عربي
استطلاع رأي: نحو 55% من المولدوفيين يعارضون انضمام بلادهم إلى رومانيا
استطلاع رأي: نحو 55% من المولدوفيين يعارضون انضمام بلادهم إلى رومانيا
02:30 GMT 11.12.2025 (تم التحديث: 03:54 GMT 11.12.2025)
تابعنا عبر
أظهر استطلاع رأي أجراه معهد إيماس للأبحاث الاجتماعية في مولدوفا، أن 54% من المولدوفيين يعارضون انضمام الجمهورية إلى رومانيا.
ووفقًا للاستطلاع، إذا أُجري استفتاء على انضمام مولدوفا إلى رومانيا يوم الأحد المقبل، فإن 29% من المستطلعين سيصوتون لصالح الانضمام، بينما قال 17% إنهم لم يحسموا أمرهم بعد.
وفي الوقت نفسه، أفاد التقرير الصادر أمس الأربعاء، أن 58% من المولدوفيين يعارضون انضمام الجمهورية إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأيد 22% الانضمام إلى الحلف، بينما لم يحسم 23% موقفهم.
برلمان جمهورية بريدنيستروفيه - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
بريدنيستروفيه تحذر مولدوفا: أي تدخل في الانتخابات انتهاك للقانون الدولي
21 نوفمبر, 02:05 GMT
كما سُئل المولدوفيون عما إذا كانوا يصدقون وعود الحكومة بانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2028، بحسب التقرير، مضيفًا أن 60% من المستطلعين لا يعتقدون أن ذلك سيحدث.
أُجري الاستطلاع في الفترة من 18 نوفمبر إلى 4 ديسمبر، وشمل 1123 شخصًا. هامش الخطأ 3%.
