسيا، ومناقشة مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة، الذكاء الاصطناعي، وعلوم الفضاء.ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات العربية والروسية، تبادل الخبرات في مجالات التعليم والابتكار والبحث العلمي، مناقشة مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء، دعم إنشاء مشروعات بحثية مشتركة تخدم التنمية المستدامة.ويمثل المنتدى خطوة استراتيجية نحو بناء جسور معرفية بين الحضارتين العربية والروسية، ويعكس حرص جامعة حلوان على أن تكون مركزًا فاعلًا في دعم الحوار الأكاديمي الدولي، بما يسهم في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، ويدعم رؤية مصر في تعزيز مكانتها العلمية عالميًا.
https://sarabic.ae/20251207/انطلاق-فعاليات-المنتدى-الخامس-لـ-اتحاد-رؤساء-الجامعات-الروسية-والعربية-بالقاهرة-صور-وفيديو--1107901309.html
https://sarabic.ae/20251207/مصر-المنتدى-الخامس-للجامعات-الروسية-والعربية-يجسد-إرادة-مشتركة-لتعميق-التعاون-في-مختلف-المجالات-1107904202.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107909773_163:0:1118:716_1920x0_80_0_0_3a08e5dfd09006932c5eb1ef6924e4d1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار مصر الآن, روسيا
حصري, أخبار مصر الآن, روسيا

رئيس جامعة العاصمة: نقل الخبرات والتعاون بين مصر وروسيا يحتل مرتبة متقدمة وذات خصوصية

13:03 GMT 07.12.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA / رئيس جامعة العاصمة السيد قنديل: نقل الخبرات والتعاون بين مصر وروسيا يحتل مرتبة متقدمة وذات خصوصيةرئيس جامعة العاصمة السيد قنديل: نقل الخبرات والتعاون بين مصر وروسيا يحتل مرتبة متقدمة وذات خصوصية
رئيس جامعة العاصمة السيد قنديل: نقل الخبرات والتعاون بين مصر وروسيا يحتل مرتبة متقدمة وذات خصوصية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA / رئيس جامعة العاصمة السيد قنديل: نقل الخبرات والتعاون بين مصر وروسيا يحتل مرتبة متقدمة وذات خصوصية
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أكد السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة (حلوان سابقا)، أهمية المنتدى الخامس لـ"اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية" كمنصة حيوية للجامعات المصرية والعربية، مشددًا على أن "التعاون العلمي والأكاديمي مع روسيا من قديم الأزل، ونتج عنه مدارس كثيرة علمية وأكاديمية في مصر، مؤكدًا وجود أكاديميات فنون كثيرة واكاديميات تكنولوجية وعلمية".
وأوضح في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هذا التعاون "كلل بمفاعل الضبعة للطاقة النووية"، مؤكدًا أن "روسيا من الدول الصديقة لمصر والتي تصدر لها تكنولوجيا على عكس دول أخرى"، وأن "التحالف بيننا هام جدا، نضعه في إطار علمي بين الجامعات وبعضها".
انطلاق فعاليات المنتدى الخامس لـ اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
انطلاق فعاليات المنتدى الخامس لـ "اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية" بالقاهرة.. صور وفيديو
09:54 GMT
وأضاف: "لدينا حوالي 50 جامعة عربية، غير الجامعات المصرية بالطبع، والتي ينتج عنها اتفاقيات كثيرة، تبادل أساتذة وطلبة، شهادات مشتركة و شهادات مزدوجة".
وأشار إلى أن "بالفعل روسيا تمد مصر بالتكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي والفضاء، لكن أي تعاون يجب أن يكون مدعوم بمنظومة علمية قوية، وهذا ما نحاول تأكيده الآن لأننا بحاجة إلى شهادات مشتركة وإلى تبادل أساتذة وطلاب ومحتاجين نقل التكنولوجيا بشكل مهم مثل الطاقة النووية وعلوم الفضاء وعلوم الزراعة".
وأبرز أن "جامعاتنا لديها تاريخ كبير والجامعات الروسية كبيرة ومعروف مدى حجمها أيضًا وأنها بتمتاز بعلوم متقدمة في مجالات كثيرة جدا"، مشيرًا إلى أن "الذكاء الاصطناعي يعتبر علم العصر المتطور بشكل سريع، ونحن كجامعات مصرية نحاول أن نمتلك هذه التكنولوجيا ونعمل على هذا، وجود شريك روسي معنا في هذا الأمر يسهل الأمور".

وأضاف: أن "لدينا جامعات كثيرة مثل كازان وأورال وسانت بطرسبرغ، ونحاول عمل تعاون مع جامعة موسكو، ولدينا مذكرات تفاهم بنبدأها بهذا الشكل، وفي القريب العاجل بعد أخذ الخطوات الرسمية بتتحول لبروتوكولات مهمة"، معربًا عن أن "الاتفاقيات التي تم توقيعها بين وزارة التعليم العالي الروسية ونظيرتها المصرية تعطي مساحة للجامعات أن تنطوي تحتها وسيكون تعاون مثمر".

وانطلقت صباح اليوم الأحد، فعاليات المنتدى الخامس لـ "اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية"، والذي تستضيفه جامعة حلوان تحت شعار: "جسور حضارات المعرفة: التعليم، الابتكار، والمستقبل المستدام" يوم 7 و8 ديسمبر بالقاهرة.
وزير التعليم العالي المصري: المنتدى الخامس للجامعات الروسية والعربية يجسد إرادة مشتركة لتعميق التعاون في مختلف المجالات - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
مصر: المنتدى الخامس للجامعات الروسية والعربية يجسد إرادة مشتركة لتعميق التعاون في مختلف المجالات
11:57 GMT
يشكل المنتدى بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد الجامعات الروسية، منصة دولية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية في العالم العربي وروسيا، ومناقشة مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة، الذكاء الاصطناعي، وعلوم الفضاء.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات العربية والروسية، تبادل الخبرات في مجالات التعليم والابتكار والبحث العلمي، مناقشة مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء، دعم إنشاء مشروعات بحثية مشتركة تخدم التنمية المستدامة.
ويمثل المنتدى خطوة استراتيجية نحو بناء جسور معرفية بين الحضارتين العربية والروسية، ويعكس حرص جامعة حلوان على أن تكون مركزًا فاعلًا في دعم الحوار الأكاديمي الدولي، بما يسهم في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، ويدعم رؤية مصر في تعزيز مكانتها العلمية عالميًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала