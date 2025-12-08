من مسرح "البولشوي" إلى بيروت.. هبة القواس: "وسام الشرف" الروسي يؤسس لشراكة موسيقية استراتيجية..فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الشعب السوري قوي ويستطيع أن يخرج من الأزمات بسهولة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما تقوم به إسرائيل لا يمكن أن يؤسس لسلام حقيقي لا في غزة ولا في المنطقة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251208/من-مسرح-البولشوي-إلى-بيروت-هبة-القواس-وسام-الشرف-الروسي-يؤسس-لشراكة-موسيقية-استراتيجية-1107944094.html
من مسرح "البولشوي" إلى بيروت.. هبة القواس: "وسام الشرف" الروسي يؤسس لشراكة موسيقية استراتيجية..فيديو
من مسرح "البولشوي" إلى بيروت.. هبة القواس: "وسام الشرف" الروسي يؤسس لشراكة موسيقية استراتيجية..فيديو
سبوتنيك عربي
في حوار خاص "لراديو سبوتنيك" في بيروت، تحدثت رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى في لبنان، الدكتورة هبة القوّاس، عن أبعاد التكريم العالمي الرفيع الذي نالته... 08.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-08T14:41+0000
2025-12-08T15:42+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
لبنان
مسرح
العالم
العالم العربي
فنون
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/08/1082939976_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3e98c95fe3ca78fdd4f5a123134c190a.jpg
حيث قُلّدت القوّاس "وسام الشرف" من الوكالة الفيدرالية للتعاون الإنساني الدولي "روسوترودنيتشيستفو" على خشبة مسرح "البولشوي" العريق،وتناول اللقاء دلالات هذا الوسام الذي مُنح للدكتورة القواس تحت شعار "من أجل الصداقة والتعاون لتعزيز التفاهم المتبادل بين الأمم".ولم يقف الحوار عند حدود الاحتفاء بالتكريم، بل كشفت القواس عن خارطة طريق لمشاريع فنية استراتيجية ستجمع لبنان وروسيا في المستقبل القريب، معلنة عن التحضير لحدث موسيقي ضخم ونادر عالميا سيشهده العام 2026. وختمت حديثها بالإضاءة على "المعجزة" الإدارية التي تحققت في الكونسرفتوار الوطني اللبناني، وقدرتها على الحفاظ على استمرارية هذا الصرح وتطوير أوركستراته رغم الظروف القاسية التي يمر بها لبنان.المشاركون العرب يشيدون بروعة تنظيم "إنترفيجن 2025".. فيديو
https://sarabic.ae/20250726/فرقة-كركلا-اللبنانية-تشعل-المسرح-الكبير-في-موسكو-بعرض-ألف-ليلة-وليلة-1103057867.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/08/1082939976_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_f8f3c5848d69024e8730c6bd807f0cc7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, لبنان, مسرح, العالم, العالم العربي, فنون
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, لبنان, مسرح, العالم, العالم العربي, فنون

من مسرح "البولشوي" إلى بيروت.. هبة القواس: "وسام الشرف" الروسي يؤسس لشراكة موسيقية استراتيجية..فيديو

14:41 GMT 08.12.2025 (تم التحديث: 15:42 GMT 08.12.2025)
© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورأداء فرقة الرقص الشعبي "فدوخنوفينيه" (الإلهام) خلال المسابقة الدولية لإبداع الأطفال والشباب "على مسرح المعرض الدولي للمنتدى "روسيا"
أداء فرقة الرقص الشعبي فدوخنوفينيه (الإلهام) خلال المسابقة الدولية لإبداع الأطفال والشباب على مسرح المعرض الدولي للمنتدى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
في حوار خاص "لراديو سبوتنيك" في بيروت، تحدثت رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى في لبنان، الدكتورة هبة القوّاس، عن أبعاد التكريم العالمي الرفيع الذي نالته أخيرا في العاصمة الروسية موسكو، وذلك خلال فعاليات "المنتدى الدولي للتعاون" وتزامناً مع الاحتفاء بمئوية الدبلوماسية الشعبية الروسية.
حيث قُلّدت القوّاس "وسام الشرف" من الوكالة الفيدرالية للتعاون الإنساني الدولي "روسوترودنيتشيستفو" على خشبة مسرح "البولشوي" العريق،وتناول اللقاء دلالات هذا الوسام الذي مُنح للدكتورة القواس تحت شعار "من أجل الصداقة والتعاون لتعزيز التفاهم المتبادل بين الأمم".

ووصفت المؤلفة الموسيقية هذا التقدير بأنه "وسام حقيقي" كونه يأتي من دولة عظمى أسهمت موسيقاها وتاريخها الثقافي في تشكيل الوعي الفني العالمي، مؤكدة في حديثها لـ"سبوتنيك" أن "الدبلوماسية الموسيقية" أثبتت قدرتها على بناء الجسور وفتح الأبواب بين الشعوب والحضارات بفاعلية تفوق أحيانا لغة السياسة.

ولم يقف الحوار عند حدود الاحتفاء بالتكريم، بل كشفت القواس عن خارطة طريق لمشاريع فنية استراتيجية ستجمع لبنان وروسيا في المستقبل القريب، معلنة عن التحضير لحدث موسيقي ضخم ونادر عالميا سيشهده العام 2026.
يجمع هذا الحدث "ثلاثة من عمالقة" الموسيقى الروسية: عازف البيانو العالمي بوريس بيريزوفسكي، وقائد الأوركسترا الشهير ألكسندر سلادكوفسكي، وعازفة البيانو إيفلين بيريزوفسكي، في تعاون مشترك يؤسس لمرحلة جديدة من التبادل الثقافي، بالإضافة إلى تلبيتها دعوة من الموسيقار العالمي يوري باشميت للمشاركة كمتحدثة في منتدى الشباب بمدينة سوتشي في شباط المقبل.
فرقة كركلا اللبنانية على خشبة المسرح الكبير في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
مجتمع
فرقة كركلا اللبنانية تشعل المسرح الكبير في موسكو بعرض "ألف ليلة وليلة"
26 يوليو, 12:19 GMT
كما تطرق الحوار إلى مشروع القواس الأبرز والمتمثل في إرساء دعائم "أوبرا عربية" تدمج التقنيات العالمية بالروح الشرقية، لافتة إلى أن الجمهور الروسي كان من أكثر الجماهير تذوقا لهذه التجربة نظرا للتقارب الوجداني والعمق الشرقي في الهوية الروسية.
وختمت حديثها بالإضاءة على "المعجزة" الإدارية التي تحققت في الكونسرفتوار الوطني اللبناني، وقدرتها على الحفاظ على استمرارية هذا الصرح وتطوير أوركستراته رغم الظروف القاسية التي يمر بها لبنان.
المشاركون العرب يشيدون بروعة تنظيم "إنترفيجن 2025".. فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала