رئيس مجلس الدولة الصيني: الآثار المدمرة للتعريفات الجمركية أصبحت أكثر وضوحا حول العالم
وأوضح لي تشيانغ، خلال لقائه في بكين مع رؤساء المنظمات الاقتصادية الدولية، أن العام الماضي شهد "تغيرات دولية معقدة وعميقة"، ناجمة عن تصاعد السياسات الأحادية والحمائية، وتفاقم الاضطرابات الجيوسياسية، وضعف فعالية منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية.وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي واجه خلال عام 2025 تقلبات حادة وتراجعا ملموسا في ظل عوامل سلبية متعددة، بينما ظهرت اتجاهات جديدة أبرزت الحاجة الملحة إلى إصلاح نظام الحوكمة الاقتصادية العالمي وتحسين بنية النظام الاقتصادي الدولي.وأضاف لي تشيانغ أن:وعقد الاجتماع السنوي لرئيس مجلس الدولة الصيني مع قادة عشر منظمات اقتصادية عالمية في مقر ضيافة الدولة دياويوتاي في بكين، بمشاركة رؤساء بنك التنمية الجديد لبريكس، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمية، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، منظمة العمل الدولية، بنك التسويات الدولية، مجلس الاستقرار المالي، البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
صرح رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، اليوم الثلاثاء، بأن التعريفات الجمركية المرتفعة التي فرضت حول العالم منذ بداية عام 2025 بدأت تكشف بشكل متزايد عن آثارها المدمرة على الاقتصادات كافة، مؤكدا أن النظام الاقتصادي الدولي يواجه ضغوطا غير مسبوقة.
وأوضح لي تشيانغ، خلال لقائه في بكين مع رؤساء المنظمات الاقتصادية الدولية، أن العام الماضي شهد "تغيرات دولية معقدة وعميقة"، ناجمة عن تصاعد السياسات الأحادية والحمائية، وتفاقم الاضطرابات الجيوسياسية، وضعف فعالية منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي
واجه خلال عام 2025 تقلبات حادة وتراجعا ملموسا في ظل عوامل سلبية متعددة، بينما ظهرت اتجاهات جديدة أبرزت الحاجة الملحة إلى إصلاح نظام الحوكمة الاقتصادية العالمي وتحسين بنية النظام الاقتصادي الدولي.
"التعريفات الجمركية تأتي في المقدمة. فمنذ بداية هذا العام، فرضت الدول حول العالم رسوما جمركية، وتزايدت الإجراءات التقييدية التجارية والاقتصادية، ما ترك أثرا خطيرا على الاقتصاد العالمي. ومع تطور الأوضاع، أصبحت النتائج المدمرة لهذه الرسوم أكثر وضوحا، فيما تتعالى الدعوات من مختلف الأطراف لحماية التجارة الحرة".
وعقد الاجتماع السنوي لرئيس مجلس الدولة الصيني مع قادة عشر منظمات اقتصادية عالمية في مقر ضيافة الدولة دياويوتاي في بكين، بمشاركة رؤساء بنك التنمية الجديد لبريكس، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمية، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، منظمة العمل الدولية، بنك التسويات الدولية، مجلس الاستقرار المالي، البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.