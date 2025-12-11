https://sarabic.ae/20251211/إعلام-ناقلة-النفط-التي-احتجزتها-أمريكا-في-الكاريبي-إيرانية-وعلى-صلة-بـحزب-الله-1108041862.html

إعلام: ناقلة النفط التي احتجزتها أمريكا في الكاريبي إيرانية وعلى صلة بـ"حزب الله"

إعلام: ناقلة النفط التي احتجزتها أمريكا في الكاريبي إيرانية وعلى صلة بـ"حزب الله"

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن ناقلة النفط التي احتجزتها الولايات المتحدة الأمريكية في الكاريبي، إيرانية، وعلى صلة بـ"حزب الله" اللبناني. 11.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-11T09:58+0000

2025-12-11T09:58+0000

2025-12-11T09:58+0000

أخبار فنزويلا

دونالد ترامب

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/14/1085214706_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_90b4b0753c94ce74207e4d3779a901c6.jpg

ونقلت صحيفة غربية، اليوم الخميس، عن وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي، أن بلادها نفذت أمرا باحتجاز ناقلة نفط خام تستخدم في نقل النفط الخاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران.وقالت إن "الناقلة كانت جزءا من شبكة غير قانونية لشحن النفط تدعم منظمات إرهابية أجنبية، وعملية الاحتجاز جرت قبالة السواحل الفنزويلية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد، أمس الأربعاء، أن بلاده استولت على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، وهي أكبر ناقلة نفط يتم الاستيلاء عليها على الإطلاق.وأضاف الرئيس ترامب في مستهل اجتماع مائدة مستديرة في البيت الأبيض، أن "هناك أمورا أخرى تجري"، مؤكدا "سترون ذلك لاحقا"، وقال الرئيس الأمريكي: "لقد استولينا للتو على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا. ناقلة ضخمة، ضخمة جدا، إنها في الواقع الأكبر على الإطلاق، وهناك أمور أخرى تجري. سترون ذلك لاحقا".ووعد الرئيس ترامب، بشنّ عمليات برية ضد تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية، حيث قال في تجمع جماهيري في ولاية بنسلفانيا: "الآن سنفعل ذلك على الأرض، لأنه أسهل على الأرض. وهو(الاتجار بالمخدرات) أكثر انتشارًا هناك".وقال ترامب إن "الأهداف التي يتم تدميرها في البحر، تنقذ حياة 25 ألف شخص كانوا سيموتون لولا ذلك، بسبب الجرعات الزائدة".وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بـ"محاربة تهريب المخدرات"، وفي شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، استخدمت واشنطن قواتها المسلحة مرارًا وتكرارًا لتدمير قوارب يزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعرب ترامب عن رأيه بأن "أيام نيكولاس مادورو كزعيم لفنزويلا، باتت معدودة"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "الولايات المتحدة لا تعتزم شنّ حرب على فنزويلا".من جانبها، اعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات "استفزازًا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بوضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية".

https://sarabic.ae/20251210/ترامب-يعترف-بمصادرة-ناقلة-نفط-قبالة-سواحل-فنزويلا-1108034022.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فنزويلا, دونالد ترامب, العالم, الأخبار