https://sarabic.ae/20251210/ترامب-يلوح-بعمليات-برية-ضد-تجار-المخدرات-في-أمريكا-اللاتينية-1108001205.html
ترامب يلوح بعمليات برية ضد تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية
ترامب يلوح بعمليات برية ضد تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية
سبوتنيك عربي
وعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعمليات برية ضد تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية. 10.12.2025
2025-12-10T04:34+0000
2025-12-10T04:34+0000
ترامب
أخبار فنزويلا
نيكولاس مادورو
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_ffedff5d4e7052e2cc6a30beec775800.jpg
واشنطن –سبوتنيك. وقال ترامب في تجمع جماهيري في بنسلفانيا، "الآن سنفعل ذلك على الأرض. لأنه أسهل على الأرض. وهو[ الإتجار بالمخدرات] أكثر انتشاراً هناك."وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بمحاربة تهريب المخدرات.وفي شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين، استخدمت واشنطن قواتها المسلحة مرارًا وتكرارًا لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.وفي 3 نوفمبر المنصرم، أعرب ترامب عن رأيه بأن أيام نيكولاس مادورو كزعيم لفنزويلا باتت معدودة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تعتزم شن حرب على الجمهورية.من جانبها، اعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات استفزازًا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بوضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.
https://sarabic.ae/20251202/إعلام-ترامب-أعطى-مادورو-مهلة-حتى-الجمعة-لمغادرة-فنزويلا-مع-أسرته-1107694203.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_111:0:1883:1329_1920x0_80_0_0_84f290d8f6de14ae79e1a8034b511568.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, أخبار فنزويلا, نيكولاس مادورو, العالم
ترامب, أخبار فنزويلا, نيكولاس مادورو, العالم

ترامب يلوح بعمليات برية ضد تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية

04:34 GMT 10.12.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
وعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعمليات برية ضد تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية.
واشنطن –سبوتنيك. وقال ترامب في تجمع جماهيري في بنسلفانيا، "الآن سنفعل ذلك على الأرض. لأنه أسهل على الأرض. وهو[ الإتجار بالمخدرات] أكثر انتشاراً هناك."
وأشار ترامب إلى أن الأهداف التي يتم تدميرها في البحر تنقذ حياة 25 ألف شخص كانوا سيموتون لولا ذلك بسبب الجرعات الزائدة.
وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بمحاربة تهريب المخدرات.
وفي شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين، استخدمت واشنطن قواتها المسلحة مرارًا وتكرارًا لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
إعلام: ترامب أعطى مادورو مهلة حتى الجمعة لمغادرة فنزويلا مع أسرته
2 ديسمبر, 00:30 GMT
وفي 3 نوفمبر المنصرم، أعرب ترامب عن رأيه بأن أيام نيكولاس مادورو كزعيم لفنزويلا باتت معدودة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تعتزم شن حرب على الجمهورية.
من جانبها، اعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات استفزازًا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بوضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.
