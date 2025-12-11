أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: موازين القوى المائلة تفسر صبر دمشق.. والضربات الإسرائيلية على سوريا تشن يوميا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني: الحكومة الشرعية لديها خيارات كثيرة لمواجهة التحركات العسكرية لـ " المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: تصنيف "الأونروا" كجهة مرتبطة بالإرهاب سيكون له تأثير كارثي على أكثر من 6 ملايين لاجئ
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تجبر واشنطن إسرائيل على وقف اعتداءاتها على سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
2025
تشير دراسة علمية حديثة إلى أن أوروبا قد تواجه مواسم جفاف أكثر شدة وطولًا خلال العقود القادمة، خاصة إذا انهار نظام دوران الانقلاب الزوالي الأطلسي المعروف باسم (آموك).
هذا النظام المحيطي يلعب دورًا أساسيًا في تنظيم المناخ العالمي من خلال نقل الحرارة بين نصفي الكرة الأرضية، وانهياره قد يؤدي إلى تغيرات كبيرة في أنماط الطقس.
وبحسب نتائج المحاكاة التي أجراها الباحثون، فإن شدة مواسم الجفاف في أوروبا قد ترتفع بنسبة تصل إلى 28% في حال انهيار النظام، مقارنة بزيادة أقل تبلغ 8% إذا ظل مستقرًا، كما أنّ التأثير يختلف بين شمال وجنوب القارة، حيث قد تشهد السويد زيادة في الجفاف تصل إلى 72%، بينما ترتفع النسبة في إسبانيا إلى 60%.

قال الخبير المناخي د. تحسين شعلة: إن "التيارات المحيطية الرئيسية، المعروفة باسم آموك، تمثل أحد أهم عناصر التوازن الحراري والمناخي على مستوى الكرة الأرضية، إذ تنقل الحرارة من نصف الكرة الجنوبي إلى الشمالي وتساعد في تنظيم المناخ العالمي".

وأوضح د. شعلة أن دراسة حديثة اعتمدت على محاكاة امتدت لأكثر من ألف عام، أظهرت أن هذا النظام قد يتعرض لانهيار نتيجة ذوبان الجليد وتدفق كميات كبيرة من المياه العذبة إلى المحيط الأطلسي، وهو ما يغير من ملوحة المياه وكثافتها ويؤثر على قدرتها في نقل الطاقة.
وأضاف أن هذا الانهيار سيؤدي إلى تغيرات مناخية واسعة، أبرزها زيادة شدة مواسم الجفاف في أوروبا، خاصة في جنوب القارة، الذي يعاني بالفعل من نقص المياه، إلى جانب ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
وأكد د. شعلة أن النشاط البشري غير المنضبط خلال العقود الماضية ساهم في تسريع هذه التغيرات المناخية، وأن أوروبا قد تواجه صيفًا أطول يمتد لأكثر من 100 يوم، وشتاء أكثر قسوة، إذا لم يتم وضع خطط استراتيجية فعالة لمواجهة هذه التحديات.
وشدد على أن التطرف المناخي لا يميز بين دول غنية وفقيرة، بل هو خطر عالمي مشترك يعاني منه الجميع، وأن مسؤولية صناع القرار اليوم هي منع الوصول إلى نقطة تحول مناخية قد تستمر آثارها لألف عام على الأقل.

على جانب آخر، قال الخبير البيئي د. مجدي علام: إن "التغيرات المناخية التي يشهدها العالم اليوم هي نتيجة تداخل عدة عوامل، وليست مرتبطة بعنصر واحد فقط".

وأوضح أن هناك نحو 12 حوضًا رئيسيًا للأنهار حول العالم، إلى جانب المحيطات والبحار الكبرى، التي تتأثر بشكل مباشر بظاهرة ذوبان الجليد في القطبين وارتفاع درجات الحرارة.
وأضاف أن ذوبان الجليد في القطبين أدى بالفعل إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بنحو أربعة سنتيمترات، وهو رقم يبدو صغيرًا لكنه يحمل دلالات خطيرة على المدى الطويل، إذ يغير من ملوحة المياه وكثافتها ويؤثر على حركة التيارات البحرية والهوائية، ما ينعكس على المناخ العالمي بأكمله.
وأشار علام إلى أن الاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري، وخاصة البترول، يمثل السبب الأول في إفساد الحياة الصحية والبيئية على الأرض، حيث حولت الانبعاثات الناتجة عنه طبقات الغلاف الجوي إلى خزان للتلوث والحرارة، وهو ما يضاعف من ظاهرة الاحتباس الحراري.
كما انتقد د. علام عمليات إزالة الغابات، مؤكدًا أن ما حدث في غابات الأمازون يمثل "ضربة قاسية لرئة الأرض"، وأن فقدان هذه الغابات انعكس بشكل مباشر على مناطق أخرى مثل أفريقيا والصومال التي تعاني من الجفاف الشديد.
وأضاف أن الاستهتار بالنظام البيئي العالمي (الإيكوسيستم) يهدد قدرة الإنسان على البقاء، إذ إن الهواء الذي نتنفسه أصبح ملوثًا بشكل غير مسبوق.
