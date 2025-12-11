https://sarabic.ae/20251211/إيلون-ماسك-يوضح-الاختراع-الأسوأ-على-عقول-البشر-فيديو-1108062909.html
إيلون ماسك يوضح "الاختراع الأسوأ على عقول البشر".. فيديو
إيلون ماسك يوضح "الاختراع الأسوأ على عقول البشر".. فيديو
أوضح رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك، الاختراع الأسوأ على عقول البشر، في الوقت الحالي، من وجهة نظره. 11.12.2025
واعتبر ماسك في مقابلة إعلامية حديثة معه، أن أسوأ ما جرى اختراعه أخيرا هو "الفيديوهات القصيرة"، مشيرا إلى أنها أدت إلى "إفساد عقول البشر" و"تعفين" التفكير، على حد وصفه. وتأتي تصريحات إيلون ماسك في وقت تتجه فيه دول عدة لفرض قيود على استخدام مواقع التواصل، أبرزها أستراليا، التي منعت رسميا من هم دون 16 عاما من استخدام تلك المنصات.وأعلنت منصة "إكس"، المملوكة لماسك، التزامها بالقرار الأسترالي، مؤكدة أن تطبيق الحظر ليس خيارا لها بل التزام قانوني، لتكون آخر منصة بين عشر مواقع توضح آلية تنفيذ الحظر. فيما أعلن وزير الاتصالات في ماليزيا، فهمي فاضل، كذلك بأن كوالالامبور ستمنع المستخدمين دون سن الـ16 من التسجيل على منصات التواصل الاجتماعي ابتداءا من العام المقبل 2026، مضيفا أن منصات التواصل الاجتماعي ستكون ملزمة بضمان التحقق من السن بشكل صحيح.ونقلت صحيفة "ستريتس تايمز" الماليزية عن فاضل، قوله، أمس الأحد: "نتوقع أن يكون جميع مزودي المنصات على استعداد لتطبيق نظام التحقق من الهوية الإلكتروني (eKYC) بحلول العام المقبل".وإلى جانب تطبيق نظام التحقق من السن، ستتشاور الحكومة الماليزية أيضا مع المنصات والجمهور في الأشهر المقبلة حول تفاصيل إنشاء آلية لمراقبة الامتثال.
أوضح رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك، الاختراع الأسوأ على عقول البشر، في الوقت الحالي، من وجهة نظره.
واعتبر ماسك في مقابلة إعلامية حديثة معه، أن أسوأ ما جرى اختراعه أخيرا هو "الفيديوهات القصيرة"، مشيرا إلى أنها أدت إلى "إفساد عقول البشر" و"تعفين" التفكير، على حد وصفه.
وتأتي تصريحات إيلون ماسك في وقت تتجه فيه دول عدة لفرض قيود على استخدام مواقع التواصل، أبرزها أستراليا، التي منعت رسميا من هم دون 16 عاما من استخدام تلك المنصات.
وأعلنت منصة "إكس"، المملوكة لماسك، التزامها بالقرار الأسترالي، مؤكدة أن تطبيق الحظر ليس خيارا لها بل التزام قانوني، لتكون آخر منصة بين عشر مواقع توضح آلية تنفيذ الحظر.
فيما أعلن وزير الاتصالات في ماليزيا، فهمي فاضل، كذلك بأن كوالالامبور ستمنع المستخدمين دون سن الـ16 من التسجيل على منصات التواصل الاجتماعي ابتداءا من العام المقبل 2026، مضيفا أن منصات التواصل الاجتماعي ستكون ملزمة بضمان التحقق من السن بشكل صحيح.
ونقلت صحيفة
"ستريتس تايمز" الماليزية عن فاضل، قوله، أمس الأحد: "نتوقع أن يكون جميع مزودي المنصات على استعداد لتطبيق نظام التحقق من الهوية الإلكتروني (eKYC) بحلول العام المقبل".
وإلى جانب تطبيق نظام التحقق من السن، ستتشاور الحكومة الماليزية أيضا مع المنصات والجمهور في الأشهر المقبلة حول تفاصيل إنشاء آلية لمراقبة الامتثال.