ترامب يلوح بعمليات برية ضد تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية

وعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعمليات برية ضد تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية. 10.12.2025, سبوتنيك عربي
واشنطن –سبوتنيك. وقال ترامب في تجمع جماهيري في بنسلفانيا، "الآن سنفعل ذلك على الأرض
. لأنه أسهل على الأرض. وهو[ الإتجار بالمخدرات] أكثر انتشاراً هناك."
وأشار ترامب إلى أن الأهداف التي يتم تدميرها في البحر تنقذ حياة 25 ألف شخص كانوا سيموتون لولا ذلك بسبب الجرعات الزائدة.
وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بمحاربة تهريب المخدرات.
وفي شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين، استخدمت واشنطن قواتها المسلحة مرارًا وتكرارًا لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.
وفي 3 نوفمبر المنصرم، أعرب ترامب عن رأيه بأن أيام نيكولاس مادورو كزعيم لفنزويلا باتت معدودة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تعتزم شن حرب على الجمهورية.
من جانبها، اعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات استفزازًا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بوضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.