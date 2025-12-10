https://sarabic.ae/20251210/القوات-التايلاندية-تطلق-عملية-بحرية---جوية-واسعة-قرب-الحدود-الكمبودية-مع-تصاعد-التوتر-1108002009.html
القوات التايلاندية تطلق عملية بحرية - جوية واسعة قرب الحدود الكمبودية مع تصاعد التوتر
القوات التايلاندية تطلق عملية بحرية - جوية واسعة قرب الحدود الكمبودية مع تصاعد التوتر
سبوتنيك عربي
أعلنت قيادة قوات الدفاع الحدودية التايلاندية في مقاطعة ترات، اليوم الأربعاء، عن إطلاق عملية واسعة النطاق أطلقت عليها اسم "ترات براب بوراباك"، حيث نشرت قوات... 10.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-10T05:27+0000
2025-12-10T05:27+0000
2025-12-10T05:27+0000
أخبار تايلاند
كمبوديا
أخبار كمبوديا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/19/1103024750_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_790b87f5c3abbf5e33ad90cdd2dcd70a.jpg
وأوضحت القيادة في بيان لها: "في 10 ديسمبر (كانون الأول الجاري)، تولت البحرية الملكية التايلاندية صلاحيات عملياتية موسعة في قطاعها نظرًا لتصاعد الاشتباكات العسكرية مع كمبوديا".وأضاف البيان أن السفينة الحربية "تي تي إم إس ثيبا"، نُشرت في منطقة العمليات وكُلفت بتسيير دوريات استطلاع على مدار الساعة.كما حذرت البحرية التايلاندية، الصيادين التايلانديين من الإبحار قرب الحدود البحرية مع كمبوديا.وشكّل النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا أحد أطول الخلافات الإقليمية في جنوب شرق آسيا، حيث تكرر خلال العقود الماضية اندلاع اشتباكات محدودة بسبب مناطق حدودية متنازع عليها، خصوصا في محيط المعابد التاريخية والممرات الجبلية.ورغم المحاولات السابقة لتهدئة التوتر، بقي خط الحدود الممتد بين البلدين عرضة لانفجارات مفاجئة للعنف، ما أدى في كثير من الأحيان إلى سقوط ضحايا من المدنيين والعسكريين ونزوح السكان من المناطق المتاخمة.وشملت الاتفاقية آليات لمراقبة وقف إطلاق النار، وترسيم حدود مؤقتة، وتعزيز التعاون الأمني لمنع تكرار الاشتباكات. غير أن التطورات الأخيرة تشير إلى هشاشة هذا السلام، مع تجدد التوترات وعودة الاتهامات المتبادلة بين الجانبين حول المسؤولية عن إطلاق النار على الحدود.
https://sarabic.ae/20251208/الجيش-التايلاندي-يتهم-كمبوديا-بقصف-مناطق-مدنية-في-إقليم-بوريرام-1107920606.html
أخبار تايلاند
كمبوديا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/19/1103024750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e5f380d0834590c6f3d28f5ca6260dcb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تايلاند, كمبوديا, أخبار كمبوديا
أخبار تايلاند, كمبوديا, أخبار كمبوديا
القوات التايلاندية تطلق عملية بحرية - جوية واسعة قرب الحدود الكمبودية مع تصاعد التوتر
أعلنت قيادة قوات الدفاع الحدودية التايلاندية في مقاطعة ترات، اليوم الأربعاء، عن إطلاق عملية واسعة النطاق أطلقت عليها اسم "ترات براب بوراباك"، حيث نشرت قوات بحرية وجوية في ظل تصاعد الصراع مع كمبوديا.
وأوضحت القيادة في بيان لها: "في 10 ديسمبر (كانون الأول الجاري)، تولت البحرية الملكية التايلاندية
صلاحيات عملياتية موسعة في قطاعها نظرًا لتصاعد الاشتباكات العسكرية مع كمبوديا".
وأضاف البيان أن السفينة الحربية "تي تي إم إس ثيبا"، نُشرت في منطقة العمليات وكُلفت بتسيير دوريات استطلاع على مدار الساعة.
وأردف بيان قيادة قوات الدفاع الحدودية التايلاندية: "تم وضع جميع أفراد الطاقم في حالة تأهب قتالي كامل، والأسلحة جاهزة تمامًا للاستخدام الفوري في حال حدوث أي تصعيد".
كما حذرت البحرية التايلاندية، الصيادين التايلانديين من الإبحار قرب الحدود البحرية مع كمبوديا.
وشكّل النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا أحد أطول الخلافات الإقليمية في جنوب شرق آسيا، حيث تكرر خلال العقود الماضية اندلاع اشتباكات محدودة بسبب مناطق حدودية متنازع عليها، خصوصا في محيط المعابد التاريخية والممرات الجبلية.
ورغم المحاولات السابقة لتهدئة التوتر، بقي خط الحدود الممتد بين البلدين عرضة لانفجارات مفاجئة للعنف، ما أدى في كثير من الأحيان إلى سقوط ضحايا من المدنيين والعسكريين ونزوح السكان من المناطق المتاخمة.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2025، نجح البلدان في توقيع معاهدة سلام برعاية دولية بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة وُصفت حينها بأنها "اختراق دبلوماسي" مهم أنهى سنوات من التوتر المزمن.
وشملت الاتفاقية آليات لمراقبة وقف إطلاق النار، وترسيم حدود مؤقتة، وتعزيز التعاون الأمني لمنع تكرار الاشتباكات. غير أن التطورات الأخيرة تشير إلى هشاشة هذا السلام، مع تجدد التوترات وعودة الاتهامات المتبادلة بين الجانبين حول المسؤولية عن إطلاق النار على الحدود.