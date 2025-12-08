من مسرح "البولشوي" إلى بيروت.. هبة القواس: "وسام الشرف" الروسي يؤسس لشراكة موسيقية استراتيجية..فيديو
في حوار خاص "لراديو سبوتنيك" في بيروت، تحدثت رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى في لبنان، الدكتورة هبة القوّاس، عن أبعاد التكريم العالمي الرفيع الذي نالته أخيرا في العاصمة الروسية موسكو، وذلك خلال فعاليات "المنتدى الدولي للتعاون" وتزامناً مع الاحتفاء بمئوية الدبلوماسية الشعبية الروسية.
حيث قُلّدت القوّاس "وسام الشرف" من الوكالة الفيدرالية للتعاون الإنساني الدولي "روسوترودنيتشيستفو" على خشبة مسرح "البولشوي" العريق،وتناول اللقاء دلالات هذا الوسام الذي مُنح للدكتورة القواس تحت شعار "من أجل الصداقة والتعاون لتعزيز التفاهم المتبادل بين الأمم".
ووصفت المؤلفة الموسيقية هذا التقدير بأنه "وسام حقيقي" كونه يأتي من دولة عظمى أسهمت موسيقاها وتاريخها الثقافي في تشكيل الوعي الفني العالمي، مؤكدة في حديثها لـ"سبوتنيك" أن "الدبلوماسية الموسيقية" أثبتت قدرتها على بناء الجسور وفتح الأبواب بين الشعوب والحضارات بفاعلية تفوق أحيانا لغة السياسة.
ولم يقف الحوار عند حدود الاحتفاء بالتكريم، بل كشفت القواس عن خارطة طريق لمشاريع فنية استراتيجية ستجمع لبنان وروسيا في المستقبل القريب، معلنة عن التحضير لحدث موسيقي ضخم ونادر عالميا سيشهده العام 2026.
يجمع هذا الحدث "ثلاثة من عمالقة" الموسيقى الروسية: عازف البيانو العالمي بوريس بيريزوفسكي، وقائد الأوركسترا الشهير ألكسندر سلادكوفسكي، وعازفة البيانو إيفلين بيريزوفسكي، في تعاون مشترك يؤسس لمرحلة جديدة من التبادل الثقافي، بالإضافة إلى تلبيتها دعوة من الموسيقار العالمي يوري باشميت للمشاركة كمتحدثة في منتدى الشباب بمدينة سوتشي في شباط المقبل.
كما تطرق الحوار إلى مشروع القواس الأبرز والمتمثل في إرساء دعائم "أوبرا عربية" تدمج التقنيات العالمية بالروح الشرقية، لافتة إلى أن الجمهور الروسي كان من أكثر الجماهير تذوقا لهذه التجربة نظرا للتقارب الوجداني والعمق الشرقي في الهوية الروسية.
وختمت حديثها بالإضاءة على "المعجزة" الإدارية التي تحققت في الكونسرفتوار الوطني اللبناني، وقدرتها على الحفاظ على استمرارية هذا الصرح وتطوير أوركستراته رغم الظروف القاسية التي يمر بها لبنان.