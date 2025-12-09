سحر الجليد الروسي... صور مذهلة لأطول حلبة تزحلق في القارة الأوروبية

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة أوستابوفسكي في مقاطعة دنيبروبتروفسك- وزارة الدفاع
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الشعب السوري قوي ويستطيع أن يخرج من الأزمات بسهولة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما تقوم به إسرائيل لا يمكن أن يؤسس لسلام حقيقي لا في غزة ولا في المنطقة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
11:43 GMT
17 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:03 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
17:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251209/1107961867.html
سحر الجليد الروسي... صور مذهلة لأطول حلبة تزحلق في القارة الأوروبية
سحر الجليد الروسي... صور مذهلة لأطول حلبة تزحلق في القارة الأوروبية
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة لحلبة التزحلق على جسر تسارسكايا في محمية متحف كولومينسكوي في موسكو، والتي تعد أطول حلبة تزحلق في... 09.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-09T09:25+0000
2025-12-09T09:25+0000
التزلج على الجليد
موسكو
متحف
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/09/1107962040_0:160:3356:2048_1920x0_80_0_0_3a7a6e0d5d9c257dfe45545212591e9a.jpg
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/09/1107962040_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d46d68f84fb2667edd5390f6905d7465.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, التزلج على الجليد, موسكو, متحف, صور
фото, التزلج على الجليد, موسكو, متحف, صور

سحر الجليد الروسي... صور مذهلة لأطول حلبة تزحلق في القارة الأوروبية

09:25 GMT 09.12.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة لحلبة التزحلق على جسر تسارسكايا في محمية متحف كولومينسكوي في موسكو، والتي تعد أطول حلبة تزحلق في القارة الأوروبية.
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

أشخاص يستمتعون بوقتهم في حلبة التزحلق على جسر تسارسكايا في محمية متحف كولومينسكوي في موسكو.

أشخاص يستمتعون بوقتهم في حلبة التزحلق على جسر تسارسكايا في محمية متحف كولومينسكوي في موسكو. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور

أشخاص يستمتعون بوقتهم في حلبة التزحلق على جسر تسارسكايا في محمية متحف كولومينسكوي في موسكو.

© Photo / MSKAgency/Vasili Kuzmichyonok

أحد الأشخاص يرتدي زي بابا نويل، ويتزحلق على الجليد على جسر تسارسكايا.

أحد الأشخاص يرتدي زي بابا نويل، ويتزحلق على الجليد على جسر تسارسكايا. - سبوتنيك عربي
2/10
© Photo / MSKAgency/Vasili Kuzmichyonok

أحد الأشخاص يرتدي زي بابا نويل، ويتزحلق على الجليد على جسر تسارسكايا.

© Photo / MSKAgency/Vasili Kuzmichyonok

فتاتان تلتقطان صورة تذكارية أثناء تزحلقهما على الجليد.

فتاتان تلتقطان صورة تذكارية أثناء تزحلقهما على الجليد. - سبوتنيك عربي
3/10
© Photo / MSKAgency/Vasili Kuzmichyonok

فتاتان تلتقطان صورة تذكارية أثناء تزحلقهما على الجليد.

© Photo / MSKAgency/Vasili Kuzmichyonok

لقطة عامة لحلبة التزحلق على جسر تسارسكايا.

لقطة عامة لحلبة التزحلق على جسر تسارسكايا. - سبوتنيك عربي
4/10
© Photo / MSKAgency/Vasili Kuzmichyonok

لقطة عامة لحلبة التزحلق على جسر تسارسكايا.

© Photo / MSKAgency/Vasili Kuzmichyonok

لقطة جانبية لجسر تسارسكايا المغطة بحبال من زينة الأضواء الصفراء، ويظهر عدد من الأشخاص يتزحلقون على الجليد.

لقطة جانبية لجسر تسارسكايا المغطة بحبال من زينة الأضواء الصفراء، ويظهر عدد من الأشخاص يتزحلقون على الجليد. - سبوتنيك عربي
5/10
© Photo / MSKAgency/Vasili Kuzmichyonok

لقطة جانبية لجسر تسارسكايا المغطة بحبال من زينة الأضواء الصفراء، ويظهر عدد من الأشخاص يتزحلقون على الجليد.

© Photo / MSKAgency/Vasili Kuzmichyonok

مجموعة من الأشخاص يستمتعون بوقتهم بالتزحلق على الجليد والتقاط الصورالتذكارية.

مجموعة من الأشخاص يستمتعون بوقتهم بالتزحلق على الجليد والتقاط الصورالتذكارية. - سبوتنيك عربي
6/10
© Photo / MSKAgency/Vasili Kuzmichyonok

مجموعة من الأشخاص يستمتعون بوقتهم بالتزحلق على الجليد والتقاط الصورالتذكارية.

© Photo / MSKAgency/Vasili Kuzmichyonok

لقطة عامة مذهلة لجسر تسارسكايا في الليل.

لقطة عامة مذهلة لجسر تسارسكايا في الليل. - سبوتنيك عربي
7/10
© Photo / MSKAgency/Vasili Kuzmichyonok

لقطة عامة مذهلة لجسر تسارسكايا في الليل.

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

شجرة عيد الميلاد تستقطب زوار حلبة التزحلق لالتقاط الصور التذكارية إلى جانبها.

شجرة عيد الميلاد تستقطب زوار حلبة التزحلق لالتقاط الصور التذكارية إلى جانبها. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور

شجرة عيد الميلاد تستقطب زوار حلبة التزحلق لالتقاط الصور التذكارية إلى جانبها.

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

طفلتان تستمتعان بوقتهما بالتزحلق على الجليد في حلبة التزحلق على جسر تسارسكايا.

طفلتان تستمتعان بوقتهما بالتزحلق على الجليد في حلبة التزحلق على جسر تسارسكايا. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور

طفلتان تستمتعان بوقتهما بالتزحلق على الجليد في حلبة التزحلق على جسر تسارسكايا.

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

لقطة مميزة لمجموعة من الأشخاص يرتدون زي "سانتا كلوز" ويتزحلقون على الجليد.

لقطة مميزة لمجموعة من الأشخاص يرتدون زي &quot;سانتا كلوز&quot; ويتزحلقون على الجليد. - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور

لقطة مميزة لمجموعة من الأشخاص يرتدون زي "سانتا كلوز" ويتزحلقون على الجليد.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала