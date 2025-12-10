https://sarabic.ae/20251210/ساعر-الفجوة-تتسع-بين-إسرائيل-وسوريا-بشأن-الاتفاق-الأمني-1108028980.html
ساعر: الفجوة تتسع بين إسرائيل وسوريا بشأن الاتفاق الأمني
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأربعاء، أن الفجوة اتسعت بين إسرائيل وسوريا بشأن الاتفاق الأمني، حيث أصبح لدى السوريين مطالب جديدة.
2025-12-10T16:06+0000
2025-12-10T16:06+0000
2025-12-10T16:06+0000
إسرائيل
أخبار سوريا اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/19/1105261374_0:0:1692:952_1920x0_80_0_0_19eea0b0b5c5096e4c8d189e49ce54b7.jpg
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ساعر قوله حول الاتصالات مع سوريا بشأن الاتفاق الأمني: "في الوقت الراهن اتسعت الفجوة بيننا وبين سوريا، ولديهم مطالب جديدة. بالطبع، نريد اتفاقا، لكننا بعيدون عن الاتفاق مما كنا عليه قبل بضعة أسابيع".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، أن "الحرب مع سوريا حتمية"، وذلك في تعليق على تسجيلات يظهر فيها جنود سوريون يهتفون لغزة، خلال مسيرة احتفالية بـ"عيد التحرير".

وفي سياق متصل، اتهم مسؤول إسرائيلي رفيع، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، بـ"الدفاع عن المصالح التركية"، مؤكدًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتبر باراك "عنصرًا يتصرف بعداء تجاه إسرائيل"، على حد قوله.

وكانت إسرائيل قد بدأت عملية عسكرية جوية وبرية ضد سوريا، شنَّتها يوم الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، بعد ساعات من رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

حيث توغلت الآليات الإسرائيلية داخل المنطقة العازلة والقنيطرة وجبل الشيخ، بذريعة "إنشاء منطقة عازلة" بين الأراضي السورية وهضبة الجولان السوري المحتلة من إسرائيل بالأصل، وبمساندة من سلاح الجو الذي قام بالتوازي بشن غارات على مناطق متفرقة في سوريا.
إسرائيل
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ساعر قوله حول الاتصالات مع سوريا بشأن الاتفاق الأمني: "في الوقت الراهن اتسعت الفجوة بيننا وبين سوريا، ولديهم مطالب جديدة. بالطبع، نريد اتفاقا، لكننا بعيدون عن الاتفاق مما كنا عليه قبل بضعة أسابيع".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، أن "الحرب مع سوريا حتمية"، وذلك في تعليق على تسجيلات يظهر فيها جنود سوريون يهتفون لغزة، خلال مسيرة احتفالية بـ"عيد التحرير".
وفي سياق متصل، اتهم مسؤول إسرائيلي رفيع، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، بـ"الدفاع عن المصالح التركية"، مؤكدًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتبر باراك "عنصرًا يتصرف بعداء تجاه إسرائيل"، على حد قوله.
وكانت إسرائيل قد بدأت عملية عسكرية جوية وبرية ضد سوريا، شنَّتها يوم الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، بعد ساعات من رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
حيث توغلت الآليات الإسرائيلية داخل المنطقة العازلة والقنيطرة وجبل الشيخ، بذريعة "إنشاء منطقة عازلة" بين الأراضي السورية وهضبة الجولان السوري المحتلة من إسرائيل بالأصل، وبمساندة من سلاح الجو الذي قام بالتوازي بشن غارات على مناطق متفرقة في سوريا.