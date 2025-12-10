https://sarabic.ae/20251210/القوات-التايلاندية-تطلق-عملية-بحرية---جوية-واسعة-قرب-الحدود-الكمبودية-مع-تصاعد-التوتر-1108002009.html

القوات التايلاندية تطلق عملية بحرية - جوية واسعة قرب الحدود الكمبودية مع تصاعد التوتر

أعلنت قيادة قوات الدفاع الحدودية التايلاندية في مقاطعة ترات، اليوم الأربعاء، عن إطلاق عملية واسعة النطاق أطلقت عليها اسم "ترات براب بوراباك"، حيث نشرت قوات... 10.12.2025, سبوتنيك عربي

وأوضحت القيادة في بيان لها: "في 10 ديسمبر (كانون الأول الجاري)، تولت البحرية الملكية التايلاندية صلاحيات عملياتية موسعة في قطاعها نظرًا لتصاعد الاشتباكات العسكرية مع كمبوديا".وأضاف البيان أن السفينة الحربية "تي تي إم إس ثيبا"، نُشرت في منطقة العمليات وكُلفت بتسيير دوريات استطلاع على مدار الساعة.كما حذرت البحرية التايلاندية، الصيادين التايلانديين من الإبحار قرب الحدود البحرية مع كمبوديا.وشكّل النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا أحد أطول الخلافات الإقليمية في جنوب شرق آسيا، حيث تكرر خلال العقود الماضية اندلاع اشتباكات محدودة بسبب مناطق حدودية متنازع عليها، خصوصا في محيط المعابد التاريخية والممرات الجبلية.ورغم المحاولات السابقة لتهدئة التوتر، بقي خط الحدود الممتد بين البلدين عرضة لانفجارات مفاجئة للعنف، ما أدى في كثير من الأحيان إلى سقوط ضحايا من المدنيين والعسكريين ونزوح السكان من المناطق المتاخمة.وشملت الاتفاقية آليات لمراقبة وقف إطلاق النار، وترسيم حدود مؤقتة، وتعزيز التعاون الأمني لمنع تكرار الاشتباكات. غير أن التطورات الأخيرة تشير إلى هشاشة هذا السلام، مع تجدد التوترات وعودة الاتهامات المتبادلة بين الجانبين حول المسؤولية عن إطلاق النار على الحدود.

