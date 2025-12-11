https://sarabic.ae/20251211/استطلاع-رأي-نحو-55-من-المولدوفيين-يعارضون-انضمام-بلادهم-إلى-رومانيا-1108036040.html
استطلاع رأي: نحو 55% من المولدوفيين يعارضون انضمام بلادهم إلى رومانيا
أظهر استطلاع رأي أجراه معهد إيماس للأبحاث الاجتماعية في مولدوفا، أن 54% من المولدوفيين يعارضون انضمام الجمهورية إلى رومانيا.
ووفقًا للاستطلاع، إذا أُجري استفتاء على انضمام مولدوفا إلى رومانيا يوم الأحد المقبل، فإن 29% من المستطلعين سيصوتون لصالح الانضمام، بينما قال 17% إنهم لم يحسموا أمرهم بعد.وفي الوقت نفسه، أفاد التقرير الصادر أمس الأربعاء، أن 58% من المولدوفيين يعارضون انضمام الجمهورية إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).وأيد 22% الانضمام إلى الحلف، بينما لم يحسم 23% موقفهم.كما سُئل المولدوفيون عما إذا كانوا يصدقون وعود الحكومة بانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2028، بحسب التقرير، مضيفًا أن 60% من المستطلعين لا يعتقدون أن ذلك سيحدث.أُجري الاستطلاع في الفترة من 18 نوفمبر إلى 4 ديسمبر، وشمل 1123 شخصًا. هامش الخطأ 3%.
02:30 GMT 11.12.2025 (تم التحديث: 03:54 GMT 11.12.2025)
