بيروت تنبض بالألوان وتتحدى الأزمات.. فيديو وصور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
11:43 GMT
17 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:03 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
17:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
هل ستعود الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251210/بيروت-تنبض-بالألوان-وتتحدى-الأزمات-فيديو-وصور-1107998835.html
بيروت تنبض بالألوان وتتحدى الأزمات.. فيديو وصور
بيروت تنبض بالألوان وتتحدى الأزمات.. فيديو وصور
سبوتنيك عربي
وسط أجواء فنية مفعمة بالأمل وتحدي الواقع، اختتمت في العاصمة اللبنانية بيروت فعاليات الدورة الرابعة من "معرض الفن العربي"، وشكّل المعرض تظاهرة ثقافية جامعة،... 10.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-10T03:30+0000
2025-12-10T03:43+0000
لبنان
أخبار لبنان
معرض
حصري
تقارير سبوتنيك
تقارير منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0a/1107999469_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_62111a671b69be3c99aae0a076c0b4c6.jpg
شهد المعرض عرض ما يقارب 300 عمل فني تنوعت بين الرسم والنحت، حيث جسّد الفنانون المشاركون من لبنان، سوريا، فلسطين، الأردن، العراق، والبحرين رؤاهم الإبداعية عبر مدارس فنية مختلفة تراوحت بين الواقعية، التجريدية، والفن المعاصر.وقد مثّلت هذه الأعمال مساحة مشعّة بالأمل، سعى من خلالها الفنانون إلى إبعاد "تراكم السواد بريشة من نور"، محولين الفن إلى غذاء للروح في ظل الأزمات المتتالية.وتناولت اللوحات تفاصيل الحياة اليومية بسلبياتها وإيجابياتها، مع التركيز على قضايا الهوية والانتماء. فمن الرمزية العميقة إلى الخطوط الانسيابية، ترك الفنانون للمتلقي حرية قراءة اللوحة بإحساسه بعيداً عن تعقيدات النقد.وفي خطوة استراتيجية نحو التوسع، كشف مدير المعرض الأستاذ فرحات فرحات أن هذه الدورة تشكل تمهيداً لانطلاق النسخة الدولية الأولى للمعرض في لندن يومي 23 و24 كانون الثاني 2026.ويهدف هذا التوسع إلى جعل المعرض أول منصة مخصصة حصرياً للفن العربي في العاصمة البريطانية، مما يفتح جسراً حيوياً للفنانين العرب نحو العالمية والأسواق الفنية الدولية.لقد أثبت "معرض الفن العربي" في دورته الرابعة أن بيروت لا تزال مركز إشعاع ثقافي، وأن الفن يبقى لغة جامعة وأداة فعالة للتعبير عن الوجع، الأمل، والتمسك بالحياة.
https://sarabic.ae/20251208/من-مسرح-البولشوي-إلى-بيروت-هبة-القواس-وسام-الشرف-الروسي-يؤسس-لشراكة-موسيقية-استراتيجية-1107944094.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0a/1107999469_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_24c193aac9e3b7d23bdae6e12d86f02d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, معرض, حصري, تقارير سبوتنيك, تقارير منوعات
لبنان, أخبار لبنان, معرض, حصري, تقارير سبوتنيك, تقارير منوعات

بيروت تنبض بالألوان وتتحدى الأزمات.. فيديو وصور

03:30 GMT 10.12.2025 (تم التحديث: 03:43 GMT 10.12.2025)
© Sputnik . Ahmad Grendizerفعاليات الدورة الرابعة من "معرض الفن العربي"، بيروت، لبنان 9 ديسمبر 2025
فعاليات الدورة الرابعة من معرض الفن العربي، بيروت، لبنان 9 ديسمبر 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
© Sputnik . Ahmad Grendizer
تابعنا عبر
حصري
وسط أجواء فنية مفعمة بالأمل وتحدي الواقع، اختتمت في العاصمة اللبنانية بيروت فعاليات الدورة الرابعة من "معرض الفن العربي"، وشكّل المعرض تظاهرة ثقافية جامعة، حوّلت المدينة إلى منصة إبداعية ضمت أكثر من 55 فناناً عربياً مستقلاً، إلى جانب مشاركة صالات عرض بارزة.
شهد المعرض عرض ما يقارب 300 عمل فني تنوعت بين الرسم والنحت، حيث جسّد الفنانون المشاركون من لبنان، سوريا، فلسطين، الأردن، العراق، والبحرين رؤاهم الإبداعية عبر مدارس فنية مختلفة تراوحت بين الواقعية، التجريدية، والفن المعاصر.
وقد مثّلت هذه الأعمال مساحة مشعّة بالأمل، سعى من خلالها الفنانون إلى إبعاد "تراكم السواد بريشة من نور"، محولين الفن إلى غذاء للروح في ظل الأزمات المتتالية.
© Sputnik . Ahmad Grendizerفعاليات الدورة الرابعة من "معرض الفن العربي"، بيروت، لبنان 9 ديسمبر 2025
فعاليات الدورة الرابعة من معرض الفن العربي، بيروت، لبنان 9 ديسمبر 2025 - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Ahmad Grendizer
فعاليات الدورة الرابعة من "معرض الفن العربي"، بيروت، لبنان 9 ديسمبر 2025
© Sputnik . Ahmad Grendizerفعاليات الدورة الرابعة من "معرض الفن العربي"، بيروت، لبنان 9 ديسمبر 2025
فعاليات الدورة الرابعة من معرض الفن العربي، بيروت، لبنان 9 ديسمبر 2025 - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Ahmad Grendizer
فعاليات الدورة الرابعة من "معرض الفن العربي"، بيروت، لبنان 9 ديسمبر 2025
© Sputnik . Ahmad Grendizerفعاليات الدورة الرابعة من "معرض الفن العربي"، بيروت، لبنان 9 ديسمبر 2025
فعاليات الدورة الرابعة من معرض الفن العربي، بيروت، لبنان 9 ديسمبر 2025 - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Ahmad Grendizer
فعاليات الدورة الرابعة من "معرض الفن العربي"، بيروت، لبنان 9 ديسمبر 2025
© Sputnik . Ahmad Grendizerفعاليات الدورة الرابعة من "معرض الفن العربي"، بيروت، لبنان 9 ديسمبر 2025
فعاليات الدورة الرابعة من معرض الفن العربي، بيروت، لبنان 9 ديسمبر 2025 - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Ahmad Grendizer
فعاليات الدورة الرابعة من "معرض الفن العربي"، بيروت، لبنان 9 ديسمبر 2025
© Sputnik . Ahmad Grendizerفعاليات الدورة الرابعة من "معرض الفن العربي"، بيروت، لبنان 9 ديسمبر 2025
فعاليات الدورة الرابعة من معرض الفن العربي، بيروت، لبنان 9 ديسمبر 2025 - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Ahmad Grendizer
فعاليات الدورة الرابعة من "معرض الفن العربي"، بيروت، لبنان 9 ديسمبر 2025
© Sputnik . Ahmad Grendizerفعاليات الدورة الرابعة من "معرض الفن العربي"، بيروت، لبنان 9 ديسمبر 2025
فعاليات الدورة الرابعة من معرض الفن العربي، بيروت، لبنان 9 ديسمبر 2025 - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Ahmad Grendizer
فعاليات الدورة الرابعة من "معرض الفن العربي"، بيروت، لبنان 9 ديسمبر 2025
© Sputnik . Ahmad Gerendizerفعاليات الدورة الرابعة من "معرض الفن العربي"، بيروت، لبنان 9 ديسمبر 2025
فعاليات الدورة الرابعة من معرض الفن العربي، بيروت، لبنان 9 ديسمبر 2025 - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Ahmad Gerendizer
فعاليات الدورة الرابعة من "معرض الفن العربي"، بيروت، لبنان 9 ديسمبر 2025
© Sputnik . Ahmad Gerendizerفعاليات الدورة الرابعة من "معرض الفن العربي"، بيروت، لبنان 9 ديسمبر 2025
فعاليات الدورة الرابعة من معرض الفن العربي، بيروت، لبنان 9 ديسمبر 2025 - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Ahmad Gerendizer
فعاليات الدورة الرابعة من "معرض الفن العربي"، بيروت، لبنان 9 ديسمبر 2025
1/8
© Sputnik . Ahmad Grendizer
فعاليات الدورة الرابعة من "معرض الفن العربي"، بيروت، لبنان 9 ديسمبر 2025
2/8
© Sputnik . Ahmad Grendizer
فعاليات الدورة الرابعة من "معرض الفن العربي"، بيروت، لبنان 9 ديسمبر 2025
3/8
© Sputnik . Ahmad Grendizer
فعاليات الدورة الرابعة من "معرض الفن العربي"، بيروت، لبنان 9 ديسمبر 2025
4/8
© Sputnik . Ahmad Grendizer
فعاليات الدورة الرابعة من "معرض الفن العربي"، بيروت، لبنان 9 ديسمبر 2025
5/8
© Sputnik . Ahmad Grendizer
فعاليات الدورة الرابعة من "معرض الفن العربي"، بيروت، لبنان 9 ديسمبر 2025
6/8
© Sputnik . Ahmad Grendizer
فعاليات الدورة الرابعة من "معرض الفن العربي"، بيروت، لبنان 9 ديسمبر 2025
7/8
© Sputnik . Ahmad Gerendizer
فعاليات الدورة الرابعة من "معرض الفن العربي"، بيروت، لبنان 9 ديسمبر 2025
8/8
© Sputnik . Ahmad Gerendizer
فعاليات الدورة الرابعة من "معرض الفن العربي"، بيروت، لبنان 9 ديسمبر 2025
وتناولت اللوحات تفاصيل الحياة اليومية بسلبياتها وإيجابياتها، مع التركيز على قضايا الهوية والانتماء. فمن الرمزية العميقة إلى الخطوط الانسيابية، ترك الفنانون للمتلقي حرية قراءة اللوحة بإحساسه بعيداً عن تعقيدات النقد.
وفي خطوة استراتيجية نحو التوسع، كشف مدير المعرض الأستاذ فرحات فرحات أن هذه الدورة تشكل تمهيداً لانطلاق النسخة الدولية الأولى للمعرض في لندن يومي 23 و24 كانون الثاني 2026.
ويهدف هذا التوسع إلى جعل المعرض أول منصة مخصصة حصرياً للفن العربي في العاصمة البريطانية، مما يفتح جسراً حيوياً للفنانين العرب نحو العالمية والأسواق الفنية الدولية.
أداء فرقة الرقص الشعبي فدوخنوفينيه (الإلهام) خلال المسابقة الدولية لإبداع الأطفال والشباب على مسرح المعرض الدولي للمنتدى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
من مسرح "البولشوي" إلى بيروت.. هبة القواس: "وسام الشرف" الروسي يؤسس لشراكة موسيقية استراتيجية..فيديو
8 ديسمبر, 14:41 GMT
لقد أثبت "معرض الفن العربي" في دورته الرابعة أن بيروت لا تزال مركز إشعاع ثقافي، وأن الفن يبقى لغة جامعة وأداة فعالة للتعبير عن الوجع، الأمل، والتمسك بالحياة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала