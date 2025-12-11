https://sarabic.ae/20251211/أوروبا-ستشهد-جفافا-شديدا-لمئات-السنين-مع-انهيار-تيار-آموك-في-المحيطات--1108057012.html

أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات

تشير دراسة علمية حديثة إلى أن أوروبا قد تواجه مواسم جفاف أكثر شدة وطولًا خلال العقود القادمة، خاصة إذا انهار نظام دوران الانقلاب الزوالي الأطلسي المعروف باسم... 11.12.2025, سبوتنيك عربي

هذا النظام المحيطي يلعب دورًا أساسيًا في تنظيم المناخ العالمي من خلال نقل الحرارة بين نصفي الكرة الأرضية، وانهياره قد يؤدي إلى تغيرات كبيرة في أنماط الطقس. وبحسب نتائج المحاكاة التي أجراها الباحثون، فإن شدة مواسم الجفاف في أوروبا قد ترتفع بنسبة تصل إلى 28% في حال انهيار النظام، مقارنة بزيادة أقل تبلغ 8% إذا ظل مستقرًا، كما أنّ التأثير يختلف بين شمال وجنوب القارة، حيث قد تشهد السويد زيادة في الجفاف تصل إلى 72%، بينما ترتفع النسبة في إسبانيا إلى 60%. وأوضح د. شعلة أن دراسة حديثة اعتمدت على محاكاة امتدت لأكثر من ألف عام، أظهرت أن هذا النظام قد يتعرض لانهيار نتيجة ذوبان الجليد وتدفق كميات كبيرة من المياه العذبة إلى المحيط الأطلسي، وهو ما يغير من ملوحة المياه وكثافتها ويؤثر على قدرتها في نقل الطاقة. وأضاف أن هذا الانهيار سيؤدي إلى تغيرات مناخية واسعة، أبرزها زيادة شدة مواسم الجفاف في أوروبا، خاصة في جنوب القارة، الذي يعاني بالفعل من نقص المياه، إلى جانب ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة خلال فصل الصيف. وأكد د. شعلة أن النشاط البشري غير المنضبط خلال العقود الماضية ساهم في تسريع هذه التغيرات المناخية، وأن أوروبا قد تواجه صيفًا أطول يمتد لأكثر من 100 يوم، وشتاء أكثر قسوة، إذا لم يتم وضع خطط استراتيجية فعالة لمواجهة هذه التحديات. وشدد على أن التطرف المناخي لا يميز بين دول غنية وفقيرة، بل هو خطر عالمي مشترك يعاني منه الجميع، وأن مسؤولية صناع القرار اليوم هي منع الوصول إلى نقطة تحول مناخية قد تستمر آثارها لألف عام على الأقل.وأوضح أن هناك نحو 12 حوضًا رئيسيًا للأنهار حول العالم، إلى جانب المحيطات والبحار الكبرى، التي تتأثر بشكل مباشر بظاهرة ذوبان الجليد في القطبين وارتفاع درجات الحرارة. وأضاف أن ذوبان الجليد في القطبين أدى بالفعل إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بنحو أربعة سنتيمترات، وهو رقم يبدو صغيرًا لكنه يحمل دلالات خطيرة على المدى الطويل، إذ يغير من ملوحة المياه وكثافتها ويؤثر على حركة التيارات البحرية والهوائية، ما ينعكس على المناخ العالمي بأكمله. كما انتقد د. علام عمليات إزالة الغابات، مؤكدًا أن ما حدث في غابات الأمازون يمثل "ضربة قاسية لرئة الأرض"، وأن فقدان هذه الغابات انعكس بشكل مباشر على مناطق أخرى مثل أفريقيا والصومال التي تعاني من الجفاف الشديد. وأضاف أن الاستهتار بالنظام البيئي العالمي (الإيكوسيستم) يهدد قدرة الإنسان على البقاء، إذ إن الهواء الذي نتنفسه أصبح ملوثًا بشكل غير مسبوق.

