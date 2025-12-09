https://sarabic.ae/20251209/1107961867.html
سحر الجليد الروسي... صور مذهلة لأطول حلبة تزحلق في القارة الأوروبية
سحر الجليد الروسي... صور مذهلة لأطول حلبة تزحلق في القارة الأوروبية
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة لحلبة التزحلق على جسر تسارسكايا في محمية متحف كولومينسكوي في موسكو، والتي تعد أطول حلبة تزحلق في... 09.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-09T09:25+0000
2025-12-09T09:25+0000
2025-12-09T09:25+0000
التزلج على الجليد
موسكو
متحف
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/09/1107962040_0:160:3356:2048_1920x0_80_0_0_3a7a6e0d5d9c257dfe45545212591e9a.jpg
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/09/1107962040_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d46d68f84fb2667edd5390f6905d7465.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, التزلج على الجليد, موسكو, متحف, صور
фото, التزلج على الجليد, موسكو, متحف, صور
سحر الجليد الروسي... صور مذهلة لأطول حلبة تزحلق في القارة الأوروبية
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة لحلبة التزحلق على جسر تسارسكايا في محمية متحف كولومينسكوي في موسكو، والتي تعد أطول حلبة تزحلق في القارة الأوروبية.
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور
أشخاص يستمتعون بوقتهم في حلبة التزحلق على جسر تسارسكايا في محمية متحف كولومينسكوي في موسكو.
أشخاص يستمتعون بوقتهم في حلبة التزحلق على جسر تسارسكايا في محمية متحف كولومينسكوي في موسكو.
أحد الأشخاص يرتدي زي بابا نويل، ويتزحلق على الجليد على جسر تسارسكايا.
فتاتان تلتقطان صورة تذكارية أثناء تزحلقهما على الجليد.
لقطة عامة لحلبة التزحلق على جسر تسارسكايا.
© Photo / MSKAgency/Vasili Kuzmichyonok
لقطة جانبية لجسر تسارسكايا المغطة بحبال من زينة الأضواء الصفراء، ويظهر عدد من الأشخاص يتزحلقون على الجليد.
لقطة جانبية لجسر تسارسكايا المغطة بحبال من زينة الأضواء الصفراء، ويظهر عدد من الأشخاص يتزحلقون على الجليد.
مجموعة من الأشخاص يستمتعون بوقتهم بالتزحلق على الجليد والتقاط الصورالتذكارية.
لقطة عامة مذهلة لجسر تسارسكايا في الليل.
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور
شجرة عيد الميلاد تستقطب زوار حلبة التزحلق لالتقاط الصور التذكارية إلى جانبها.
شجرة عيد الميلاد تستقطب زوار حلبة التزحلق لالتقاط الصور التذكارية إلى جانبها.
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور
طفلتان تستمتعان بوقتهما بالتزحلق على الجليد في حلبة التزحلق على جسر تسارسكايا.
طفلتان تستمتعان بوقتهما بالتزحلق على الجليد في حلبة التزحلق على جسر تسارسكايا.
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور
لقطة مميزة لمجموعة من الأشخاص يرتدون زي "سانتا كلوز" ويتزحلقون على الجليد.
لقطة مميزة لمجموعة من الأشخاص يرتدون زي "سانتا كلوز" ويتزحلقون على الجليد.