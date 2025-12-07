عربي
مصر: المنتدى الخامس للجامعات الروسية والعربية يجسد إرادة مشتركة لتعميق التعاون في مختلف المجالات
مصر: المنتدى الخامس للجامعات الروسية والعربية يجسد إرادة مشتركة لتعميق التعاون في مختلف المجالات
وأضاف في كلمته خلال افتتاح المنتدى الخامس بالقاهرة، إن هذا العنوان لا يمثل شعارًا فحسب، بل يعكس حاجة ملحة لواقع عالمي متسارع، يتطلب منا جميعًا أن نتشارك الخبرات، وأن نؤمن بأن المستقبل لا يصنع منفردًا، بل عبر الشراكات وبناء الجسور بين الأمم.وتابع: "لقد شهدت العلاقات العربية الروسية والمصرية الروسية، على وجه الخصوص، مسارًا طويلًا من التعاون في مختلف المجالات واليوم تتجدد هذه الشراكة في مجال يعد حجر الزاوية للتنمية والتعليم والبحث العلمي والاتفاقيات ويأتي هذا المنتدى ليجسد إرادة مشتركة لتعميق التعاون في ملفات بالغة الأهمية من بينها علوم الفضاء والطيران والتعاون العربي الروسي في هذا المجال وكذلك في مجال الذكاء الاصطناعي ودمجه في التعليم والبحث والإدارة الجامعية وبناء منظومات بحثية مشتركة تسهم في تطوير الابتكار وتوطين التكنولوجيا وتعزيز الدبلوماسية العلمية بين الجامعات باعتبارها قوة ناعمة قادرة على صنع الفهم المتبادل والسلام.واستطرد: "نحن أيضًا في مصر نفتح أبواب بنك المعرفة المصرية أحد أكبر المكتبات الرقمية في العالم للتعاون البحثي بين الجامعات العربية والروسية بما يتيح منصات موحدة للمعرفة والوصول إلى المحتوى العلمي الرصين ودعم الباحثين في مشاريع مشتركة تعزز الابتكار وتعظم المخرجات العلمية".وانطلقت صباح اليوم الأحد فعاليات المنتدى الخامس لـ "اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية"، والذي تستضيفه جامعة حلوان تحت شعار: "جسور حضارات المعرفة: التعليم، الابتكار، والمستقبل المستدام" يوم 7 و8 ديسمبر بالقاهرة.يشكل المنتدى بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد الجامعات الروسية، منصة دولية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية في العالم العربي وروسيا، ومناقشة مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة، الذكاء الاصطناعي، وعلوم الفضاء.ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات العربية والروسية، تبادل الخبرات في مجالات التعليم والابتكار والبحث العلمي، مناقشة مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء، دعم إنشاء مشروعات بحثية مشتركة تخدم التنمية المستدامة.ويمثل المنتدى خطوة استراتيجية نحو بناء جسور معرفية بين الحضارتين العربية والروسية، ويعكس حرص جامعة حلوان على أن تكون مركزًا فاعلًا في دعم الحوار الأكاديمي الدولي، بما يسهم في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، ويدعم رؤية مصر في تعزيز مكانتها العلمية عالميًا.
مصر: المنتدى الخامس للجامعات الروسية والعربية يجسد إرادة مشتركة لتعميق التعاون في مختلف المجالات

11:57 GMT 07.12.2025 (تم التحديث: 12:24 GMT 07.12.2025)
قال وزير التعليم العالي المصري أيمن عاشور: إن "افتتاح المنتدى الخامس للجامعات الروسية والعربية يجمع بين صفوة قادة التعليم العالي في العالم العربي وجمهورية روسيا الاتحادية تحت عنوان يحمل دلالات عميقة بشعار حضارات المعرفة: التعليم، الابتكار، والمستقبل المستدام".
وأضاف في كلمته خلال افتتاح المنتدى الخامس بالقاهرة، إن هذا العنوان لا يمثل شعارًا فحسب، بل يعكس حاجة ملحة لواقع عالمي متسارع، يتطلب منا جميعًا أن نتشارك الخبرات، وأن نؤمن بأن المستقبل لا يصنع منفردًا، بل عبر الشراكات وبناء الجسور بين الأمم.
وتابع: "لقد شهدت العلاقات العربية الروسية والمصرية الروسية، على وجه الخصوص، مسارًا طويلًا من التعاون في مختلف المجالات واليوم تتجدد هذه الشراكة في مجال يعد حجر الزاوية للتنمية والتعليم والبحث العلمي والاتفاقيات ويأتي هذا المنتدى ليجسد إرادة مشتركة لتعميق التعاون في ملفات بالغة الأهمية من بينها علوم الفضاء والطيران والتعاون العربي الروسي في هذا المجال وكذلك في مجال الذكاء الاصطناعي ودمجه في التعليم والبحث والإدارة الجامعية وبناء منظومات بحثية مشتركة تسهم في تطوير الابتكار وتوطين التكنولوجيا وتعزيز الدبلوماسية العلمية بين الجامعات باعتبارها قوة ناعمة قادرة على صنع الفهم المتبادل والسلام.

وأضاف: "يسعدنا اليوم إطلاق المجمع الطبي الجديد لجامعة العاصمة حلوان سابقًا والذي يمثل إضافة نوعية للبنية التحتية التعليمية والطبية في مصر وخطوة لتعزيز جودة الخدمات والتدريب الطبي.

واستطرد: "نحن أيضًا في مصر نفتح أبواب بنك المعرفة المصرية أحد أكبر المكتبات الرقمية في العالم للتعاون البحثي بين الجامعات العربية والروسية بما يتيح منصات موحدة للمعرفة والوصول إلى المحتوى العلمي الرصين ودعم الباحثين في مشاريع مشتركة تعزز الابتكار وتعظم المخرجات العلمية".
وأردف: "كما نرحب بإتاحة مسارات تعاون بين بنك المعرفة المصري والجامعات الروسية أسوة بما وقعناه مع اتحاد الجامعات العربية هذا العام وذلك لتطوير منصات تعليم رقمي مشتركة وتبادل المحتوى العلمي وتدريب فرق البحث على أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي."

وانطلقت صباح اليوم الأحد فعاليات المنتدى الخامس لـ "اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية"، والذي تستضيفه جامعة حلوان تحت شعار: "جسور حضارات المعرفة: التعليم، الابتكار، والمستقبل المستدام" يوم 7 و8 ديسمبر بالقاهرة.
يشكل المنتدى بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد الجامعات الروسية، منصة دولية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية في العالم العربي وروسيا، ومناقشة مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة، الذكاء الاصطناعي، وعلوم الفضاء.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات العربية والروسية، تبادل الخبرات في مجالات التعليم والابتكار والبحث العلمي، مناقشة مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء، دعم إنشاء مشروعات بحثية مشتركة تخدم التنمية المستدامة.
ويمثل المنتدى خطوة استراتيجية نحو بناء جسور معرفية بين الحضارتين العربية والروسية، ويعكس حرص جامعة حلوان على أن تكون مركزًا فاعلًا في دعم الحوار الأكاديمي الدولي، بما يسهم في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، ويدعم رؤية مصر في تعزيز مكانتها العلمية عالميًا.
