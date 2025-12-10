بيروت تنبض بالألوان وتتحدى الأزمات.. فيديو وصور
03:30 GMT 10.12.2025 (تم التحديث: 03:43 GMT 10.12.2025)
© Sputnik . Ahmad Grendizerفعاليات الدورة الرابعة من "معرض الفن العربي"، بيروت، لبنان 9 ديسمبر 2025
© Sputnik . Ahmad Grendizer
وسط أجواء فنية مفعمة بالأمل وتحدي الواقع، اختتمت في العاصمة اللبنانية بيروت فعاليات الدورة الرابعة من "معرض الفن العربي"، وشكّل المعرض تظاهرة ثقافية جامعة، حوّلت المدينة إلى منصة إبداعية ضمت أكثر من 55 فناناً عربياً مستقلاً، إلى جانب مشاركة صالات عرض بارزة.
شهد المعرض عرض ما يقارب 300 عمل فني تنوعت بين الرسم والنحت، حيث جسّد الفنانون المشاركون من لبنان، سوريا، فلسطين، الأردن، العراق، والبحرين رؤاهم الإبداعية عبر مدارس فنية مختلفة تراوحت بين الواقعية، التجريدية، والفن المعاصر.
وقد مثّلت هذه الأعمال مساحة مشعّة بالأمل، سعى من خلالها الفنانون إلى إبعاد "تراكم السواد بريشة من نور"، محولين الفن إلى غذاء للروح في ظل الأزمات المتتالية.
© Sputnik . Ahmad Grendizerفعاليات الدورة الرابعة من "معرض الفن العربي"، بيروت، لبنان 9 ديسمبر 2025
وتناولت اللوحات تفاصيل الحياة اليومية بسلبياتها وإيجابياتها، مع التركيز على قضايا الهوية والانتماء. فمن الرمزية العميقة إلى الخطوط الانسيابية، ترك الفنانون للمتلقي حرية قراءة اللوحة بإحساسه بعيداً عن تعقيدات النقد.
وفي خطوة استراتيجية نحو التوسع، كشف مدير المعرض الأستاذ فرحات فرحات أن هذه الدورة تشكل تمهيداً لانطلاق النسخة الدولية الأولى للمعرض في لندن يومي 23 و24 كانون الثاني 2026.
ويهدف هذا التوسع إلى جعل المعرض أول منصة مخصصة حصرياً للفن العربي في العاصمة البريطانية، مما يفتح جسراً حيوياً للفنانين العرب نحو العالمية والأسواق الفنية الدولية.
لقد أثبت "معرض الفن العربي" في دورته الرابعة أن بيروت لا تزال مركز إشعاع ثقافي، وأن الفن يبقى لغة جامعة وأداة فعالة للتعبير عن الوجع، الأمل، والتمسك بالحياة.