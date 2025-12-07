https://sarabic.ae/20251207/رئيس-جامعة-العاصمة-نقل-الخبرات-والتعاون-بين-مصر-وروسيا-يحتل-مرتبة-متقدمة-وذات-خصوصية--1107909932.html
رئيس جامعة العاصمة: نقل الخبرات والتعاون بين مصر وروسيا يحتل مرتبة متقدمة وذات خصوصية
رئيس جامعة العاصمة: نقل الخبرات والتعاون بين مصر وروسيا يحتل مرتبة متقدمة وذات خصوصية
سبوتنيك عربي
أكد السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة (حلوان سابقا)، أهمية المنتدى الخامس لـ"اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية" كمنصة حيوية للجامعات المصرية والعربية، مشددًا... 07.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-07T13:03+0000
2025-12-07T13:03+0000
2025-12-07T13:03+0000
حصري
أخبار مصر الآن
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107909773_4:0:1277:716_1920x0_80_0_0_d1b8d8966be1e0fae51b547f86bb4f02.jpg
وأوضح في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هذا التعاون "كلل بمفاعل الضبعة للطاقة النووية"، مؤكدًا أن "روسيا من الدول الصديقة لمصر والتي تصدر لها تكنولوجيا على عكس دول أخرى"، وأن "التحالف بيننا هام جدا، نضعه في إطار علمي بين الجامعات وبعضها". وأضاف: "لدينا حوالي 50 جامعة عربية، غير الجامعات المصرية بالطبع، والتي ينتج عنها اتفاقيات كثيرة، تبادل أساتذة وطلبة، شهادات مشتركة و شهادات مزدوجة". وأبرز أن "جامعاتنا لديها تاريخ كبير والجامعات الروسية كبيرة ومعروف مدى حجمها أيضًا وأنها بتمتاز بعلوم متقدمة في مجالات كثيرة جدا"، مشيرًا إلى أن "الذكاء الاصطناعي يعتبر علم العصر المتطور بشكل سريع، ونحن كجامعات مصرية نحاول أن نمتلك هذه التكنولوجيا ونعمل على هذا، وجود شريك روسي معنا في هذا الأمر يسهل الأمور". وانطلقت صباح اليوم الأحد، فعاليات المنتدى الخامس لـ "اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية"، والذي تستضيفه جامعة حلوان تحت شعار: "جسور حضارات المعرفة: التعليم، الابتكار، والمستقبل المستدام" يوم 7 و8 ديسمبر بالقاهرة.يشكل المنتدى بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد الجامعات الروسية، منصة دولية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية في العالم العربي وروسيا، ومناقشة مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة، الذكاء الاصطناعي، وعلوم الفضاء.ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات العربية والروسية، تبادل الخبرات في مجالات التعليم والابتكار والبحث العلمي، مناقشة مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء، دعم إنشاء مشروعات بحثية مشتركة تخدم التنمية المستدامة.ويمثل المنتدى خطوة استراتيجية نحو بناء جسور معرفية بين الحضارتين العربية والروسية، ويعكس حرص جامعة حلوان على أن تكون مركزًا فاعلًا في دعم الحوار الأكاديمي الدولي، بما يسهم في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، ويدعم رؤية مصر في تعزيز مكانتها العلمية عالميًا.
https://sarabic.ae/20251207/انطلاق-فعاليات-المنتدى-الخامس-لـ-اتحاد-رؤساء-الجامعات-الروسية-والعربية-بالقاهرة-صور-وفيديو--1107901309.html
https://sarabic.ae/20251207/مصر-المنتدى-الخامس-للجامعات-الروسية-والعربية-يجسد-إرادة-مشتركة-لتعميق-التعاون-في-مختلف-المجالات-1107904202.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107909773_163:0:1118:716_1920x0_80_0_0_3a08e5dfd09006932c5eb1ef6924e4d1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
حصري, أخبار مصر الآن, روسيا
حصري, أخبار مصر الآن, روسيا
رئيس جامعة العاصمة: نقل الخبرات والتعاون بين مصر وروسيا يحتل مرتبة متقدمة وذات خصوصية
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
أكد السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة (حلوان سابقا)، أهمية المنتدى الخامس لـ"اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية" كمنصة حيوية للجامعات المصرية والعربية، مشددًا على أن "التعاون العلمي والأكاديمي مع روسيا من قديم الأزل، ونتج عنه مدارس كثيرة علمية وأكاديمية في مصر، مؤكدًا وجود أكاديميات فنون كثيرة واكاديميات تكنولوجية وعلمية".
وأوضح في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هذا التعاون "كلل بمفاعل الضبعة
للطاقة النووية"، مؤكدًا أن "روسيا من الدول الصديقة لمصر والتي تصدر لها تكنولوجيا على عكس دول أخرى"، وأن "التحالف بيننا هام جدا، نضعه في إطار علمي بين الجامعات وبعضها".
وأضاف: "لدينا حوالي 50 جامعة عربية، غير الجامعات المصرية بالطبع، والتي ينتج عنها اتفاقيات كثيرة، تبادل أساتذة وطلبة، شهادات مشتركة و شهادات مزدوجة".
وأشار إلى أن "بالفعل روسيا تمد مصر بالتكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي والفضاء، لكن أي تعاون يجب أن يكون مدعوم بمنظومة علمية قوية، وهذا ما نحاول تأكيده الآن لأننا بحاجة إلى شهادات مشتركة وإلى تبادل أساتذة وطلاب ومحتاجين نقل التكنولوجيا بشكل مهم مثل الطاقة النووية وعلوم الفضاء وعلوم الزراعة".
وأبرز أن "جامعاتنا لديها تاريخ كبير والجامعات الروسية
كبيرة ومعروف مدى حجمها أيضًا وأنها بتمتاز بعلوم متقدمة في مجالات كثيرة جدا"، مشيرًا إلى أن "الذكاء الاصطناعي يعتبر علم العصر المتطور بشكل سريع، ونحن كجامعات مصرية نحاول أن نمتلك هذه التكنولوجيا ونعمل على هذا، وجود شريك روسي معنا في هذا الأمر يسهل الأمور".
وأضاف: أن "لدينا جامعات كثيرة مثل كازان وأورال وسانت بطرسبرغ، ونحاول عمل تعاون مع جامعة موسكو، ولدينا مذكرات تفاهم بنبدأها بهذا الشكل، وفي القريب العاجل بعد أخذ الخطوات الرسمية بتتحول لبروتوكولات مهمة"، معربًا عن أن "الاتفاقيات التي تم توقيعها بين وزارة التعليم العالي الروسية ونظيرتها المصرية تعطي مساحة للجامعات أن تنطوي تحتها وسيكون تعاون مثمر".
وانطلقت صباح اليوم الأحد، فعاليات المنتدى الخامس لـ "اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية"، والذي تستضيفه جامعة حلوان تحت شعار: "جسور حضارات المعرفة: التعليم، الابتكار، والمستقبل المستدام" يوم 7 و8 ديسمبر بالقاهرة.
يشكل المنتدى بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد الجامعات الروسية
، منصة دولية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية في العالم العربي وروسيا، ومناقشة مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة، الذكاء الاصطناعي، وعلوم الفضاء.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات العربية والروسية، تبادل الخبرات في مجالات التعليم والابتكار والبحث العلمي، مناقشة مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء، دعم إنشاء مشروعات بحثية مشتركة تخدم التنمية المستدامة.
ويمثل المنتدى خطوة استراتيجية نحو بناء جسور معرفية بين الحضارتين العربية والروسية، ويعكس حرص جامعة حلوان على أن تكون مركزًا فاعلًا في دعم الحوار الأكاديمي الدولي
، بما يسهم في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، ويدعم رؤية مصر في تعزيز مكانتها العلمية عالميًا.