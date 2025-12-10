https://sarabic.ae/20251210/بيروت-تنبض-بالألوان-وتتحدى-الأزمات-فيديو-وصور-1107998835.html

بيروت تنبض بالألوان وتتحدى الأزمات.. فيديو وصور

بيروت تنبض بالألوان وتتحدى الأزمات.. فيديو وصور

سبوتنيك عربي

وسط أجواء فنية مفعمة بالأمل وتحدي الواقع، اختتمت في العاصمة اللبنانية بيروت فعاليات الدورة الرابعة من "معرض الفن العربي"، وشكّل المعرض تظاهرة ثقافية جامعة،... 10.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-10T03:30+0000

2025-12-10T03:30+0000

2025-12-10T03:43+0000

لبنان

أخبار لبنان

معرض

حصري

تقارير سبوتنيك

تقارير منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0a/1107999469_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_62111a671b69be3c99aae0a076c0b4c6.jpg

شهد المعرض عرض ما يقارب 300 عمل فني تنوعت بين الرسم والنحت، حيث جسّد الفنانون المشاركون من لبنان، سوريا، فلسطين، الأردن، العراق، والبحرين رؤاهم الإبداعية عبر مدارس فنية مختلفة تراوحت بين الواقعية، التجريدية، والفن المعاصر.وقد مثّلت هذه الأعمال مساحة مشعّة بالأمل، سعى من خلالها الفنانون إلى إبعاد "تراكم السواد بريشة من نور"، محولين الفن إلى غذاء للروح في ظل الأزمات المتتالية.وتناولت اللوحات تفاصيل الحياة اليومية بسلبياتها وإيجابياتها، مع التركيز على قضايا الهوية والانتماء. فمن الرمزية العميقة إلى الخطوط الانسيابية، ترك الفنانون للمتلقي حرية قراءة اللوحة بإحساسه بعيداً عن تعقيدات النقد.وفي خطوة استراتيجية نحو التوسع، كشف مدير المعرض الأستاذ فرحات فرحات أن هذه الدورة تشكل تمهيداً لانطلاق النسخة الدولية الأولى للمعرض في لندن يومي 23 و24 كانون الثاني 2026.ويهدف هذا التوسع إلى جعل المعرض أول منصة مخصصة حصرياً للفن العربي في العاصمة البريطانية، مما يفتح جسراً حيوياً للفنانين العرب نحو العالمية والأسواق الفنية الدولية.لقد أثبت "معرض الفن العربي" في دورته الرابعة أن بيروت لا تزال مركز إشعاع ثقافي، وأن الفن يبقى لغة جامعة وأداة فعالة للتعبير عن الوجع، الأمل، والتمسك بالحياة.

https://sarabic.ae/20251208/من-مسرح-البولشوي-إلى-بيروت-هبة-القواس-وسام-الشرف-الروسي-يؤسس-لشراكة-موسيقية-استراتيجية-1107944094.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, معرض, حصري, تقارير سبوتنيك, تقارير منوعات