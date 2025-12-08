https://sarabic.ae/20251208/الجيش-التايلاندي-يتهم-كمبوديا-بقصف-مناطق-مدنية-في-إقليم-بوريرام-1107920606.html

الجيش التايلاندي يتهم كمبوديا بقصف مناطق مدنية في إقليم بوريرام

سبوتنيك عربي

ذكرت بوابة "خاوسود" الإخبارية أن الجيش التايلاندي اتهم القوات الكمبودية بشن هجمات صاروخية على مناطق مدنية في إقليم بوريرام صباح اليوم الاثنين. 08.12.2025, سبوتنيك عربي

العالم

أخبار تايلاند

أخبار كمبوديا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104386/24/1043862459_0:150:3501:2119_1920x0_80_0_0_f31d82e6bf0dc5618ced11fd765e6212.jpg

وقالت القوات المسلحة التايلاندية، إن كمبوديا استخدمت راجمات صواريخ من طراز BM-21 لاستهداف تجمعات سكنية، ما اعتُبر تصعيداً خطيراً في التوتر الحدودي.وردّاً على ذلك، دفعت تايلاند بمقاتلات "إف-16" في إطار إجراءات الردع العسكري.شكّل النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا أحد أطول الخلافات الإقليمية في جنوب شرق آسيا، حيث تكرر خلال العقود الماضية اندلاع اشتباكات محدودة بسبب مناطق حدودية متنازع عليها، خصوصاً في محيط المعابد التاريخية والممرات الجبلية.ورغم المحاولات السابقة لتهدئة التوتر، ظلّ خط الحدود الممتد بين البلدين عرضة لانفجارات مفاجئة للعنف، ما أدى في كثير من الأحيان إلى سقوط ضحايا من المدنيين والعسكريين ونزوح السكان من المناطق المتاخمة.وفي أكتوبر 2025، نجح البلدان في توقيع معاهدة سلام برعاية دولية وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة وُصفت حينها بأنها اختراق دبلوماسي مهم أنهى سنوات من التوتر المزمن.وشملت الاتفاقية آليات لمراقبة وقف إطلاق النار، وترسيم حدود مؤقتة، وتعزيز التعاون الأمني لمنع تكرار الاشتباكات. غير أن التطورات الأخيرة تشير إلى هشاشة هذا السلام، مع تجدد التوترات وعودة الاتهامات المتبادلة بين الجانبين حول المسؤولية عن إطلاق النار على الحدود.

