بيروت تعرض قطعا أثرية جديدة في معرض يكشف تاريخ الساحل اللبناني

افتُتح مساء أمس الثلاثاء، في المتحف الوطني اللبناني معرض "Risen from Ruins"، الذي يضم أحدث المكتشفات الأثرية من موقع تل فدعوس – كفرعبيدا في قضاء البترون شمالي... 10.12.2025

موقع تل فدعوس – كفرعبيداظهر الموقع إلى العلن عام 2004، بعد أن أدى شق عميق أحدثته آلية ثقيلة إلى كشف جزء من مدينة قديمة، وتشير أعمال التنقيب التي يقودها مشروع "تل فدعوس – كفرعبيدا" التابع للجامعة الأمريكية في بيروت، منذ أكثر من عقدين، إلى أن الموقع يضم طبقات أثرية تمتد إلى عصر البرونز المبكر.وتعرّض الموقع في 23 أغسطس/ آب 2025، لضرر مباشر نتيجة أعمال جرف ثقيلة، وقد أُوقف العمل فيه بعد تدخل ناشطين محليين قاموا بإبلاغ البلدية والمديرية العامة للآثار، ومنذ 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وبناءً على طلب المديرية العامة للآثار اللبنانية، نفّذت البعثة الأثرية حملة إنقاذ لتقييم الأضرار وتوثيق ما تبقى من الموقع، وأسفرت العمليات عن اكتشاف لقى جديدة من أنقاض الجرافة، بينها أوانٍ فخارية صغيرة وأوانٍ حجرية منحوتة بدقة.ومن المتوقع استئناف أعمال الحفر في صيف 2026، لاستكشاف الطبقات الأعمق والعمارة المرتبطة بعصر البرونز المبكر، ضمن جهود حماية الموقع ودراسته.ويمتد الموقع على مساحة تقارب 1.5 هكتار، ويضم طبقات استيطان بشري تعود إلى فترات تبدأ من العصر الحجري النحاسي وصولًا إلى عصر البرونز الأوسط (الألفين الرابع إلى الثاني قبل الميلاد)، وقدّمت المديرية العامة للآثار مشروع استملاك للعقار لضمان حماية الموقع. وأوضحت سمر كرم، مسؤولة المواقع الأثرية في شمال لبنان لـ"سبوتنيك": "الموقع تم الاستيطان فيه من فترة العصر الحجري النحاسي حتى فترة البرونز الأوسط، أي من 4000 عام قبل الميلاد حتى عام 2500 بعد الميلاد. القطع المعروضه اليوم هي جزء مما تم اكتشافه من الموقع الذي نعمل عليه من 12 سنة، أي يوجد كمية كبيرة من القطع وكسر القطع، ما نعرضه اليوم هم يعبروا عن العناوين، التي اعتمدناها أي الحياة اليومية، النجارة والإدارة، وعن عصر البرونز، لذلك اخترنا القطع الجميلة للعرض ومن ضمنهم 4 قطع تم اكتشافهم في تشرين الماضي، من الردم الذي خلّفه جرف الموقع وهي أوان حجرية".ويمثّل معرض "Risen from Ruins"، الذي تم إعداده خلال أسبوع واحد، محطة جديدة في مسار توثيق موقع تل فدعوس – كفرعبيدا، عبر عرض جزء من المكتشفات التي خرجت إلى العلن خلال السنوات الماضية أو خلال عمليات الإنقاذ الأخيرة، فيما تُظهر القطع المعروضة حجم التنوع التاريخي، الذي يحمله التل ودوره في فهم مراحل الاستيطان القديمة على الساحل اللبناني.

