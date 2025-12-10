https://sarabic.ae/20251210/نائب-رئيس-الوزراء-المصري-يمازح-مواطنا-سوريا-ازرع-15-فدانا-واحصل-على-الجنسية-فيديو-1108014534.html

نائب رئيس الوزراء المصري يمازح مواطنا سوريا: ازرع 15 فدانا واحصل على الجنسية... فيديو

موقف طريف جرى خلال فعاليات معرض "فوود أفريكا" في مصر، إذ عرض كمال الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل المصري، بطريقة مرحة على...

وسأل الوزير المواطن السوري في البداية: "أنت مصري أم لبناني؟"، ليرد الأخير بأنه يحمل الجنسية السورية، ثم استعرض الوزير معه خيارات الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار الزراعي أو الاقتصادي في مصر.وأوضح الوزير، خلال حديثه، أن "الاستثمار في الأراضي الزراعية بالصحراء يمثل أحد الخيارات للحصول على الجنسية بطريقة قانونية وسهلة".ويأتي ذلك في إطار برنامج الجنسية المصرية عن طريق الاستثمار، الذي أُطلق في مصر عام 2019 مع تعديلاته، ويتيح للمستثمرين الحصول على الجنسية وجواز السفر المصري من خلال خيارات عدة، أبرزها شراء عقار بقيمة لا تقل عن 300 ألف دولار أمريكي.ويمكن للأجانب الحصول على الجنسية المصرية، وفقا لقوانين أبرزها القانون رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته، إضافة إلى قانون التجنيس عبر الاستثمار، الذي يربط الحصول على الجنسية بحجم معين من الاستثمارات، التي يضخها طالب الجنسية داخل مصر، وهو القانون رقم 140 لسنة 2019.ويمكن الحصول على الجنسية المصرية بالطرق العادية لأي شخص يتم الموافقة عليه من السلطات الرسمية بعدما يمضي 10 سنوات إقامة داخل مصر، أو بعد عامين من زواج الأجنبية من مصري وليس العكس، بينما يحصل أبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي، على الجنسية تلقائيا.

